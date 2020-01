El 'detrás de cámaras' de la carrera global para contener la crisis por el coronavirus

A principios de enero, los médicos de un centro de transporte y tecnología en Wuhan, en el centro de China, trabajaron frenéticamente para salvar la vida de un hombre de 61 años infectado con un virus nuevo y desconocido. Ingresó al hospital con neumonía grave, además de sus problemas preexistentes de tumores abdominales y enfermedad hepática crónica. Los medicamentos para combatir las infecciones no funcionaron. Su sangre fue bombeada a través de un pulmón artificial, luego entró en shock séptico y sus órganos vitales dejaron de funcionar. Murió el 9 de enero.

Esta no fue una muerte ordinaria. Su fallecimiento fue señalado públicamente en una declaración oficial por el gobierno de la ciudad de Wuhan y marcó la primera muerte conocida por un brote viral que ha alarmado a los expertos en enfermedades infecciosas en todo el mundo desde que surgió la noticia de la enfermedad a fines de diciembre pasado.

Desde entonces, una cepa de la familia de patógenos del coronavirus se ha extendido a cuatro continentes. El gobierno del presidente Xi Jinping ha acordonado gran parte de la provincia central china de Hubei, prácticamente aislando a más de 50 millones de personas, en la cuarentena a gran escala más grande de la era moderna. El Comité Permanente del Politburó, el principal órgano en la toma de decisiones del país, se ha hecho cargo de la crisis, designando un equipo especial para supervisar todo, desde la organización de la atención médica hasta la investigación científica, en un intento por controlar una epidemia que mató al menos a por lo menos 80 personas y enfermó a más de 2 mil en todo el mundo.

En Wuhan, el epicentro de la crisis, el caos se ha intensificado a medida que los hospitales locales enfrentan una llegada masiva de pacientes y se han quedado sin equipo de protección, máscaras y gafas. El Gobierno de la ciudad informó este viernes que construiría y abriría un hospital especializado con mil camas para pacientes infectados. El presidente calificó la crisis como una "situación grave".

Beijing ha enviado médicos militares a lugares muy afectados. "Lo que estamos enfrentando ahora es una crisis de salud pública extrema, severa y abrupta", dijo este sábado Hu Yinghai, subdirector de la oficina de asuntos civiles de la provincia de Hubei, de la cual Wuhan es la capital. "Los bienes y materiales médicos son muy escasos", detalló.

Una nueva prohibición para el uso de automóviles privados impuesta la medianoche de este sábado hizo que los ciudadanos se preguntaran cómo llegarían al trabajo o comprarían lo que necesitan en el supermercado. "Hace una semana, la gente todavía se estaba preparando para el Año Nuevo y el gobierno no anunció ninguna prohibición o emergencia", dijo Wang Jin, residente de Wuhan, de 37 años. "De repente, todo cambió y paralizaron la ciudad. Me parece que se perdieron oportunidades para contener la enfermedad en una etapa anterior", opinó.

Una historia de errores

Si regresamos a las últimas cinco semanas del brote del virus en China, encontrará una historia de errores burocráticos, un sistema de atención médica no preparado para crisis repentinas y una industria alimentaria que necesita una reforma urgente, un riesgo para la salud pública en China y otras cosas. También es una historia de chinos atrapados en una epidemia que cambia rápidamente y profesionales de la salud pública, en China y en todo el mundo, compitiendo para adelantarse a un virus peligroso y mutante.

El brote viral no pudo haber sido más oportuno, debido a las próximas vacaciones del Año Nuevo Lunar que comenzaron el viernes, un periodo de viajes en China que representa la mayor migración humana anual en el mundo. La pronta respuesta del gobierno a la crisis en desarrollo está recibiendo críticas. Si bien la Organización Mundial de la Salud elogió a China por su apertura para compartir información, algunos especialistas en enfermedades infecciosas creen que las autoridades locales fueron demasiado lentas para contener el brote en diciembre pasado y principios de enero.

Desde el principio, los expertos se preocuparon por la posibilidad de que el virus mutara, permitiendo una propagación más fácil del contagio para el que no existe un tratamiento o vacuna eficaz. Incluso un patógeno menos mortal que sea capaz de propagarse sin control podría alterar los sistemas mundiales de salud pública, causar pérdidas económicas y sacudir aún más a los mercados mundiales.

Las autoridades chinas ya han informado de "casos de cuarta generación", en los que personas enfermas han desencadenado una reacción en cadena que infecta a otros, y se ha producido una transmisión de persona a persona fuera de China , según la OMS.

Los ancianos chinos que murieron a principios de enero frecuentaban el popular mercado mayorista de mariscos Huanan, donde multitudes compran carne recién sacrificada y sin envolver, y animales vivos se mezclan en espacios cerrados. Las gallinas en jaulas de metal y las serpientes que se retuercen en cubos de plástico, a menudo están junto a la basura y la comida podrida, son comunes en tales mercados en China. Lo que crea un caldo de cultivo ideal para patógenos peligrosos. (China anunció el domingo una prohibición del comercio de vida silvestre en todo el país).

Para el 7 de enero, los científicos chinos habían aislado un nuevo virus, y su secuencia genética se envió días después a varios sitios de intercambio de datos en línea donde los especialistas en salud pública comparten información.

Coronavirus y... murciélagos

Los coronavirus son conocidos por infectar principalmente murciélagos, cerdos y otros animales y también por su capacidad de migrar de animales a humanos, y también de un humano a otro. Vienen en múltiples cepas, que varían en severidad desde el resfriado común hasta algunas de las infecciones más letales que amenazan a los humanos, como el síndrome respiratorio agudo severo, o SARS, y el síndrome respiratorio de Medio Oriente, conocido como MERS. La variedad Wuhan, a la que la OMS se refiere como 2019-nCoV, parece menos virulenta que el SARS en este momento, pero es más peligrosa para personas enfermas y ancianos.

Sin embargo, a pesar de que el número de muertos se mantuvo relativamente bajo desde el principio, a mediados de enero había motivos para preocuparse. Los coronavirus, llamados así por los picos en forma de corona en sus superficies, pueden mutar fácilmente después de llegar a los huéspedes humanos.

Richard Hatchett, director ejecutivo de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, con sede en Oslo, señaló la pandemia de gripe de 1918 que tenía una tasa de letalidad de menos del 5 por ciento pero infectaba hasta un tercio de la población mundial. La gran mayoría de las personas que se enfermaron solo tenían gripe, dijo. Sin embargo, en última instancia, se estima que 50 millones de personas murieron porque estaba muy extendido.

"Esa es la ansiedad para todos en el campo, el escenario que se desarrolla en sus mentes cuando se encuentran con un virus que se comporta como este", dijo Hatchett. "No sabes en qué dirección van a ir las cosas", detalló.

El peso de la reputación que sufrió el país durante el brote de SARS, un virus transmitido por el aire que comenzó a fines de 2002 en la provincia sureña de Guangdong, luego se extendió rápidamente a través de la frontera con Hong Kong y otros países asiáticos.

Muchos de los mejores médicos de China inicialmente concluyeron que estaban lidiando con neumonía causada por clamidia, una bacteria de transmisión sexual. El ministro de salud chino, Zhang Wenkang, finalmente perdió su trabajo por manejar mal esa crisis, que mató a 774 personas desde China a Canadá y provocó pérdidas económicas globales de 40 mil millones de dólares en 2003.

Hace semanas, uno de los expertos en salud pública estaba preocupado de que China pudiera haber cometido un error nuevamente. Se trata de Guan Yi, un virólogo parlante y director del Laboratorio Estatal de Enfermedades Infecciosas Emergentes de la Universidad de Hong Kong, y una especie de celebridad entre microbiólogos de todo el mundo. La revista Time lo presentó como uno de sus 18 "Héroes de la Salud Global" de 2005.

Durante los días más oscuros de la crisis del SARS, descubrió que los gatos de civeta (mamíferos nocturnos pequeños que sirven como ingrediente principal en el plato exótico de la fauna silvestre llamado "sopa de dragón, tigre y fénix") probablemente estaban propagando el virus del SARS a los humanos. Guan formuló su hipótesis justo cuando el SARS comenzaba a regresar en Guangdong a principios de 2004 y pudo salvar vidas con su investigación.

Guan ha sido estridente en sus críticas a las autoridades de Wuhan que esperan hasta el 23 de enero para imponer una prohibición de viaje, cuando los casos han aparecido en muchas partes de China. Una respuesta más rápida habría permitido a los funcionarios frenar el movimiento de personas que todavía estaban en la fase de incubación del virus y evitar que los portadores este lo transporten fuera de esa megaciudad.

Después de regresar de un corto viaje a Wuhan a mediados de enero y según sus propias estimaciones, predijo que esta última epidemia "podría terminar siendo al menos 10 veces la escala del SRAS", dijo en una entrevista con la revista Caixin.

Neil Ferguson, investigador del Imperial College de Londres, calculó que el número de personas infectadas es mucho mayor que las cifras oficiales, estimadas en 4 mil casos en Wuhan a partir del 18 de enero. El total podría haber sido tan alto como 9 mil 700 para entonces, dijo en un informe.

Los acontecimientos se volvieron preocupantes a fines de enero, cuando el alcalde de Wuhan, Zhou Xianwang, afirmó que los síntomas de un paciente fueron ignorados por el personal de un hospital, lo que permitió que el virus infectara a un médico y a 13 pacientes. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, notó eso a 7 mil 500 millas (12 mil kilómetros) de distancia en Bethesda, Maryland. "Eso nos hizo darnos cuenta de que, de manera similar al SARS, hay algunas personas que son súper esparcidoras", dijo.

Luego existía la posibilidad de que 2019-nCoV tuviera una forma sigilosa, al menos en sus primeras etapas, que le permitiera evadir la detección por parte de escáneres térmicos en los aeropuertos. La fiebre y otros síntomas pueden no aparecer hasta dos semanas después de la infección.

Los médicos describieron casos entre miembros de una familia que vive en Shenzhen y que viajaron a Wuhan a finales de diciembre. Cuatro se infectaron con el virus, que se propagó a una quinta persona después de que regresaron a casa el 4 de enero, uno de los primeros ejemplos de transmisión de persona a persona. Dos de los casos confirmados no tenían fiebre cuando fueron revisados ​​por médicos en Shenzhen, y un tercero, un niño de 10 años, no tuvo síntomas. "Estos casos crípticos de neumonía errante podrían servir como una posible fuente para propagar el brote", dijeron los médicos en un artículo publicado en The Lancet.

A medio mundo de distancia, Nancy Messonnier, directora del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, había estado trabajando siete días a la semana tratando de desentrañar los secretos del virus de China.

Inicialmente, los funcionarios de los CDC se sintieron confortados por el hecho de que las autoridades en China estaban bien capacitadas para identificar la fuente de un brote emergente. Pero Messonnier y sus colegas se preocuparon cuando no se encontró al culpable días después. "Quedó claro que esta no era una enfermedad normal de la que hubiéramos oído hablar, una en la que los diagnósticos de primera línea la detectarían", añadió.

El 8 de enero, los CDC enviaron un memorando a los departamentos de salud estatales de todo el país para alertarlos sobre el hecho de que "pensaban que algo inusual estaba sucediendo y para aumentar su vigilancia". Cuando los científicos publicaron la secuencia genética del coronavirus, confirmaron los peores temores de la agencia.

Luego, llegó el momento inevitable. Un residente estadounidense de 30 y tantos años del condado de Snohomish, Washington, justo al norte de Seattle, regresó de un viaje de casi dos meses en Wuhan el 15 de enero. Un día después, desarrolló síntomas leves, principalmente tos. Si bien nunca se tomó la temperatura, estaba preocupado porque había escuchado sobre el posible brote en Wuhan.

Fue a una clínica de salud sin cita el domingo 19 de enero, donde le mostró al médico información sobre el brote en su teléfono. El médico llamó inmediatamente al Departamento de Salud del Estado de Washington, que llamó a los CDC. El paciente fue puesto en aislamiento en el Centro Médico Regional de Providence en Everett, Washington.

Mientras los mejores 'cazadores' de enfermedades del mundo corrían para frenar el avance del virus, se desarrollaba un notable drama humano en Wuhan, una ciudad de 11 millones de habitantes, e irónicamente, con el primer laboratorio de bioseguridad equipado del país para estudiar patógenos más peligrosos.

El llamado 'Chicago de China', Wuhan es un centro industrial a lo largo del río Yangtze, justo aguas abajo de la presa de las Tres Gargantas. Durante gran parte de diciembre, las autoridades locales comenzaron a notar casos de neumonía entre trabajadores y compradores del mercado mayorista de mariscos de Huanan que fueron lo suficientemente graves como para justificar su hospitalización.

Cuando los tratamientos farmacológicos estándar no funcionaron y las pruebas de rutina no lograron descubrir una causa probable, los médicos estudiaron las secreciones respiratorias y otras muestras de pacientes para identificar el agente infeccioso. Después de que parecía ser algo similar al SARS, los investigadores notificaron a las autoridades municipales, y luego a las provinciales, en algún momento a fines de diciembre, según una persona familiarizada con el cronograma.

Los avisos de emergencia sobre cómo tratar una "neumonía de origen desconocido" comenzaron a circular entre los hospitales. Alrededor de ese tiempo, la Comisión Nacional de Salud de China envió funcionarios a Wuhan para guiar la estrategia de contención. Los investigadores, el 1 de enero, cerraron el mercado de Wuhan, donde la mayoría de las personas infectadas al comienzo del brote trabajaban o compraban con frecuencia, aunque los casos continuaron apareciendo, incluso en personas que no habían ido al mercado.

Síntomas y casos extremos

A principios de enero, parecía que el virus no se transmitía fácilmente entre las personas, lo que reduce el potencial de que genere un brote similar al SARS. Los síntomas variaron, con algunos pacientes experimentando principalmente fiebre, otros fatiga, tos seca y dificultad para respirar.

Otros casos fueron mucho más extremos. El 13 de enero, Liu Rui, de 65 años, fue hospitalizado en la clínica del Hospital Tongji. Las 10 camas estaban ocupadas y todos los médicos y enfermeras llevaban máscaras protectoras. Sin embargo, no hubo cuarentena formal. Los pacientes, incluido Liu, iban y venían como lo deseaban, según su esposo, quien declinó ser identificado por su nombre para proteger su privacidad.

Un día después, una tomografía computarizada mostró que Liu tenía "pulmones blancos": los pequeños sacos de aire del órgano estaban llenos de líquido, lo que le dificultaba la respiración. Más tarde entró en coma y fue puesta en un respirador, poco después falleció.

El 17 de enero, a medida que más pacientes enfermos ingresaban a los hospitales, el Messonnier de los CDC dijo a los periodistas que había señales de que el nuevo patógeno se transmitía entre los humanos, y no solo de animales a humanos, como se esperaba originalmente. Tres días después, los medios estatales chinos también informaron que los trabajadores de la salud habían sido infectados, un recordatorio preocupante del brote de SARS, en el que los trabajadores de hospitales y clínicas representaron casi una cuarta parte de los casos.

Casi una semana después, la OMS optó por no designar al brote una emergencia sanitaria mundial. Sin embargo, eso apenas importaba en China, ya que el gobierno dio restringió los viajes dentro y fuera de una docena de ciudades en el centro de China. Más tarde suspendió las ventas de paquetes turísticos, e incluso Shanghai Disneyland cerró temporalmente.

En medio del caos, Luo Jiasi, un ciudadano de Wuhan de 32 años que trabaja en la industria de los nuevos medios, se unió a un grupo voluntario de más de 200 conductores que comenzaron a transportar personal médico desde y hacia los hospitales, así como a recolectar materiales donados.

"El gobierno ciertamente ha trabajado mucho desde que estalló la epidemia, pero hay mucho más que pueden hacer para mejorar la situación, como la disposición adecuada de la basura en los mercados", dijo Luo por teléfono. "Esos lugares podrían estar bastante desordenados con agua, comida podrida y basura; será difícil de solucionarlo a menos que tengamos un sistema de clasificación de basura como en Shanghai".

Para los chinos lo suficientemente mayores como para recordar el SARS, y los más recientes sustos de salud pública como los brotes de influenza aviar y peste porcina, tales sentimientos sonarán familiares. Nadie en la salud pública puede sorprenderse por completo de que China haya generado otra epidemia, dada su densidad de población y las prácticas de la industria alimentaria. Los riesgos de los mercados y el historial irregular de China en seguridad alimentaria se conocen desde hace décadas.

Sin embargo, en términos más generales, el surgimiento y la expansión global de 2019-nCoV es un recordatorio humillante de que incluso en esta era moderna, con sus avances en la esperanza de vida, el saneamiento, la vacunación y las terapias antimicrobianas, la amenaza para la humanidad de enfermedades infecciosas todavía está con nosotros.