China no logra convencer al mundo de que usen sus vacunas contra el COVID-19

De todos los países en desarrollo que prueban las vacunas contra el COVID-19 de China, pocos son más amigables con Beijing que Pakistán. En años previos a la pandemia, China financió casi 70 mil millones de dólares en toda la nación del sur de Asia en carreteras, ferrocarriles y centrales eléctricas, y Pakistán ahora tiene dos ensayos clínicos chinos en curso, incluso con altos funcionarios gubernamentales que están siendo vacunados.

Sin embargo, los comentarios de las personas en Karachi, la ciudad más grande de Pakistán, así como en otras naciones en desarrollo desde Indonesia hasta Brasil, junto con encuestas y comentarios oficiales, muestran que China no le ha asegurado a la gente que podría depender de sus vacunas.

"No lo aceptaré", dijo Farman Ali Shah, un conductor de motocicleta en Karachi para la aplicación local de transporte privado Bykea. "No confío en eso", afirmó. Esa desconfianza y la dependencia de decenas de países pobres para inocular a sus poblaciones podrían preparar el escenario para un gran dolor de cabeza político global, si los ciudadanos que se les ofrezca la vacuna china sienten que se les está dando un producto inferior.

¿Por qué la desconfianza?

Las vacunas de China estaban destinadas a lograr una clara victoria diplomática para Beijing, reforzando los lazos con docenas de naciones pobres en medio de una escasez anticipada de vacunas desarrolladas en Occidente. Pero ha habido poca información sobre cómo les ha ido a las versiones chinas en los ensayos clínicos de etapa final. Hasta ahora solo los Emiratos Árabes Unidos y la propia China respaldan las vacunas para uso de emergencia.

Mientras tanto, algunas empresas estadounidenses y europeas han publicado datos sobre la seguridad y eficacia de sus vacunas y han comenzado a implementarlas.

Esa incertidumbre presenta otro obstáculo en los esfuerzos de China por extender su influencia política en Asia, África y América del Sur. A través de su Iniciativa Belt and Road de siete años, Beijing gastó miles de millones en préstamos y proyectos y cultivó élites locales para apuntalar su poder político y económico, esfuerzos que a menudo han fracasado debido a una mala gestión y una implementación dura. La desconfianza se vio agravada por las exportaciones de China a principios de la pandemia de pruebas deficientes y equipos de protección personal.

"China tiene una gran oportunidad para hacer diplomacia con las vacunas y distribuir un producto que salva vidas", dijo Jorge Guajardo, director senior de McLarty Associates, quien fuera embajador de México en China durante seis años. "En mi experiencia, cada vez que se han involucrado en la diplomacia, lo arruinan, se las arreglan para molestar a los países receptores de su ayuda".

Los pasos en falso podrían socavar las afirmaciones del presidente Xi Jinping de que el gobernante Partido Comunista de China ha manejado el virus mejor que las democracias occidentales.

China, que vio los primeros casos conocidos de COVID-19 hace un año, usó su sistema autoritario para eliminar virtualmente el virus, haciendo pruebas masivas a millones de personas cuando surgieron casos, cerrando sus fronteras y bloqueando partes del país para bajar las infecciones. Ese enfoque ha hecho que la economía de China comience a recuperarse incluso cuando países como Estados Unidos y el Reino Unido luchan por controlar los brotes.

La pugna

Reforzado por el éxito, Beijing se enfrentó a Estados Unidos, Reino Unido y Australia sobre todo, desde los orígenes del virus hasta la represión en Hong Kong y Xinjiang. El dolor de la pandemia también endureció la postura de EU y China en disputas económicas más amplias, incluidos los esfuerzos estadounidenses para evitar que los países adopten la tecnología de comunicaciones de próxima generación de Huawei de China.

"La clave que estoy buscando es si vienen con ofertas para una vacuna a cambio del compromiso de un país de usar las líneas de telecomunicaciones 5G de Huawei o de permitir que China invierta en sectores clave", dijo Guajardo. "Dado que tienen un historial de este comportamiento, no me sorprendería que lo volvieran a hacer".

China ha hecho un esfuerzo global para tranquilizar a los gobiernos sobre la eficacia y seguridad de sus vacunas. En octubre, un grupo de embajadores y diplomáticos que representaban a 50 países africanos recorrió las instalaciones de Sinopharm Group, en medio de un bombardeo publicitario que promocionaba 'La promesa de China de entregar vacunas a África'.

"Cuando la vacuna contra el coronavirus complete la investigación y se ponga en uso, estamos dispuestos a dar prioridad a beneficiar a los países africanos", dijo Liu Jingzhen, presidente de Sinopharm.

En respuesta a las preguntas de Bloomberg, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que las empresas chinas que desarrollan vacunas cumplen estrictamente con la ley y que los ensayos clínicos en las dos primeras fases mostraron que las inyecciones eran seguras y efectivas. El gobierno chino ha administrado más de un millón de dosis de vacunas de emergencia desde julio, dijo, y "no hemos encontrado ninguna reacción adversa grave", sostuvo.

"China siempre ha otorgado gran importancia a la seguridad y eficacia de las vacunas", afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores en el comunicado del 22 de diciembre.

Los ensayos de la vacuna

Del lado de China están las matemáticas. El desafío de fabricar, distribuir y administrar miles de millones de dosis significa que muchas naciones en desarrollo pueden tener pocas opciones mas que usar vacunas chinas para al menos una parte de sus poblaciones. Muchos no tienen suficientes instalaciones para almacenar la inyección de Pfizer, que debe almacenarse a -70 grados Celsius.

China también acordó suministrar su vacuna a Covax, un esfuerzo respaldado por la Organización Mundial de la Salud para proporcionar una vacuna contra el coronavirus a las naciones en desarrollo. AstraZeneca, el otro socio principal de Covax, todavía está esperando obtener la aprobación. El regulador de drogas de Gran Bretaña podría autorizar su uso a partir de esta semana , según una persona familiarizada con el asunto.

Irónicamente, los fabricantes de vacunas chinos estuvieron inicialmente a la vanguardia de la investigación, pero el rápido control del contagio por parte de China los dejó luchando por encontrar lugares para llevar a cabo los vitales ensayos clínicos de tercera etapa mientras los rivales estadounidenses avanzaban.

Las empresas chinas tienen ahora ensayos de tercera fase en ejecución en al menos 16 países, con pruebas respaldadas por el estado, China National Biotec Group desde Argentina hasta Marruecos; Sinovac Biotech recluta a Brasil, Turquía y Filipinas, entre otros; y pruebas de CanSino en Pakistán, México y Arabia Saudita.

El caso Brasil

Las autoridades del Instituto Butantan de Brasil, que está ayudando a realizar ensayos clínicos para la vacuna Sinovac, dijeron el 23 de diciembre que la inyección tenía una efectividad superior al 50 por ciento, cumpliendo con un estándar mínimo establecido por los reguladores estadounidenses para la autorización de emergencia de las vacunas COVID. No proporcionó detalles, citando la solicitud de Sinovac de conciliar datos entre diferentes ensayos.

El ensayo de Brasil es el más grande de Sinovac hasta ahora con unos 13 mil participantes. Un ensayo en Turquía indicó que la vacuna tiene una efectividad superior al 91 por ciento, aunque no se considera concluyente, ya que se calculó a partir de solo 29 casos, en comparación con los 170 encontrados en Brasil. Las vacunas de Pfizer y Moderna han producido resultados superiores al 90 por ciento.

"En un país donde la vacuna china es la única disponible, la aceptas o no", dijo Yanzhong Huang, investigador principal de salud global en el Consejo de Relaciones Exteriores con sede en Nueva York. “Pero cuando puede elegir entre diferentes vacunas, la gente es racional. Ciertamente elegirán vacunas fabricadas en Occidente porque son la opción número uno, los datos ya están disponibles y son seguras. China, hasta ahora, no ha tenido datos sistemáticos disponibles".

CNBG y CanSino no respondieron a las solicitudes de comentarios de Bloomberg. Un portavoz de Sinovac se refirió a las recientes conferencias de prensa en Beijing donde los funcionarios de salud dijeron que las vacunas inactivadas que se someten a ensayos de fase III y aprobadas para uso de emergencia son seguras, con solo efectos secundarios leves, y que existe un mecanismo a seguir con los que reciben las inyecciones. Un portavoz de Sinovac dijo por separado que la compañía solo podría revelar datos de eficacia después de que sean revisados ​​por los reguladores chinos.

Pocos lugares han visto cómo el problema se ha politizado más que Brasil, la economía más grande de América del Sur y el tercer país más infectado después de Estados Unidos e India.

El presidente brasileño Jair Bolsonaro, conocido como el 'Trump de los trópicos', ha atacado repetidamente las vacunas "Made in China", incluso cuando el oponente político Joao Doria, gobernador de Sao Paulo, respaldó el esfuerzo brasileño-chino de Sinovac y el Instituto Butantan.

"No se lo compraremos a China, es mi decisión", dijo Bolsonaro en una entrevista radial en octubre. "Es una cuestión de credibilidad, hay otras vacunas que son más confiables".

Más tarde, el gobierno dio marcha atrás en su declaración. El 21 de diciembre, Doria dijo que Sao Paulo recibiría 5.5 millones de dosis de la vacuna Sinovac en unos días.

Aún así, una encuesta realizada por el instituto de encuestas Datafolha a principios de mes mostró que la mitad de los brasileños no se aplicaría la inyección de Sinovac-Butantan, la tasa de rechazo más alta entre todas las vacunas. Alrededor del 36 por ciento de los encuestados dijeron que también rechazarían una vacuna rusa, mientras que el 23 por ciento dijo que no se inyectarían en EU.

La política y la preocupación pública se traducen en una economía dura para los fabricantes de medicamentos de China. Cuando el Ministerio de Salud de Brasil entregó un plan nacional de inmunización a la Corte Suprema, incluyó un total de 300 millones de dosis de AstraZeneca, Pfizer y Covax, según el periódico O Estado de S. Paulo. La vacuna de Sinovac no se mencionó.

“Nuestra agencia reguladora va a evaluar la eficacia y seguridad de los datos, pero esto debe comunicarse bien a la población”, dijo Natalia Pasternak Taschner, microbióloga y fundadora del Instituto Questão de Ciência, una organización brasileña sin fines de lucro que promueve la ciencia en la formulación de políticas. "Es todo un desafío hacerlo cuando el presidente y el gobierno federal son los que plantean problemas sobre la fabricación de la vacuna en China".

Capacidad de producción

China también puede estar sobrestimando su capacidad para vacunar simultáneamente a su propia población de mil 400 millones y satisfacer la demanda de cientos de millones más en países en desarrollo poblados, dijo Huang en el Consejo de Relaciones Exteriores, que ha testificado ante comités del Congreso de Estados Unidos.

CNBG dijo que es capaz de producir mil millones de dosis de sus vacunas inactivadas, mientras que Sinovac puede producir 600 millones de dosis, según las instalaciones existentes y las que se completarán pronto. CanSino dijo que podría producir entre 200 y 300 millones de dosis de sus vacunas de vectores virales.

Si las vacunas chinas no están disponibles, las naciones en desarrollo recurrirán a otros proveedores "y China perderá influencia", dijo Huang. "No solo estamos hablando de la pérdida económica, las ganancias diplomáticas y estratégicas también se verán socavadas".

Para los más de 6 mil millones de personas que viven en países en desarrollo, el acceso a una vacuna pronto podría ayudar a revertir el devastador impacto económico, particularmente para los pobres y aquellos en la economía informal. Algunos líderes nacionales están tratando de tranquilizar a los ciudadanos para que se vacunen.

“Primero me vacunarán”, dijo el presidente de Indonesia, Joko Widodo, en un comunicado a mediados de diciembre. "Esto es para dar a las personas la confianza y la seguridad de que la vacuna que usamos es segura". Indonesia ha pedido 125.5 millones de dosis a Sinovac, así como 30 millones a Novavax, con sede en Maryland, y está desarrollando 57.6 millones de sus propias inyecciones. También busca dosis de Covax, AstraZeneca y Pfizer.

El jeque Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Dubái, recibió la vacuna Sinopharm el 3 de noviembre. “Deseamos a todos seguridad y buena salud, y estamos orgullosos de nuestros equipos que han trabajado sin descanso para que la vacuna esté disponible en los Emiratos Árabes Unidos”, escribió en Twitter junto a una foto de él recibiendo la vacuna.

Tales respaldos oficiales pueden ser suficientes para persuadir a algunas personas de que acepten cualquier vacuna si recibe aprobación.

"Me encantaría recibir una vacuna, independientemente de que sea de fabricación china o no, siempre que se demuestre que es segura, eficaz y no tiene efectos secundarios a largo plazo", dijo Francis Chung, de 29 años, gerente de finanzas que trabaja para una empresa de plantaciones de Malasia. "También debe contar con el respaldo de las autoridades pertinentes".

Pero muchos otros siguen siendo escépticos. Una encuesta en Kenia reforzó la preocupación de que no todas las vacunas son iguales. La empresa TIFA Research, centrada en África, descubrió que los encuestados tenían menos probabilidades de tomar vacunas fabricadas en China y Rusia, prefiriendo vacunas del Reino Unido o EU.

Si los líderes mundiales no logran persuadir a sus ciudadanos de que todas las vacunas que aprueban para su uso son igualmente seguras, podrían enfrentar una reacción violenta entre aquellos que creen que se les está dando una opción de segunda categoría. Incluso en Hong Kong, donde China ha ampliado su control sobre el poder este año, la líder Carrie Lam cambió de rumbo el 23 de diciembre y dijo que los residentes pueden elegir si desean recibir las vacunas Pfizer, Sinovac o AstraZeneca.

“Se necesita transparencia para apoyar una aceptación más generalizada de las vacunas COVID por parte del público”, dijo Nicholas Thomas, profesor asociado de seguridad sanitaria en la City University of Hong Kong. "En ausencia de estos datos, es muy fácil ver surgir una percepción de dos niveles de las vacunas".