China manda mensaje a Biden al aprobar resolución para acabar con el disenso en Hong Kong

El presidente Xi Jinping neutralizó la institución más democrática bajo el gobierno de China, enviando un mensaje a Joe Biden de que ninguna presión lo impulsará a tolerar la disidencia contra el Partido Comunista.

El máximo órgano legislativo de China aprobó el miércoles una resolución que permite la descalificación de cualquier legislador de Hong Kong que no se considere lo suficientemente leal. El gobierno de la directora ejecutiva Carrie Lam desterró inmediatamente a cuatro legisladores, lo que provocó que los 15 restantes en el Consejo Legislativo de 70 escaños renunciaran en masa horas después en una conferencia de prensa conjunta.

"Esta medida deja en claro que la dictadura ha descendido sobre Hong Kong y que el Partido Comunista Chino puede erradicar todas las voces opuestas en la legislatura", dijo a Bloomberg News Fernando Cheung, uno de los legisladores. “No hay más separación de poderes, no más 'un país, dos sistemas' y, por lo tanto, no más Hong Kong como lo conocemos”.

La resolución es la última señal de la determinación de China de frenar la disidencia tras las protestas antigubernamentales del año pasado que pedían elecciones significativas en el territorio semiautónomo. Desde entonces, Beijing ha aprobado una serie de medidas que afirman un mayor control sobre Hong Kong, primero apuntando a los activistas por la democracia que salieron a las calles y ahora persiguiendo a los disidentes en las instituciones democráticas establecidas bajo el dominio colonial británico.

China ya ha mostrado desdén por el Consejo Legislativo, evitándolo en junio para imponer una amplia legislación de seguridad nacional que socava el marco de “un país, dos sistemas” que durante mucho tiempo atrajo a los inversores al centro financiero. Las naciones del Grupo de los Siete acusaron a China de violar los términos de su acuerdo de traspaso con el Reino Unido, mientras que la administración Trump revocó muchos privilegios especiales otorgados a la ciudad y sancionó a más de una docena de altos funcionarios que supervisan el territorio.

La victoria de Biden presenta una oportunidad para restablecer las relaciones entre las dos economías más grandes del mundo, a pesar de que el exvicepresidente llamó a Xi un "matón" en la campaña electoral y se comprometió a "hacer cumplir plenamente" las leyes que castigan a Beijing por erosionar la autonomía de Hong Kong. Sin embargo, la decisión de China del miércoles no le deja muchas opciones para una distensión, particularmente dado que la ciudad se ha sentado durante mucho tiempo en la encrucijada de la democracia occidental y el gobierno comunista.

Los gobiernos occidentales, incluidos el Reino Unido y Australia, condenaron la medida de China, mientras que el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Robert O’Brien, advirtió sobre nuevas sanciones en un comunicado el miércoles por la noche. Sin embargo, la poderosa Oficina de Enlace de China en Hong Kong emitió un comunicado diciendo que la renuncia de la oposición no cambiaría la opinión del gobierno.

'Un día triste'

"Con esta decisión, China demuestra que no le importa Occidente, Estados Unidos", dijo Jean-Pierre Cabestan, profesor del departamento de estudios internacionales y de gobierno de la Universidad Bautista de Hong Kong, que ha escrito varios libros sobre política china y la política exterior. “Va a ser muy difícil para Biden relajar la política de Estados Unidos sobre China y Hong Kong. ¿Cómo relajar las sanciones? Es un día muy triste para Hong Kong ".

La decisión del Comité Permanente del Congreso Popular Nacional es "propicia para la paz y la estabilidad a largo plazo, así como para la prosperidad y el desarrollo de Hong Kong", dijo el presidente Li Zhanshu al final de su reunión de dos días. Las ofensas incluyeron apoyar la independencia de Hong Kong, negarse a reconocer la soberanía de China sobre la ciudad, pedir a países extranjeros que intervengan, no respetar la Ley Básica del territorio o jurar lealtad a Hong Kong y "participar en cualquier otro acto que ponga en peligro la seguridad nacional", dijo Lam, líder de Hong Kong.

"Necesitamos tener un cuerpo político compuesto por patriotas", dijo Lam en una sesión informativa el miércoles, haciendo eco de declaraciones similares de las principales agencias de China que supervisan Hong Kong. Desestimó las preocupaciones de que Hong Kong tenga una legislatura de "sello de goma" si los miembros a favor de la democracia renuncian, y dijo que da la bienvenida a "opiniones diversas".

El índice Hang Seng cerró un 0.28 por ciento a la baja el miércoles, y las caídas se aceleraron en las operaciones de la tarde.

Los legisladores descalificados el miércoles, Alvin Yeung, Dennis Kwok, Kwok Ka-ki y Kenneth Leung, se encontraban entre los miembros más moderados del organismo y no eran defensores conocidos de la independencia. Se encontraban entre los 12 candidatos a los que se les prohibió en julio postularse para las elecciones, entre otras cosas, por jurar rechazar "indiscriminadamente" propuestas legislativas, una referencia al plan de la oposición para ejercer una disposición constitucional que obligaría a Lam a renunciar si su presupuesto no se aprobaba.

Cuando se le preguntó si estaba buscando prohibir las tácticas de demora parlamentarias comunes a las legislaturas de todo el mundo, Lam dijo que "todo es una cuestión de grado" y se comprometió a "respetar la responsabilidad de controlar y equilibrar" del organismo.

"Quieren convertir el Consejo Legislativo en el Congreso Nacional del Pueblo", dijo el legislador prodemocrático James To mientras la oposición prometía renunciar en una sesión informativa vespertina el miércoles. Los legisladores se tomaron de la mano y corearon consignas de protesta, entre ellas "Hong Kong, agregue petróleo. Juntos estamos".

Antes de la decisión, el gobierno de Hong Kong había pospuesto una elección para el Consejo Legislativo por un año citando preocupaciones sobre el coronavirus. La decisión del miércoles significa que las autoridades ahora podrán expulsar efectivamente a cualquier legislador que se interponga en el camino de la agenda de Beijing, según Antony Dapiran, abogado de Hong Kong y autor de City on Fire: The Fight for Hong Kong.

"Significa, efectivamente, el fin de la oposición significativa en Hong Kong y la aceleración de la integración de Hong Kong en el partido-estado continental", dijo.

China advirtió a otros países que eviten comentar sobre las medidas, y el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin, calificó el miércoles el asunto como "puramente asuntos internos de China". Advirtió a los gobiernos extranjeros que eviten "interferencias o comentarios sin sentido".

En Hong Kong, los legisladores salientes a favor de la democracia dijeron que seguirían luchando por las libertades políticas incluso cuando salieran de la legislatura.

"Puede pensar que hemos perdido la pelea, pero puedo decirle que no es en absoluto cierto", dijo Lam Cheuk-ting, uno de los que dimitió. "No importa en qué posición te encuentres, mientras los habitantes de Hong Kong perseveremos, la historia nos dice que el autoritarismo finalmente llegará a su fin algún día".

También te puede interesar:

SARS-CoV-2 fue diseñado para atacar al ser humano y liberado a propósito: viróloga china