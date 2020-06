Chile, el país que una vez fue modelo a seguir contra COVID, ahora es uno de los más afectados

Hace dos meses, Chile fue admirado por su estrategia quirúrgica ante la pandemia: pruebas exhaustivas y cuarentenas vigiladas. Hoy tiene una de las tasas más altas del mundo de infecciones per cápita y su ministro de salud, que alguna vez fue elogiado, se ha visto obligado a renunciar.

Las evaluaciones iniciales sugieren que Chile siguió el ejemplo de las naciones ricas solo para darse cuenta, una vez más, de que un gran porcentaje de sus ciudadanos son pobres, un eco de la desconexión del año pasado entre el gobierno y la nación cuando un aumento en la tarifa del Metro provocó disturbios masivos.

"Hay áreas de Santiago de las que no tenía conciencia de la magnitud de la pobreza y el hacinamiento", dijo el 28 de mayo a una estación de televisión, Jaime Manalich, ministro de Salud que renunció el sábado. Esto no fue ninguna sorpresa para los chilenos que se han quejado durante mucho tiempo de la división entre las élites educadas del extranjero que dirigen el Gobierno y el resto de la sociedad.

El martes, Chile reportó 5 mil 013 nuevos casos, lo que elevaría el total de infecciones a 184 mil 449 y dijo que se agregarían otros 31 mil 412 casos no reportados previamente en los próximos días. Eso llevaría su tasa de infección muy por encima de 10 mil por 1 millón de personas, más que cualquier otro país, además de Qatar. Más de 3 mil 300 personas han muerto.

Bloomberg

Qué salió mal

Lo que salió mal en las medidas de confinamiento en Chile se encuentra al centro del debate, y los expertos en salud ahora reconocen que las medidas funcionan bien para las zonas adineradas, pero no para los que tienen fuerte recursos. Al final, la lucha contra el virus en Chile parece haber sido víctima de los mismos factores que provocaron la crisis en otros mercados emergentes: pobreza, hacinamiento y una fuerza laboral masiva en la informalidad. El mundo ha aprendido de forma bastante dolorosa que quedarse en casa por largos periodos no es una opción real para muchos.

"Si el Gobierno va a tomar decisiones sobre un mundo que no conoce, entonces debería incluir a personas de ese mundo en el proceso de toma de decisiones", dijo Diego Pardow, presidente ejecutivo del grupo de expertos del centro de estudios Espacio Público. "El problema con este Gobierno es que simplemente se rodea de su propia gente".

Al igual que el resto de América Latina, la pandemia llegó a Chile cuando los ricos regresaron de sus vacaciones en los Estados Unidos y Europa y transmitieron el virus a las oficinas y círculos sociales. Cuando se vieron obligados a encerrarse, lo hicieron en apartamentos y retiros campestres generosamente espaciados.

A fines de abril, el recuento oficial de casos pintó la imagen de una epidemia bajo control, y la administración del presidente Sebastián Pinera comenzó a sentar las bases para reabrir oficinas y centros comerciales.

Pero los casos comenzaron a reaparecer a una tasa de más de 5 mil por día a medida que las trabajadoras domésticas llevaban el virus a casa. El gobierno, luchando por explicar el aumento, planteó la hipótesis de que las pruebas más altas podrían ser la razón. Pero eso no tuvo sentido ya que más resultados arrojaron resultados positivos: 30 por ciento de todas las pruebas para fines de mayo versus 10 por ciento en abril.

Indignación en las calles

No pasó mucho tiempo antes de que la indignación barriera las mismas calles que estallaron en disturbios sociales el año pasado. Las manifestaciones antigubernamentales en octubre vieron a casi un tercio de los supermercados en el país destrozados o saqueados y convirtieron el centro de la ciudad en una zona de guerra de luces destrozadas, escombros, edificios quemados y graffiti.

En ambos casos, el caos deriva del descontento entre los pobres ignorados y un Gobierno que parece ajeno y alejado de la realidad de su gente.

Hace décadas, Chile comenzó a derribar viejos callejones de barrios deteriorados conocidos como cités y construyó residenciales con casi ningún espacio para albergar a los sectores más pobres de la ciudad.

A medida que los edificios aumentaban, con más de 20 pisos de altura, los inmigrantes que huían de Haití, Venezuela y Colombia llegaban a ellos. Hay más de 1.5 millones de residentes nacidos en el extranjero en el país de más de 18 millones habitantes, estima la Agencia Nacional de Estadística. Muchos trabajan informalmente como trabajadores domésticas o jardineros en áreas ricas de la ciudad.

Para estas personas, el Gobierno no encontró una solución rápida para frenar el virus, proteger el empleo o asegurarse de que recibieran suficiente comida y asistencia.

"Muchos de ellos eran inmigrantes que vivían en condiciones de hacinamiento", dijo Aldo Gaggero, virólogo de la escuela de medicina de la Universidad de Chile. "Algunos de ellos no querían hacerse la prueba porque una infección significaba que no podían salir, y sin trabajo no tienen comida".

Piñera, un multimillonario y economista capacitado en Harvard, ordenó un cierre de toda la ciudad el 15 de mayo. Días después, estallaron disturbios por alimentos en el barrio de El Bosque, en el sur de Santiago, y esporádicamente en otras partes de la ciudad. El Gobierno había prometido entregar paquetes de alimentos, pero el programa tardó en comenzar y se enfrentó a problemas logísticos.

"El Gobierno pensó en el bloqueo en términos de personas como ellos, como si todo Chile fuera de clase media alta, personas que pueden quedarse en casa y trabajar desde allí", dijo Claudio Fuentes, politólogo de la Universidad Diego Portales. "No pudieron garantizar el aislamiento de las personas infectadas en las zonas más pobres".

La administración de Piñera ahora se está apresurando para abordar el problema. Se han establecido más de 130 "residencias sanitarias", donde pueden quedarse personas contagiadas para las cuales sería imposible cumplir con un aislamiento. El Gobierno también ha importado cientos de ventiladores y más del triple de camas de cuidados intensivos, lo que permite a los hospitales hacer frente a la avalancha de pacientes.

Chile anunció el sábado un paquete de estímulo de 12 mil millones de dólares que aumentará los ingresos de las familias pobres y los desempleados, al tiempo que subsidia la creación de empleo.

Con asistencia de Sebastian Boyd *