Cámara de Representantes de EU condena tuits racistas de Trump

Cámara de Representantes aprueba resolución para condenar tuits “racistas” de Trump contra legisladoras demócratas.

La votación 240-187 de la Cámara respaldó una resolución que "condena enérgicamente los comentarios racistas del presidente Donald Trump que han legitimado y aumentado el temor y el odio hacia los nuevos estadounidenses y las personas de color". Varios republicanos se unieron a los demócratas para votar por la medida.

La representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez y sus tres aliadas en el Congreso dijeron el lunes que los ataques verbales del presidente Donald Trump no las distraerían de su agenda, ya que calificaron sus tuits de racistas.

"No me sorprende que use la retórica que hace", dijo Ocasio-Cortez sobre el presidente. "Pero también sé que estamos enfocadas".

Pero Trump está tratando de mantener la discusión. Cuando las cuatro legisladoras Ocasio-Cortez de Nueva York, Rashida Tlaib de Michigan, Ilhan Omar de Minnesota y Ayanna Pressley de Massachusetts comenzaron una conferencia de prensa esta tarde, Trump tuiteó:

"Los demócratas intentaban distanciarse de las cuatro 'progresistas', pero ahora se ven obligadas a abrazarlos. Eso significa que están apoyando el socialismo, el odio de Israel y los Estados Unidos. ¡No es bueno para los demócratas! ".

La representante Ayanna Pressley instó en la conferencia de prensa en el Capitolio a sus colegas y al público a evitar que las palabras del presidente distraigan los asuntos que el país debe enfrentar. Dijo que eso incluía la detención de inmigrantes en la frontera, atención médica, violencia con armas de fuego y precios de medicamentos recetados, así como la corrupción en la Casa Blanca.

"No muerdan el anzuelo", dijo ella. "Esto es simplemente una interrupción y una distracción de la cultura cruel, caótica y corrupta de esta administración".

Omar dijo que Trump está promoviendo "la agenda de los nacionalistas blancos".

El mandatario de EU defendió el lunes el tuit que publicó un día antes en los que pidió que las legisladoras demócratas, de distintos orígenes raciales, volvieran a sus países 'plagados de delincuencia' indicando que hay mucha gente que está de acuerdo con él.

"No me preocupa porque mucha gente está de acuerdo conmigo”, dijo el mandatario.

Trump respondió preguntas en la Casa Blanca después de que el domingo publicara su tuit dirigido a las legisladoras, quienes son ciudadanas estadounidenses y de las cuales sólo una nació en el extranjero.

El mandatario ha sido duramente criticado por los demócratas, quienes describieron los comentarios como racistas y divisivos. Unos cuantos republicanos también objetaron, aunque la mayoría de los líderes del partido han permanecido en silencio.

Trump, quien ha reavivado un lenguaje que no prevalecía en Estados Unidos desde hace décadas, dijo este lunes que si las legisladoras "odian nuestro país, entonces pueden irse”.

“Si no están contentas en Estados Unidos, si se quejan todo el tiempo, pueden irse, pueden irse en este momento”, subrayó. Las críticas de las legisladoras se centran en las acciones y políticas asumidas por el gobierno de Trump.

