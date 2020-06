Cabras trepadoras de árboles: así es como ayudan al medio ambiente por estar a 10 metros de altura

Las cabras son parte de la vida ganadera de muchos países alrededor del mundo. Es común verlas escalar rocas y otras superficies... ¿pero árboles de hasta 10 metros de altura?

Las cabras trepadoras de árboles abundan en zonas áridas, sobre todo en el suroeste de Marruecos. Al no haber territorios verdes debido a que gran parte del año no llueve, estos animales tienen que encontrar una forma de conseguir su comida, y vaya que lo han logrado.

De acuerdo con el estudio 'Tree‐climbing goats disperse seeds during rumination ', de la revista Frontiers in Ecology and the Environment, las cabras domésticas en el suroeste de Marruecos trepan entre 8 y 10 metros a los árboles de argán (típicos de este país africano) para conseguir alimento en las épocas de mayor sequía.

Debido a que no hay alimento en el suelo para subsistir, la única alternativa es subir a la copa de los árboles por frutos.

El estudio señala que en otros lugares como México o España ya se había visto a cabras escalar arbustos o árboles pequeños; sin embargo, en Marruecos es posible observar incluso a 20 cabras en un mismo árbol para conseguir comida.

Esto no solo las ayuda a sobrevivir, sino que es benéfico para el medio ambiente. ¿Por qué? Al comer desde lo alto de los árboles, esto animales escupen las semillas de los frutos que engullen.

Las semillas se dispersan alrededor del terreno, lo que provoca que crezcan más arboles y continúe el ciclo de alimentación para las cabras y para los habitantes que consumen los frutos o la madera.

Los pastores han notado este proceso y, por ende, enseñan a sus cabras a trepar desde que son pequeñas para que en un futuro puedan colaborar con la dispersión de las semillas, indica el estudio.