Buscan las FARC una alianza con ELN para atacar al Gobierno

Jesús Santrich, líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), emitió un segundo video, luego de haber anunciado el rearme en Colombia la semana pasada, en el que anunció una alianza con la guerrilla del ELN, antes rivales en la insurgencia.

En el mensaje de seis minutos se le ve al hombre cuyo nombre real es Seuxis Paucias Hernández, fusil al hombro, pese a su ceguera. Ahí afirma que la única salida a la confrontación armada que persiste en Colombia es una nueva negociación que incluya a todos los grupos insurgentes, y que derive en una Asamblea Nacional Constituyente que proclame una nueva Constitución.

El líder guerrillero también reiteró que en el acuerdo firmado con las FARC había un compromiso para convocar a todos los sectores a un gran pacto político nacional que pudiera hacerle frente a los retos que la paz demanda.

Este pedido de Constituyente no es nuevo, por el contrario, es una postura que defendieron los guerrilleros de las FARC en la mesa de diálogos en La Habana, junto con la necesidad de instaurar un “gobierno de transición” durante la primera fase de implementación del Acuerdo.

“El Estado conocerá una nueva modalidad operativa que responderá a la ofensiva, porque nuestra decisión está en no seguir matándonos entre hermanos de clases para que una oligarquía descarada continúe manipulando nuestro destino”, advirtió Santrich.

“Nuestro objetivo es la oligarquía, esa oligarquía excluyente, corrupta, mafiosa y violenta que cree que puede seguir atrancando las puertas del futuro al país”, sostuvo el jefe guerrillero y convocó a las fuerzas públicas “que tengan dolor de pueblo” a avanzar “juntos por sus reivindicaciones y su felicidad”, de acuerdo con un reporte del diario El Tiempo.

Aseguró que el rearme y la fundación de “la Nueva Marquetalia”, es una “respuesta a la traición del Estado al acuerdo de paz de La Habana”. Afirmó que el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, incumplió su palabra de no modificar lo pactado y su sucesor, Iván Duque, “asegura sin inmutarse que lo que él no firmó no lo obliga”.

Criticó al exmandatario y al actual presidente por su actuación en los acuerdos de paz. Dijo que desconocieron lo pactado y advirtió que de no llegarse a la recomposición “como resultado de un diálogo político, y de la institucionalización de los cambios de un proceso constituyente abierto” existe el riesgo de la rebelión.

Convocó a una nueva Asamblea Nacional Constituyente “representativa y con plenas garantías de inclusión de un impulso definitivo a las transformaciones estructurales que hoy requiere Colombia”, y una nueva negociación de paz con todos los actores armados.

La reaparición de Santrich y su declaración política, confirma además que el grupo rearmado encabezado por Iván Márquez, Romaña, El Paisa, y el propio Santrich –junto con otros mandos medios de la antigua guerrilla– buscarán retomar el nombre, los símbolos, las consignas y la estructura de las FARC-EP, desmovilizadas entre 2016 y 2017 gracias a la firma del Acuerdo de Paz y la entrega de armas verificada por la ONU.