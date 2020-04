Borno, Nigeria, donde el distanciamiento social es un lujo y el agua, un recurso limitado

Después de más de una década de conflicto armado, brotes de desnutrición severa, malaria, sarampión y cólera, aproximadamente un millón 500 mil desplazados internos en el estado de Borno ahora enfrentan el espectro del COVID-19. Muchos viven en campamentos superpoblados con instalaciones de agua y saneamiento deficientes, suministros privados de elementos esenciales de higiene, como agua y jabón, y a menudo no hay espacio individual en absoluto.

El funcionamiento de la infraestructura de salud en Borno es escaso y la capacidad de derivar pacientes es extremadamente limitada. Con tantas personas ya vulnerables a los brotes de enfermedades, se debe mantener la asistencia humanitaria esencial; las instalaciones de agua y saneamiento deben mejorarse en los campamentos de desplazados internos, y los trabajadores de salud de primera línea de quienes dependerá la población deben tener acceso a equipos de protección personal.

Médicos Sin Fronteras (MSF) ha estado trabajando en el estado de Borno desde 2014, y durante ese tiempo hemos sido testigos de condiciones deplorables para los desplazados internos, muchos de los cuales ya padecen enfermedades endémicas de asentamientos superpoblados, como enfermedades transmitidas por el agua e infecciones del tracto respiratorio como la neumonía, que ha sido identificado como una amenaza significativa cuando se combina con el nuevo coronavirus.

Scott Hamilton/MSF

Mantener operaciones que salvan vidas

El COVID-19 ha tenido un efecto devastador en los sistemas de salud, las economías y las poblaciones de todo el mundo y representa una amenaza sustancial en Borno. Sin embargo, incluso si el virus SARS-CoV-2 no estuviera presente en Nigeria, la necesidad de asistencia humanitaria en Borno seguiría siendo enorme.

En poco más de un mes, comenzará la temporada de lluvias, lo que traerá consigo un aumento en los casos de malaria y desnutrición. En Maiduguri, Ngala, Pulka y Gwoza, nuestros hospitales funcionan las 24 horas del día, los siete días de la semana, y durante la temporada de lluvias estarán todos llenos. Solo en 2019, los equipos de MSF trataron a más de 10 mil pacientes por desnutrición en Borno y más de 33 mil casos confirmados de malaria. Más de 40 mil pacientes fueron ingresados en las salas de emergencia de MSF. No se debe subestimar el efecto que el COVID-19 tendrá en nuestros pacientes, pero si se permite que el caos causado por esta pandemia reduzca la asistencia humanitaria, los resultados serán catastróficos.

MSF está extremadamente preocupada por la propagación del COVID-19 y el impacto potencialmente desastroso que tendrá en los más vulnerables. A medida que el virus se propaga en Nigeria, nuestra prioridad es mantener nuestras operaciones que salvan miles de vidas cada año y proteger a nuestros pacientes y al personal. Para hacer esto, nuestros equipos médicos y logísticos han reforzado los protocolos de prevención de infecciones, informaron a las comunidades locales sobre las mejores medidas de prevención contra el COVID-19, instalaron puntos de lavado de manos en las comunidades locales, establecieron zonas de aislamiento y adaptaron nuestros procesos de triaje.

En un momento de demanda mundial sin precedentes de suministros médicos, la adquisición de equipos de protección personal para el personal de atención médica plantea un desafío sustancial. Sin embargo, es un desafío que debemos enfrentar para proteger a los trabajadores médicos de primera línea y continuar tratando a nuestros pacientes.

Agua limpia: un recurso precioso y limitado

En Pulka, donde MSF dirige un hospital integral con actividades de divulgación, capacidad quirúrgica, atención de maternidad y tratamiento para la violencia sexual y de género, la situación es grave. Pulka es una ciudad de guarnición, un centro de población controlado por el ejército nigeriano. Ahora alberga a aproximadamente 63 mil personas, 78 por ciento de las cuales han sido desplazadas al menos una vez desde 2015.

Hay 27 mil personas viviendo en campamentos de desplazados internos superpoblados en Pulka con acceso limitado a servicios básicos, que incluyen agua, alimentos y atención médica. Tanto en Pulka como en Gwoza (una ciudad vecina), los campamentos de tránsito para los recién llegados están superpoblados. En Gwoza, la población del campamento de tránsito es el triple de la capacidad recomendada, y en Pulka, los refugios comunales albergan a personas durante meses o incluso años cuando están diseñados para ser una solución temporal por solo dos semanas.

En una evaluación reciente de agua y saneamiento, MSF descubrió que el suministro diario de agua por persona en Pulka era de 11 litros, muy por debajo del requisito mínimo estándar humanitario de 20 litros requerido para la salud y la higiene. De estos 11 litros, solo un promedio de dos litros fue clorado y seguro para beber. Cantidades tan bajas como 4.5 litros por persona también se han registrado en encuestas anteriores:

"Tienes que levantarte temprano si quieres obtener suficiente agua. Tengo siete hijos y a veces el agua no es suficiente para que bebamos, a veces tenemos que rogarle a nuestros vecinos que nos permitan beber agua. Todos los días, las mujeres en el pozo pelean por eso: sabemos que no habrá suficiente para todos", dijo Ajia Adam, una mujer desplazada que vive en Pulka.

Scott Hamilton/MSF

En Maiduguri, la capital del estado de Borno, el agua y el saneamiento no son mucho mejores. Entre 1999 y 2011, MSF respondió siete veces a brotes de cólera en Maiduguri, y en 2018, más de 4 mil personas fueron diagnosticadas con cólera en 18 áreas del Gobierno local en los estados de Borno, Adamawa y Yobe.

“En todos los entornos de desplazados internos donde MSF tiene operaciones en el estado de Borno, las brechas en las instalaciones esenciales de agua y saneamiento exacerban la amenaza planteada por el COVID-19. Estas brechas, combinadas con los niveles de hacinamiento y los problemas de salud endémicos con la falta de la infraestructura de salud correspondiente, subrayan la vulnerabilidad de la población. No hay duda sobre el peligro que representa el nuevo coronavirus, sin embargo, una cosa que sabemos con certeza es que otras enfermedades y condiciones médicas no cederán. No podemos permitir que esta pandemia interrumpa otra asistencia médica: la prestación continua de servicios médicos en este momento es esencial y salvará vidas", remarcó Siham Hajaj, jefe de misión de MSF.

El COVID-19 no es la única amenaza que enfrentan las personas en el estado de Borno, pero su presencia en Nigeria resalta la extrema vulnerabilidad de tantos que ya han sufrido los horrores de la guerra, las enfermedades y la desnutrición. Para ellos, el distanciamiento social es un lujo abstracto y el lavado frecuente de manos disminuye un recurso precioso. Ante esta pandemia, las ramificaciones de la frágil infraestructura de salud de Borno son más claras que nunca. Es imperativo que se mantenga la asistencia humanitaria para esta población. De lo contrario, costará vidas.

Esta nota es de MSF y se publica bajo una alianza editorial con El Financiero para difundir el trabajo de la institución.

Médicos Sin Fronteras fue fundada en Francia en 1971 por un grupo de médicos y periodistas. Ganaron el Premio Nobel de la Paz en 1999 por su labor humanitaria en varios continentes. MSF tiene operaciones en más de 70 países, entre ellos México, donde la oficina se estableció en 2008.

Si quieres saber más del trabajo de MSF, te invitamos a seguir sus redes:

-Página web: https://www.msf.mx/

-Facebook: https://www.facebook.com/MSF.Mexico/

-Twitter: https://twitter.com/MSF_Mexico