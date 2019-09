Boris Johnson pierde la mayoría en el Parlamento antes de votación clave para el Brexit

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, perdió este martes la mayoría que el Gobierno tenía en el Parlamento británico, esto después de que Phillip Lee anunció su cambio del Partido Conservador al de los Liberales Demócratas.

La deserción de Lee significa que ahora del lado de Johnson hay 310 miembros del Parlamento del Partido Conservador y 10 del Partido de la Unión Democrática, es decir, 320 en total.

Contra este bloque hay 322 miembros del Parlamento. Sin embargo, cabe resaltar que dos legisladores laboristas, así como un representante conservador que actúa como vicepresidente en la Cámara de los Comunes, no tienen derecho a votar. Eso deja en 319 el total de legisladores a favor del Gobierno contra 320.

No obstante, esto no significa el final para Johnson, pues hay 20 legisladores independientes que no ven 'con buenos ojos' la idea de que el Gobierno del Reino Unido pase al Partido Laborista y su líder, Jeremy Corbyn.

El lunes, Downing Street adelantó que el primer ministro convocaría a elecciones anticipadas si sus oponentes en el Parlamento logran aprobar una legislación que bloquee sus planes para una salida de la UE antes del 31 de octubre. Los comicios se llevarían a cabo el 14 de octubre.