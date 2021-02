Biden ya habló con AMLO, con Putin... pero elude, por ahora, al líder de China

El presidente Joe Biden dijo que no había ninguna razón en particular por la que aún no había hablado con el presidente chino, Xi Jinping, y prometió un tipo de relación con Beijing diferente a la de su predecesor.

"Bueno, todavía no hemos tenido la oportunidad de hablar entre nosotros", dijo Biden este domingo en una entrevista con CBS grabada el viernes. "No hay razón para no llamarlo".

Biden agregó que conoce a Xi "bastante bien" después de ocho años como vicepresidente de Barack Obama. “Probablemente he pasado más tiempo con Xi Jinping, según me han dicho, que cualquier líder mundial”, dijo.

Biden dijo que su enfoque de China será diferente al del expresidente Donald Trump y que Xi lo sabe porque él también ha estado "enviando señales".

"No es necesario que tengamos un conflicto, pero va a haber una competencia extrema", dijo Biden en "Face the Nation".

“Nos centraremos en las reglas de tránsito internacionales”, dijo el presidente. Biden respecto a la "competencia extrema" con China

Sin embargo, agregó que el líder de China "no tiene ni un sólo hueso democrático en su cuerpo".

Biden ha realizado llamadas con varios líderes mundiales desde que asumió el cargo el 20 de enero, incluidos el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, pero hasta ahora no con Xi.

Desde que comenzó la administración Biden, el nivel más alto de comunicaciones entre las economías más grandes del mundo fue una conversación telefónica entre el secretario de Estado Antony Blinken y su homólogo chino Yang Jiechi el viernes. Durante la llamada, los dos diplomáticos discutieron sobre temas de democracia y derechos humanos.

Cui Tiankai, el embajador chino en Estados Unidos, dijo que las conversaciones duras "no son la forma correcta de hacer diplomacia", cuando se le preguntó sobre la llamada telefónica de Blinken-Yang en una entrevista de CNN transmitida el domingo.

"No se tiene una política exterior eficaz simplemente hablando duro o jugando duro", aseveró en "Fareed Zakaria GPS". "Creo que hay una clara necesidad de un buen sentido de respeto mutuo".

Biden ha señalado hasta ahora su deseo de continuar la presión internacional sobre China por sus prácticas de derechos humanos, mientras que China ha dicho repetidamente que los dos países deben buscar áreas de cooperación.

Te puede interesar:

Llegar a la inmunidad colectiva de COVID-19 antes del verano es complicado: Biden