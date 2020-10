Biden reclama a Trump no usar tapabocas; ‘uno igual se infecta’, revira

WASHINGTON, DC.-Después de que se cancelara el segundo debate entre los candidatos a la Casa Blanca, porque el presidente Donald Trump no quiso participar en un cara a cara con Joe Biden en formato virtual, tras su contagio de COVID-19, realizaron un duelo para ganar la audiencia de la televisión.

El republicando desde Miami y el demócrata en Filadelfia participaron en un encuentro con votantes, mientras la última encuesta de NBC y el diario The Wall Street Journal le daba al exvicepresidente 11 puntos de ventaja, con 52 por ciento de la intención del voto contra 42 por ciento del mandatario.

En Filadelfia, Biden atacó a Trump por no haber advertido lo peligroso que era el coronavirus, en febrero, a pesar de que sabía del riesgo, según lo reportó el periodista Bob Woodward. “El presidente dijo que no quería que la gente tuviera miedo. El que entró en pánico fue él”. En Estados Unidos han muerto más de 210 mil personas por coronavirus.

Lamentó que Trump se mofe de que use tapabocas desde el principio de la pandemia, porque la gente lo escucha y cree que no es importante no usarlo. Recordó las palabras del director para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), Robert R. Redfield, quien dijo que si todos usan tapabocas, se salvarán más vidas que si la vacuna estuviera disponible ahora.

En tanto, Trump empezó su participación desde Miami explicando sobre su recuperación tras padecer coronavirus. “Como presidente no puedo estar en un sótano o encerrado en algún lugar, tengo que salir y ver a la gente”, respondió sobre su negativa a usar tapaboca.

El presidente Trump dijo, sin evidencia, que las personas que usan tapabocas se están infectando con el coronavirus “todo el tiempo”.

Reiteró que existe un tremendo problema con el fraude electoral y discrepa con el director del FBI, Christopher Wray, quien dijo el mes pasado que no ha visto evidencia de un problema generalizado. Si él piensa eso, “bueno, entonces no está haciendo un buen trabajo”.

La presentadora Savannah Guthrie lo cuestionó sobre su apoyo a supremacistas blancos y el mandatario respondió que “ha denunciado el supremacismo blanco por años. También he denunciado a Antifa y la gente de la izquierda radical que está destruyendo las ciudades”.