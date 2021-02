Biden le quita el financiamiento al muro de Trump: finaliza 'emergencia nacional' en la frontera

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, puso fin este jueves a la declaratoria de emergencia nacional en la frontera sur, la cual comparte con México, según informó el mandatario en una carta enviada a la líder demócrata Nancy Pelosi.

Esta orden había sido proclamada por el expresidente Donald Trump, el 15 de febrero de 2019, bajo el nombre de Proclamación 9844.

"Informo que he emitido una proclamación que pone fin a la emergencia nacional declarada por primera vez en la Proclamación 9844 del 15 de febrero de 2019 (declarando una emergencia nacional relacionada con la frontera sur de Estados Unidos). He determinado que la declaración de emergencia nacional en nuestra frontera sur no estaba justificada", puntualiza el texto.

Además, añade el anuncio de que desde la nueva administración no se desviarán más dólares de contribuyentes estadounidenses para construir el muro fronterizo, por lo que Biden se encuentra dirigiendo una revisión cuidadosa de los recursos asignados o redirigidos con ese fin.

"Por la presente (carta), informo al Congreso que la emergencia nacional declarada por la Proclamación 9844, que continuó el 13 de febrero de 2020 y el 15 de enero de 2021, se da por terminada y que las autoridades invocadas en dicha proclama ya no serán utilizadas para construir un muro en la frontera sur", detalla el texto.

