Bamenda: Un hospital en el corazón de la crisis en el noroeste de Camerún

Es temprano en una mañana de marzo y el callejón que conduce al hospital Santa María Soledad, en Bamenda, la capital de la región noroeste todavía está tranquilo. Frente a la entrada, algunos vendedores, sentados detrás de sus puestos de madera, esperan pacientemente la llegada de sus primeros clientes. Bajo el sol, ya alto en el cielo, todo parece tranquilo y sereno.

Es difícil creer que un día antes se escucharon disparos durante varias horas en esta área.

Por más de tres años, la violencia armada entre grupos armados estatales y no estatales ha sido una realidad cotidiana en el noroeste y suroeste de Camerún, con repercusiones dramáticas para cientos de miles de personas.

Miedo y desplazamiento

Los actos de violencia han ido en aumento y los allanamientos armados, ataques, secuestros, torturas y violencia sexual no perdonan a la población civil.

Según las últimas estadísticas de la Organización de las Naciones Unidades (ONU), casi 680 mil personas fueron desplazadas por la violencia en el noroeste y suroeste de Camerún y otras 59 mil han huido a la vecina Nigeria.

Más de dos millones de personas necesitan ayuda humanitaria como resultado de las consecuencias físicas y psicológicas de la crisis. Sin embargo, muchas están luchando para acceder a la atención médica.

"Por la violencia constante y las restricciones de movimiento, la mayoría de los centros de salud han sido abandonados por su personal o ya no pueden funcionar con normalidad", dice Shahbaz Khan, coordinador del proyecto de Médicos Sin Fronteras (MSF) para la región noroeste.

"La ayuda humanitaria es limitada a causa de la inseguridad, y las personas se han visto incapaces de encontrar atención médica. Las comunidades desplazadas, en particular, ahora tienen poco o ningún acceso a la atención médica y deben soportar condiciones alarmantes”, advierte.

2 mil consultas en la sala de urgencias

En 2018, el agravamiento de la situación llevó a MSF a lanzar una respuesta médica de emergencia en el noroeste de Camerún. La organización ahora brinda apoyo a varias instalaciones médicas y a una red de trabajadores de salud comunitarios que proporcionan servicios de atención primaria y derivación a grupos desplazados y vulnerables.

El hospital Santa María Soledad es una de las instalaciones apoyadas por MSF en Bamenda. En este hospital de 76 camas, nuestros equipos ofrecen atención médica gratuita a mujeres embarazadas y niños pequeños, además de atención médica, quirúrgica y psicológica a personas que han sufrido traumas intencionales y no intencionales; incluyendo a las víctimas de accidentes automovilísticos, violencia sexual, violencia armada, quemaduras y accidentes domésticos.

"En 2019, tratamos a más de 2 mil personas en la sala de urgencias y realizamos mil 500 procedimientos quirúrgicos", comenta el doctor Jifon Edwin Fonyuy, médico de MSF encargado de la admisión y seguimiento de los pacientes que llegan a la sala de urgencias de Santa María Soledad.

"Nuestros conductores de ambulancias trabajan día y noche, y han transportado a más de 7 mil 300 pacientes", cuenta.

MSF también creó este servicio de ambulancia 24/7 para trasladar a los pacientes que necesitan atención urgente. En la mayoría de los casos se trata de urgencias de parto y pediátricas, pero también incluyen otras condiciones médicas como pacientes con úlceras perforadas, casos graves de malaria, infecciones respiratorias o mordeduras de serpientes.

Alrededor de cinco por ciento de los pacientes transportados en ambulancia son víctimas de violencia intencional.

Los pacientes cuentan su historia

En un destacado contraste con el tranquilo callejón, la ajetreada situación dentro del pequeño hospital refleja la escala de las necesidades y la falta de atención médica disponible en toda la región.

Como todos los días, las instalaciones están llenas. Todas las camas ocupadas y la sala de consultas externas llena.

Loveline

Ella está en su cama en la sala de maternidad. Llegó temprano esta mañana para dar a luz a su hija.

"Vivo en uno de los barrios más peligrosos de Bamenda. Nuestra clínica local ya no está abierta", comenta.

"Anoche, cuando sentí que empezaron las contracciones, estaba muy preocupada sobre todo, porque en lunes, los movimientos están prohibidos en Bamenda. No sabía qué hacer", cuenta.

Llevar a Loveline a un centro de salud fue vital ya que tiene enfermedad de células falciformes, es decir, un trastorno en la sangre que aumenta el riesgo de muerte durante el parto.

"Llamé a la ambulancia de MSF porque sé que son los únicos que pueden moverse durante los encierros. Afortunadamente, el vehículo llegó rápido. Apenas una hora después de llamarlos, nació mi hija. Sin la ambulancia, ambas podríamos haber muerto".

Paul

Tres días antes, el servicio de ambulancias también llevó a Paul al hospital Santa María Soledad. El joven agricultor había sido atacado por hombres armados que lo torturaron y le dispararon varias veces, tras acusarlo de ser partidario de sus enemigos.

Sobrevivió a sus heridas y logró obtener ayuda de un transeúnte y fue trasladado a un hospital público, pero cuando el centro no pudo brindarle la atención que necesitaba, lo derivaron a MSF.

"Paul llegó aquí con cinco balas en su cuerpo", comenta el doctor Jifon. "Una en cada mano, dos en el brazo y otra en el muslo. Desde su llegada, nuestros cirujanos lo han operado dos veces. Ahora está fuera de peligro. Su mano izquierda estaba en muy mal estado, pero logramos salvarla", señala.

Ornella

Ella es una estudiante universitaria de 27 años, quien resultó herida en un accidente de mototaxi en noviembre pasado. El equipo de MSF intentó salvar su pierna durante más de tres meses, pero al final tuvo que ser amputada.

"Normalmente no uso mototaxis, pero necesitaba bombillas para poder estudiar. Tenía miedo de caminar esa noche, porque había habido muchos ataques en mi vecindario", recuerda.

"En el camino, un coche chocó con mi taxi a toda velocidad. El conductor del automóvil me llevó a la clínica más cercana, pero no estaba abierta. Fuimos al hospital regional, y no tenían cirujano ortopédico. Posteriormente, llamó a la ambulancia de MSF para traerme aquí", agrega.

Durante la estancia de Ornella, los cirujanos de MSF realizaron varias operaciones para salvar su pierna. "Desafortunadamente, el daño causado por el accidente fue demasiado grave y no hubo alternativa, tuvimos que amputar," dice el doctor Jifon.

"Esta es siempre una decisión extremadamente difícil de tomar dado el enorme impacto social que tendrá. ¿Cómo continuará con los estudios? ¿Cómo encontrará un trabajo? ¿Cómo construirá una familia?", remarca.

"El equipo hizo todo lo que pudo", dice Ornella. "Desde la amputación, todos aquí, no sólo los psicólogos, me ha apoyado mucho. Saldré del hospital en unos días y espero poder reconstruir mi futuro".

Félix

A sus 23 años, también vivirá el resto de su vida con el impacto del trauma que sufrió recientemente. Hace tres semanas, Félix y su familia fueron atacados en el pueblo donde dormían, ya que los enfrentamientos los habían obligado a abandonar su hogar. Su familia logró escapar, pero él fue capturado.

Sus atacantes lo dejaron en el suelo y le cortaron la mano izquierda con un cuchillo antes de dejarlo inconsciente.

"Estuve sangrando en el suelo durante dos horas antes de que mi hermana se atreviera a volver por mí", recuerda.

"Nos escondimos en el bosque durante dos semanas. Me dieron remedios tradicionales, pero mi brazo se infectó. Finalmente decidimos dejar el arbusto e ir a un centro de salud. Allí no pudieron hacer nada por mí, solo me pusieron un vendaje. La infección empeoró. Por esa razón llegamos a Bamenda. En el camino hacia acá, alguien nos dijo que los médicos de Santa María Soledad me podían ayudar", agrega.

Cuando llegó, Félix estaba muy débil y tuvo que ser hospitalizado durante seis días para que los médicos pudieran tratar la infección y comenzar a proporcionar atención psicológica.

Hoy es la primera vez que regresa al hospital para una visita de seguimiento desde la semana pasada que fue dado de alta. A pesar del terrible ataque que sufrió, la sonrisa encantadora de Félix durante su chequeo médico le pone a uno la piel de gallina.

"Félix es impresionante", afirma el doctor Jifon durante la visita de seguimiento. "Su herida está sanando bien y ya no hay rastro de infección".

La imparcialidad: esencial en MSF

En cada habitación, la historia de cada paciente destaca el contexto crítico y la necesidad urgente de aumentar el acceso a la atención médica en la región. "Para muchos de ellos, víctimas directas o indirectas de la crisis actual, la presencia de MSF es vital," comenta Shahbaz Khan.

"En esta región, como en muchas otras del mundo, somos una de las pocas organizaciones humanitarias sobre el terreno que proporcionan atención médica a quienes viven aquí. En un área marcada por ataques regulares contra el personal humanitario, este apoyo es difícil de brindar, pero las personas saben que tratamos a nuestros pacientes de manera imparcial. Responder a las necesidades urgentes de salud es nuestra única preocupación. A los virus, las balas y las infecciones no les importa de qué lado de la crisis se encuentren. A nosotros tampoco", agrega.

Unas semanas más tarde, la pandemia de COVID-19 llegó al noroeste de Camerún, añadiendo otra emergencia sanitaria a la ya desesperada situación.

MSF comenzó a apoyar de inmediato la respuesta a la enfermedad, pero las otras actividades para salvar vidas en el hospital Santa María Soledad no se han detenido, ya que los llamados de alto al fuego siguen sin ser escuchados.

La violencia y el desplazamiento continúan, en una situación cada vez más desesperada para las personas que están pagando un alto precio en una de las crisis humanitarias más desatendidas del mundo.

