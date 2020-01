Autoridades de Japón amenazaron con ir contra mi familia si no me declaraba culpable: Ghosn

Carlos Ghosn, expresidente de Nissan, afirmó este miércoles que autoridades judiciales de Japón lo amenazaron para que se declarara culpable de los cargos de no reportar correctamente una futura compensación y abuso de poder o tomarían represalias contra su familia.

“Pueden ver (en videos) cuántas veces me decían ‘solo confiesa y todo terminará, pero si no lo haces, vamos a ir por tu familia’. En esos momentos me pregunté ‘¿Peleo por mi inocencia o hago lo que dicen?’”, declaró en una conferencia desde Líbano, la primera que da desde su salida de territorio japonés.

Ghosn remarcó que la decisión de escapar de Japón fue “la más difícil de su vida”, pero que la tomó debido a que la tasa de condena de ese país es de 99 por ciento.

“No estoy por encima de la ley y estoy abierto a que mi nombre y reputación sean limpiados. No escapé de la justicia; escapé de la injusticia y a la persecución política”, aseguró.

Las penas máximas por los cargos de los cuales las autoridades japonesas señalan a Ghosn pueden acarrear una pena máxima de 15 años de prisión.

Ghosn huyó de Japón el 30 de diciembre del año pasado. En la conferencia, el exdirectivo de Nissan aclaró que no hablará sobre cómo escapó de tierras niponas.