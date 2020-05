Así son las terapias para los ricos durante la cuarentena: más dinero, diferentes problemas

Fue un corte de pelo por un valor de dos mil dólares, según al menos uno de los pacientes de la neuropsicóloga Judy Ho. A medida que el encierro en California por el coronavirus continúa, ella ha visto cómo algunas personas en su práctica privada con sede en Los Ángeles continúan burlándose de ella.

"Debido a su riqueza, algunos de mis clientes se han sentido en gran medida invencibles durante mucho tiempo, pero ahora se sienten tan impotentes", dice Ho, quien también es profesora titular en la Universidad de Pepperdine. “¿Cómo recuperas ese poder? Le pagas a alguien un dólar para que te peine". (Ella señala que el cliente no consideró cuán desesperados deben estar los estilistas desempleados para romper las reglas de un corte y color).

Otros clientes afectados por la ansiedad han optado por mudarse a centros de tratamiento residencial para agacharse, solo para encontrarse irritados por la separación de sus familias y las regulaciones bajo las cuales se espera que vivan allí. "Dicen: ¿Estoy pagando 90 mil dólares por mes para quedarme aquí y no puedo salir a dar un paseo? "

Otro cliente, que optó por autoaislarse técnicamente en casa, está resultando más problemático. Tiene un perfil tan alto que no puede quedarse sola y requiere guardaespaldas. Sin embargo, ella no se distancia socialmente de ellos, insiste en salir regularmente para conducir y no usa una máscara. Dos de su equipo de seguridad han renunciado.

"Es un poco egoísta, pero es más que no comprende realmente la gravedad de la situación". También es una abusadora intermitente de sustancias, que podría estar drogada cuando todas estas personas están renunciando (a sus trabajos) a su alrededor ”, dice Ho. “Teníamos una enfermera que solía ir y hacer sus pruebas de abuso de sustancias todas las mañanas, ya sabes, extraerle sangre y tomarle orina. Ella también renunció, porque mi clienta no respetaría el distanciamiento social. Ahora estamos tratando desesperadamente de contratar a alguien más para que vaya allí ".

Hacer frente a la pandemia actual es difícil en muchos sentidos, incluso psicológicamente, por lo que no es de extrañar que muchos terapeutas como Ho hayan visto surgir negocios cuando los clientes acuden a ellos en busca de orientación en medio de lo desconocido. Los médicos que se especializan en pacientes de alto patrimonio se enfrentan a problemas característicos de sus clientes, por lo que han encontrado formas de garantizar su propio cuidado personal y su alivio psíquico.

Ginger Poag, que vive en las afueras de Nashville y cuya lista de clientes se centra en figuras de alto nivel en la industria de la música country, estima que está 20 por ciento más ocupada de lo normal. Ahora ella toma tiempo para hacer su yoga nidra (una especie de meditación guiada) diariamente, en lugar de tres veces a la semana, lo cual había sido su rutina. Se cree que la práctica funciona como una siesta turboalimentada; Los devotos afirman que una hora más o menos podría refrescarte tanto como varias horas de sueño.

La base de clientes de Poag sintió el impacto de la recesión inmediatamente, porque no están ganando dinero de giras o espectáculos. A menudo tienen el estrés adicional de los dependientes. Aún así, para aquellos con varias casas, muchos han adoptado la solución de rotar entre sus casas en un jet privado.

"Esperarán mientras el personal entra a limpiar, compra alimentos y hace todo el trabajo de limpieza", dice Poag. "Esperarán una cierta cantidad de tiempo, tal vez tres días, sin que nadie entre a la casa, y luego se mudarán allí". Una vez aburridos con esos alrededores, cobrarán al personal para que se encargue de otra ubicación, la casa de Palm Beach, Florida, tal vez, y se repita el proceso.

Los clientes de Sanam Hafeez también están preocupados por las casas, aunque en su caso, el terapeuta con sede en Manhattan está escuchando más sobre alquileres de vacaciones. "Una paciente es neurótica porque no encontrará un alquiler 'excelente' de Hamptons, porque todos los precios serán altísimos debido a que la gente de la ciudad de Nueva York ya se ha ido a los Hamptons. Le preocupa que la casa que ella y su esposo puedan pagar sea demasiado modesta para mostrársela a sus amigos ”, dice Hafeez.

Otra paciente se preocupa por su apariencia. "Está obsesionada con el hecho de que ha aumentado de peso en cuarentena y no puede tener a su entrenador ahora, como suele hacer cinco días a la semana". Ella está realmente en pánico por verse a tiempo para el verano ".

Eso no quiere decir que este tipo de ansiedades no corran también entre los menos ricos. El dinero puede permitirle a alguien el espacio para concentrarse en lo que podría parecer una preocupación secundaria para un extraño con una preocupación principal, como no tener un cheque de pago. "Se trata más de ser obsesivo-compulsivo", dice Hafeez.

Se está centrando en cómo el bloqueo le ha dado un tiempo extra inesperado con sus gemelos de cinco años. “Creo que podrían mirar hacia atrás con cariño esta vez, y nosotros también. Nunca hemos tenido este tipo de tiempo sin restricciones a nuestros hijos sin tener que correr a clases o a natación ".

Su lema para ella y para otros que pasan un tiempo extra inesperado con sus hijos es simple: "Apreciarlo y disfrutarlo"

Resa Hayes, experta en mediación para padres y terapia familiar, divide su tiempo entre los enclaves de un Percenter de Aspen, Colorado, y el Upper West Side de Manhattan. Sus clientes a menudo comparten hijos, pero viven en diferentes estados, explica, y normalmente pueden trasladarse fácilmente entre ellos en avión.

La pandemia ha hecho que esos planes sean más complejos: un cliente vive en una familia mixta en Los Ángeles, mientras que su ex cónyuge y su hija de seis años viven en Aspen. “Así que terminó llegando a Aspen en su jet privado con su bebé hasta que esto se estabilizó; ella dejó a su nuevo esposo y sus hijastros en Los Ángeles ". Esta situación inusual, y la mujer que opta por mudarse temporalmente a Aspen, enturbia el acuerdo entre los ex, por supuesto, de una manera que Hayes espera escuchar.

Otro de sus clientes es la madre de una familia en Park Avenue en el Upper East Side de Manhattan. "Debe tener 55 años, y esta es la primera vez que cocina algo para su familia", dice Hayes. “El mayor dilema de su época en este momento es qué mezcla de brownie comprar en la tienda de comestibles. Le encanta de alguna manera: quedarse en casa y actuar como una diosa doméstica. Pero no creo que siga cocinando una vez que todo esto pase. Es divertido, pero es un estilo de vacaciones ".

Hayes encuentra consuelo en medio del estrés del aire libre: la reputación de la jet set de Aspen se basó por primera vez en su belleza natural. “Ve a caminar por la naturaleza ahora. Es un recordatorio de que algunas cosas no han cambiado, sin importar lo que suceda con su cartera o las personas que se enferman “, dice,"Creo que la parte más peligrosa del COVID-19 es la parte de la soledad. Así que me aseguro de conectarme con personas que están más allá de mi círculo de trabajo o de mi propia familia. Me tranquiliza tener conversaciones más allá de eso ”.

Tener dinero puede hacer que este tiempo sea mucho más llevadero, pero no exime a nadie de tener una tragedia. Darby Fox, con sede en Connecticut, ha estado ayudando a un cliente después de que un titán de Wall Street de 60 años se disparara a sí mismo después de sufrir grandes pérdidas.

"Si te consideras una persona omnipotente con control y poder, es insoportable cuando te lo quitan. La única solución es salir, es una mentalidad de todo o nada ", dice Fox.

El negocio de terapia familiar de Fox ha aumentado aproximadamente un tercio desde el golpe de la pandemia, y también está viendo el impacto emocional del refugio en el lugar en parejas que no están acostumbradas a compartir el espacio del otro o incluso la vida de los demás. “En una relación acomodada, normalmente puedes vivir una vida casi completamente separada de tu cónyuge, normalmente. La única vez que están juntos es en un entorno muy social, por ejemplo, cócteles en el club. De repente, ahora estás en el mismo espacio y no puedes volver al exterior para ayudarte con tus necesidades ".

"No importa cuántos pies cuadrados tengan, solo se tienen el uno al otro", dice, citando a una pareja. Trabaja en Manhattan y vive efectivamente allí durante la semana mientras su esposa permanece en la casa principal de la familia en Long Island. Ahora viven juntos en el este, y su relación es tensa. "De repente, él está en su espacio, y siente que debería ser su prioridad. No pueden hacer nada bien. Incluso lo que están cenando es una discusión ".

Fox, sin embargo, está encontrando algo de alegría en las circunstancias cambiantes de la pandemia. Todos sus propios hijos, profesionales de veinte años, se han mudado de regreso a casa hasta que Nueva York se normalice. Hacen yoga juntos o preparan la cena en familia (en su caso, sin argumentos).

Sin embargo, más que nada, aprovechó la oportunidad durante el encierro para relajarse un poco. Sí, tiene más citas con clientes que nunca, pero ya no viaja. Con tiempo adicional en sus manos cada día, se ha planteado la misma pregunta a sí misma que a sus clientes: "¿Dónde encuentras alegría?" Para Fox, la respuesta es que todo sea lento y simple: “Me quedo en la cama y leo un poco. Todo el mundo quiere sentirse productivo durante este tiempo, pero lo más importante es descubrir lo que considera productivo", hace una pausa, "está bien retrasarlo un poco”.

Ho de Los Ángeles sabe exactamente lo que Fox quiere decir. El frenesí entre sus clientes de alto patrimonio neto le ha obligado a reafirmar sus límites, incluso cuando interactúa virtualmente. Ha insistido durante mucho tiempo en que los pacientes exigentes que la bombardean con mensajes de texto finan sus comunicaciones, marcando los mensajes verdaderamente urgentes con "A", los menos urgentes con "B", y así sucesivamente.

Recientemente, tuvo que recordarle a la gente eso nuevamente, incluido un cliente masculino mayor, un importante director ejecutivo que parece confundir a Ho con uno de sus cinco asistentes. Dijo que le pagaría el doble si ella priorizaba cada uno de sus mensajes de voz y mensajes de texto. Ella le dijo que debía seguir su sistema, o que podría recomendarle otro profesional.

"Le he ofrecido (una referencia) varias veces", dice ella, "pero no he tenido a nadie que me haga cargo de eso".