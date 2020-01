Un dron de 64 mdd ya tenía en la mira al general Soleimani desde antes de pisar Bagdad

Incluso antes de que el general iraní Qassem Soleimani se bajara de un avión comercial en Bagdad la semana pasada, su destino ya estaba sellado.

La secuencia de eventos que condujo al asesinato del comandante de la Fuerza Quds, y provocó el aumento de las tensiones en Medio Oriente, comenzó horas antes en Beirut. Fue en la capital libanesa que Estados Unidos, al tanto de los planes de viaje de Soleimani, lo vio subir al avión que se dirigía al aeropuerto internacional de Bagdad, según un funcionario familiarizado con la huelga de Estados Unidos.

Su salida desde Irak fue monitoreada por aviones no tripulados que volaban en círculos, incluido uno construido por General Atomics y armado con misiles Hellfire guiados por láser que se usan regularmente en ataques contra terroristas.

El MQ-9 Reaper, un avión no tripulado de larga duración, de 64 millones de dólares y con una envergadura de 20 metros (66 pies), tenía a Soleimani en la mira durante unos 10 minutos antes de disparar contra dos autos que transportaban al comandante, así como a otros líderes y ayudantes de alto rango, incluido el jefe de un grupo de milicias iraquíes que ha estado en conflicto con las fuerzas estadounidenses.

Las cámaras del El MQ-9 Reaper probablemente habrían permitido identificar a Soleimani, determinar su ubicación en el vehículo e incluso qué tipo de ropa llevaba, según Brett Velicovich, un exsoldado de operaciones especiales del Ejército que dirigió drones durante misiones en Irak y Afganistán.

El auto de Soleimani era el primero del convoy de dos vehículos que transitaban por una carretera que llegaba hasta el aeropuerto, luego quedó en segundo lugar y fue cuando ambos automóviles fueron golpeados por dos Firefire cada uno, sin autos civiles a la vista, según el oficial.

Los detalles del ataque parecieron corroborar lo que un funcionario estadounidense dijo a los periodistas en Washington el viernes pasado: que se tomaron todas las medidas para minimizar las bajas civiles y que Soleimani era un "objetivo de oportunidad". También demostró que Estados Unidos conserva la capacidad de ejecutar los llamados "objetivos sensibles a tiempo" y que en ataques aéreos contra adversarios sí hay inteligencia adecuada.

"Realizar un ataque con drones en Bagdad es mucho más fácil" porque "el avión no tripulado se puede volar a altitudes más bajas allí; la gente no lo notará tanto como un objetivo podría notar un avión no tripulado en medio del desierto", dijo Velicovich.

Status de celebridad

Según un analista, los esfuerzos de inteligencia de Estados Unidos probablemente fueron ayudados por el estatus de celebridad de Soleimani en la región.

"Soleimani se nutría de la publicidad y era bien conocido y visible", dijo Kenneth Katzman, analista senior de Medio Oriente para el Servicio de Investigación del Congreso.

"Por lo tanto, fue relativamente fácil rastrear sus movimientos utilizando relaciones básicas de intercambio de inteligencia y sin requerir ningún nivel de cooperación extraordinario o inusual", agregó.

Un ejemplo anterior de ataque oportuno fue el asesinato nocturno en noviembre de 2015 de un terrorista del Estado Islámico, Jihadi John, quien fue atropellado en un vehículo en Raqqa, Siria.

El 18 de abril de 1943 se lanzó el ejemplo exitoso más conocido en la historia militar estadounidense de "objetivos sensibles al tiempo". Cuatro P-38 de la Fuerza Aérea del Ejército de Estados Unidos interceptaron el avión que transportaba al almirante japonés Isoroku Yamamoto, el arquitecto de la Perla. El avión estadounidense voló 435 millas antes de derribar el avión de Yamamoto.