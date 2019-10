Aranceles de EU a productos europeos 'nublan' el ánimo de vinateros

Los vinateros franceses suplican ayuda al Gobierno. Los agricultores italianos buscan nuevos mercados donde exportar. Y a los consumidores estadounidenses les aguarda una sorpresa desagradable al ver los precios de los productos europeos en sus supermercados.

Los nuevos aranceles de Estados Unidos sobre alimentos, vinos y otros productos por valor de 7 mil 500 millones de dólares entraron en vigencia este viernes, en respuesta a los subsidios ilegales de la Unión Europea al fabricante de aviones Airbus.

También Estados Unidos está acusado de subsidios ilegales (a Boeing), y la comisaria de Comercio de la UE, Cecilia Malmstrom, amenazó este viernes con aplicar aranceles punitorios a productos estadounidenses. Pero expresó sus esperanzas de que los negociadores puedan evitar una guerra comercial que tendría efectos secundarios a nivel mundial.

El sol que ilumina el follaje otoñal de Borgoña al tiempo que los aranceles entran en vigor no fue suficiente para levantar los ánimos de los vinateros tristes como Louis Moreau, un productor de vinos de sexta generación que describe a Estados Unidos como un "mercado clave" a lo largo de las últimas dos décadas.

"¿Cuál es la lógica? No es justo", comentó Moreau, que vivió en Estados Unidos por 10 años, a The Associated Press. Agregó que él y otros productores del vino blanco chablis se sienten como rehenes de una disputa política sin relación con su negocio.

"Tenemos buenas relaciones con nuestros consumidores en Estados Unidos", sostuvo.

Estados Unidos es el mercado principal de exportación de los vinos franceses, y Moreau calcula que los aranceles podrían costarle a él 80 mil euros (90 mil dólares) en ganancias en los próximos seis meses, una pérdida de 20 por ciento de su negocio en Estados Unidos.

La cámara de los exportadores vinícolas franceses FEVS pidió ayuda al Gobierno para compensar la caída prevista en las ventas mientras los consumidores estadounidenses evitan los vinos franceses y optan por vinos más económicos de Estados Unidos u otras partes.

La principal cámara de productores agrícolas italianos pronosticó una caída del 20 por ciento en las ventas de productos que representan 50 mil millones de euros en exportaciones, e hizo un llamado al Gobierno para que ayude a promover los productos italianos en otros mercados internacionales.