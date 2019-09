Anuncios de empleo en México discriminan a las mujeres, según estudio de Bloomberg

En México generalmente los anuncios de empleo para hombres son para cargos más altos o gerenciales, mientras que los de las mujeres para funciones secretariales y de servicio al cliente, de acuerdo con un análisis de Bloomberg.

Para el estudio se tomaron en cuenta más de 10 mil 300 anuncios publicados durante una semana en agosto en el popular sitio de empleos OCCMundial, más de 800 especificaban que buscaban candidatos masculinos o femeninos.

Los anuncios laborales para hombres también ofrecían salarios más altos que las vacantes para el mismo cargo, pero con una preferencia por mujeres.

En México la discriminación por género, aunque es ilegal, sigue siendo una práctica común y abierta.

Pocas empresas multinacionales anuncian públicamente algunos empleos en Estados Unidos para mujeres y otros para hombres. En México, algunos indican la preferencia de género en aspectos como "educación" y "experiencia".

La discriminación por género es ilegal en ambos países.

La mayoría eran para empresas locales, pero no todas. Gigantes como Kelly Services , Adecco y Manpower dirigieron algunas de sus publicaciones a hombres o mujeres en México.

Home Depot reclutaba asociados de ventas masculinas. VF Outdoor Services busca una mujer con "excelente presentación" e "inteligencia emocional" para un rol de asistente ejecutivo. Varios empleados locales hicieron lo mismo, junto con Hyundai Glovis , una subsidiaria de logística de la empresa de autos coreana.

Estas compañías dicen que los anuncios que Bloomberg encontró no coinciden con sus políticas o prácticas y que han sido corregidos. No obstante, ilustran el desafío de conectar la retórica de la compañía con las operaciones in situ en todo el mundo.

En agosto, Home Depot se unió a casi 200 empresas en la firma de una carta de Business Roundtable que prometió fomentar "dignidad e inclusión" en sus operaciones. En su sitio web, VF Corporation publicita su "Consejo Asesor Global de Mujeres" y su promesa de lograr paridad de género en su liderazgo senior para 2030.

"Hubo un descuido en varias ofertas laborales en las tiendas de México", dijo un portavoz de Home Depot en un correo electrónico. "Las publicaciones laborales han sido corregidas y el tema se ha abordado con las tiendas que publican. Home Depot no discrimina en la práctica de contratación y siempre busca el mejor talento para la carga específica".

Hyundai Glovis dijo que los anuncios indicaron un error cometido por un nuevo empleado. "La parte sobre género se eliminó de inmediato, el personal de recursos humanos se capacitará en políticas y leyes de la compañía, y se fortalecerán los procesos de contratación de recursos humanos", dijo la compañía en un comunicado.

"Hyundai GLOVIS México no discrimina sobre actos relacionados con el género en su contratación de empleados".

"Desafortunadamente, un pequeño porcentaje de las ofertas laborales en México que no refleja nuestro compromiso con la diversidad y la inclusión llegaron a nuestra atención y hemos tomado medidas inmediatas para corregirlas", dijo un portavoz de Manpower en un correo electrónico.

"Seguimos revisando las ofertas laborales de manera continua para modificar nuestra posición sobre la diversidad y nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades laborales".

"Las empresas globales afectadas que todos sus problemas se requieren en todo el mundo", dijo John Paul Rollert , profesor de ciencias del comportamiento en la Universidad de Chicago Booth School of Business y "ético interno" del Chicago Booth Review. "Si no lo hacen, las personas se enterarán y tratarán de rendir cuentas".