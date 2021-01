Amigos hasta el final: Trump y Bannon se reconciliaron para intentar tumbar triunfo de Biden

El presidente Donald Trump habló en repetidas ocasiones por teléfono en las últimas semanas con su ex asesor Steve Bannon, quien actualmente se enfrenta a cargos penales federales, para obtener asesoramiento sobre la campaña para revertir su derrota electoral frente a Joe Biden, según personas familiarizadas con el asunto.

Una persona familiarizada con el asunto aseguró que el presidente ha buscado aliados que le digan lo que quiere escuchar mientras promulga afirmaciones falsas de que le robaron las elecciones.

No está claro cuántas veces han hablado ambos hombres o qué tan recientemente han sido las conversaciones, pero Bannon ha hecho esfuerzos considerables para volver a congraciarse con Trump, luego de que dejó el cargo como estratega jefe del presidente en agosto de 2017 y cooperó con la investigación sobre Rusia del fiscal especial Robert Mueller. Trump, como mandatario, tiene un poder de perdón ilimitado por delitos federales.

Durante el primer juicio político de Trump en 2019 y 2020, Bannon lanzó un podcast llamado "War Room" en el que él y otros aliados de Trump lo defendieron públicamente. Bannon usó su podcast para respaldar la respuesta ampliamente criticada de Trump a la pandemia, para abogar por la reelección del republicano y después para respaldar las afirmaciones de que el resultado fue fraudulento después de que Joe Biden lo derrotó.

Bannon no pudo ser contactado para hacer comentarios. Los portavoces de la Casa Blanca no respondieron a las solicitudes de comentarios. Las personas familiarizadas con el asunto pidieron no ser identificadas porque las conversaciones entre Bannon y Trump han sido privadas.

Bannon enfrenta cargos penales federales por su participación en una organización privada sin fines de lucro que recaudó dinero para construir un muro en la frontera de Estados Unidos con México. Los fiscales alegan que Bannon y otras personas asociadas con el proyecto robaron donaciones para su uso personal. Bannon ha negado los cargos.

