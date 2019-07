Alemania rompe su propio récord de calor registrado en 1947

BERLÍN.- Alemania registró el domingo un nuevo récord de temperatura para junio apenas días después de que una ola de calor anticipada rompió una marca que tenía 72 años.

El poblado de Bad Kreuznach en el centro del país alcanzó al menos 38.9 grados Celsius (C), indicó el servicio meteorológico DWD. Una lectura posterior mostró que el mercurio se elevó a 39.3 grados C, pero DWD señaló que ese dato no ha sido confirmado.

La temperatura máxima de 38.6 C registrada el miércoles rompió un récord en junio en Alemania que se remontaba a 1947.

Una ola de calor veraniego anticipada ha asolado partes de Europa desde el martes. Durante un mensaje a los feligreses en la Plaza de San Pedro en otro caluroso día en Roma, el papa Francisco dijo que les deseaba a todos los trabajadores un período de descanso durante el verano, diciendo que sería bueno para ellos y sus familias.

El pontífice señaló que estaba orando por “todos los que sufren especialmente las consecuencias del calor”, incluyendo los enfermos, los ancianos o los que tienen empleos que requieren su presencia largas horas al aire libre. Oró para que nadie sea explotado ni abandonado a su sufrimiento.

Roma ha padecido una elevada humedad y temperaturas cercanas a los 40 grados C. El resto de Italia y gran parte de Europa, en especial Francia, también han sufrido un calor muy elevado.