Alberto Fernández, virtual presidente electo de Argentina, se reunirá con AMLO la próxima semana: Bloomberg

El virtual presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, visitará México en su primer viaje al extranjero, lo que deja ver su interés por alinearse con líderes de su misma línea política en América Latina, como Andrés Manuel López Obrador.

Fernández viajará para reunirse con López Obrador la próxima semana, según una persona con conocimiento de la decisión. Las fechas exactas de la visita aún no se han confirmado, señaló la fuente, que pidió no ser identificada debido a que no está autorizada para referirse al tema.

El domingo, tras obtener ventaja en los comicios de Argentina, Fernández no demoró en alabar a la 'vieja guardia' de los líderes izquierdistas de América Latina. Felicitó a Evo Morales por ganar por cuarta vez las elecciones presidenciales en Bolivia y pidió la liberación del expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, lo que provocó la desaprobación del actual mandatario de ese país, Jair Bolsonaro.

El viaje a México para reunirse con AMLO es otra razón que sugiere que Fernández cambiará la política exterior de Argentina después de cuatro años del gobierno proempresarial de Mauricio Macri.

Fernández no mencionó en su discurso a Venezuela, que ha sido un importante problema regional debido al enorme flujo de migrantes que abandonan el país debido a la grave crisis económica. Macri sido un fuerte detractor del presidente Nicolás Maduro.