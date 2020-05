Al menos 100 mil trabajadores de salud en el mundo se han contagiado

Al menos 100 mil trabajadores sanitarios, aunque la cifra real podría ser mucho mayor, contrajeron COVID-19 en el mundo, mientras que 301 mil 937 personas han muerto debido a la enfermedad y se han confirmado 4 millones 434 mil 590 contagios, según el balance de la Universidad Johns Hopkins.

El Consejo Internacional de Enfermeras (ICN por sus siglas en inglés) alertó del alto número de enfermos en su gremio y pidió a los gobiernos publicar cifras más completas al respecto.

Muchos países en Europa y otras zonas afectadas por el coronavirus reportaron que más del 10 por ciento de sus afectados fueron trabajadores sanitarios, y España es el país del mundo que informó de una mayor tasa (19 por ciento), aunque la organización subrayó que es difícil comparar entre países debido a los distintos cálculos usados para contabilizar las infecciones.

El consejero delegado de ICN, Howard Catton, matizó al respecto que España sólo reportó la muerte de tres enfermeros o enfermeras a causa de la pandemia, mientras que países con tasas más bajas que la española, como Estados Unidos, Reino Unido o Brasil, informaron de mayores cifras de víctimas.

“La gran diferencia en las cifras muestra lo útil que sería tener información más completa para comprender los riesgos”, subrayó Catton en rueda de prensa.

Según el responsable de ICN, al menos 260 trabajadores de enfermería han fallecido en el mundo, otra cifra oficial que seguramente es una pequeña parte de la realidad.

Mejores datos al respecto “podrían salvar vidas de enfermeras y otros trabajadores sanitarios, pero también mejorar la seguridad de la población general”, al entender mejor la expansión del coronavirus causante del COVID-19, subrayó.

El país más afectado por la pandemia sigue siendo Estados Unidos, con un millón 446 mil 802 infectados; de ellos, han fallecido 86 mil 465. En tanto el país norteamericano de nueva cuenta acusó a China de desinformar respecto a la propagación del coronavirus.

Además, Rusia sigue como la nueva nación más afectada por el nuevo patógeno. El país euroasiático cuenta ya con 252 mil 245 casos confirmados de coronavirus; de ellos, 2 mil 305 son decesos. Por otra parte, las actividades económicas se reanudaron hoy en ese país y el gobierno prometió ampliar ayuda para empresarios y comercios.

Además, la cancillería rusa acusó a los diarios Financial Times y The New York Times de difundir “desinformación”, al sostener que la cifra de muertes por coronavirus en Rusia podría ser mucho mayor de lo que dicen las autoridades.

En otra parte de Europa, Reino Unido sigue azotado por los contagios, 233 mil 151, según datos oficiales, y con un total de 33 mil 614 muertes. El gobierno británico informó que el miércoles se registraron 627 nuevos fallecidos, mientras el país da una desescalada a las medidas de confinamiento.

España e Italia, anteriormente entre los primeros países europeos más afectados, han reportado menos casos de contagios diarios y, al momento, el reporte de infectados en ambas naciones es de 229 mil 540 y 223 mil 96, respectivamente.

Ambos países han empezado la reanudación de sus actividades, con ciertas restricciones y siempre con el uso de cubrebocas, caretas o guantes. Agencias