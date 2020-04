Alta tasa de adultos jóvenes hospitalizados en NY por COVID-19, advierten médicos

Los adultos más jóvenes en la ciudad de Nueva York están hospitalizados con infecciones por COVID-19 a tasas sorprendentemente altas, dijeron los médicos y otros trabajadores de la salud que los tratan, lo que socava las suposiciones anteriores sobre quién está en mayor riesgo por el nuevo coronavirus.

Nueva York tiene más casos confirmados que en cualquier otro lugar de los Estados Unidos, y aproximadamente una de cada 5 hospitalizaciones están ocurriendo en personas menores de 44 años, según los datos publicados por el departamento de salud de la ciudad. A nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud, se han producido casos de moderados a graves en el 10 por ciento al 15 por ciento de los adultos menores de 50 años.

El viernes, en el Hospital Mount Sinai Morningside de Manhattan, un paciente masculino de 32 años, previamente sano, acudió al doctor Kaedrea Jackson y le preguntó: "¿Voy a morir?"

El joven, que no tenía afecciones médicas subyacentes, tenía dificultad para respirar con fiebre y sus niveles de oxígeno disminuían rápidamente. Había acudido al departamento de emergencias del hospital cuatro días antes, pero le dijeron que se fuera a casa, bebiera agua, tomara Tylenol y se aislara. Ahora había regresado y su estado se estaba deteriorando. "El nivel de miedo en sus ojos me llamó la atención", recordó Jackson, un médico de emergencias médicas, en una entrevista el martes. “Estaba extremadamente asustado. Y él era muy joven.

Durante meses, el mensaje de las autoridades había sido que las personas mayores corrían el mayor riesgo. Se creía tan firmemente que los funcionarios de salud decidieron castigar a las personas de entre 20 y 30 años para que se quedaran en casa, no para protegerse, sino para evitar transmitir la enfermedad a las poblaciones de mayor edad. Eso cambió a mediados de marzo, cuando un alto funcionario de salud de la Casa Blanca advirtió que los jóvenes en Italia y Francia estaban cayendo enfermos. Ahora, la tendencia ha aparecido en los Estados Unidos.

"Tantos pacientes no se ajustan a la imagen que nos dijeron desde China o Italia. Esto no es solo pacientes de edad avanzada; es cualquiera", dijo Jackson. Un informe confidencial de inteligencia de los Estados Unidos ha suscitado dudas sobre los informes de China sobre el brote, incluidos los casos de infravaloración, informó Bloomberg News el miércoles.

Jackson estimó que hasta el 20 por ciento de los casos confirmados en el hospital han sido menores de 50 años. Muchos médicos más jóvenes en sus 30 años están viendo pacientes sanos de su edad ingresados ​​en el hospital y que necesitan un respirador.

“La gente tiene miedo. Son pacientes de los que piensas: Esto no debería estar sucediéndote. Eres tan joven. ¿Por qué está pasando esto?"

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que demasiados jóvenes no han recibido el mensaje de que pueden estar infectados.

"Todavía se ven demasiadas situaciones con demasiada densidad por parte de los jóvenes", dijo Cuomo en su conferencia de prensa diaria el miércoles. "Pueden obtenerlo y están poniendo en riesgo sus vidas. Esto puede matar a los jóvenes, circunstancias poco frecuentes, pero puede."

La falta de pruebas generalizadas para el virus en los Estados Unidos ha dificultado que los funcionarios de salud sepan qué grupos están en mayor riesgo. Pero los médicos y otros trabajadores de la salud que hablaron con Bloomberg describieron un sorprendente número de pacientes más jóvenes que necesitaban atención para salvar vidas.

"Se trata de gente joven, anteriormente saludable", dijo Eric Wei, médico de la sala de emergencias y director de calidad de NYC Health + Hospitals, el sistema de hospitales públicos de la ciudad. “Parece que tienen gripe. En cuestión de horas, necesitan oxígeno. En unas pocas horas más necesitan un ventilador".

En el Centro Médico Langone Health de la Universidad de Nueva York con vista al East River en Manhattan, docenas de pacientes en cuidados intensivos la semana pasada tenían menos de 50 años, según un trabajador que les estaba brindando atención médica directa. Un puñado tenía unos 20 años, y uno tenía solo 7 años. El hospital se negó a proporcionar números exactos de pacientes de COVID-19, detalles sobre sus edades o si tenían condiciones de salud subyacentes, citando la privacidad del paciente.

En China, que fue atacada primero por el virus, solo el 4.3 por ciento de los pacientes de 40 a 49 años fueron hospitalizados después de desarrollar COVID-19, según un informe publicado en la revista Lancet Infectious Diseases. Fue aún menor para las personas más jóvenes, ya que solo el 1 por ciento de las personas de entre 20 años y 3.4 por ciento de las personas de entre 30 y 39 años requieren hospitalización, según el informe.

Esas brechas podrían estar formadas por diferencias en la demografía, la proporción de personas con afecciones preexistentes o prácticas o recursos médicos diferentes. Italia, por ejemplo, tiene una de las poblaciones más antiguas de Europa y las personas de 80 años o más murieron a una tasa de alrededor del 20 por ciento. En China, la tasa de mortalidad para el mismo grupo de edad fue del 15 por ciento.

"Estos casos en personas jóvenes y de mediana edad son sorprendentes", dijo Paul Sax, director clínico de enfermedades infecciosas en el Hospital Brigham and Women de Boston. "No es así como se percibió originalmente desde lejos. Definitivamente, hay personas que se sorprenden de que se trate de una infección grave en este grupo, personas que antes estaban totalmente sanas y que hacían ejercicio y estaban bien".

En Nueva York, el 77 por ciento de los 914 pacientes que murieron tenían una afección médica como diabetes, enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca o asma, según el departamento de salud de la ciudad. Solo el 1.5 por ciento estaban sanos, y otro 20 por ciento de los casos aún están bajo revisión. Un análisis más amplio realizado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos encontró una tendencia similar: que tres cuartos de los estadounidenses que terminaron en la UCI debido a COVID-19 tenían uno o más problemas de salud subyacentes. Pocas personas con tales problemas pueden recuperarse sin una hospitalización, dijeron los CDC.

Factores de riesgo

Dos tercios de la población de Estados Unidos tienen sobrepeso u obesidad, factores que aumentan el riesgo de COVID-19. Casi la mitad de los adultos tiene presión arterial alta. Y uno de cada ocho estadounidenses no ha visitado a un médico en el último año, lo que significa que algunos pueden tener problemas de salud y no saberlo.

Los expertos están viendo el mismo patrón emergente en otros lugares de los Estados Unidos a medida que crecen los brotes. En Filadelfia, el 56 por ciento de los casos confirmados de COVID-19 son menores de 40 años. Un adolescente perdió la vida en Los Ángeles, un niño de 12 años fue intubado en Seattle, un bebé se infectó en Delaware y un bebé de un año murió en Chicago.

Para los pacientes atendidos por la infección con la ayuda de un ventilador, puede haber problemas de salud duraderos, dijo Ross McKinney Jr., director científico de la Asociación de Colegios Médicos Americanos. Incluso para los pacientes más jóvenes, los médicos tienen que usar ventiladores ajustados a alta presión, bombeando altos niveles de oxígeno.

"Muchos terminarán con pulmones dañados y, a partir de entonces, pueden verse limitados en el futuro", dijo. "Cualquier enfermedad respiratoria lo enfermará, porque no tiene reservas, y cosas como correr a campo traviesa o hacer una carrera de 5 km pueden estar fuera. Es posible que no pueda estar tan activo porque sus pulmones ya no tienen la capacidad".

La inundación de pacientes jóvenes ha sido difícil para los médicos, dijo Jackson.

"Es difícil perder a alguien", dijo. Pero cuando los médicos tienen que intubar a los pacientes de 20, 30 y 40 años, eso pesa mucho. "Son los jóvenes, aquellos con una vida plena por delante que no tienen problemas médicos. Ellos son los que son difíciles de olvidar".