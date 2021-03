'Abogados de Satanás': la batalla legal para levantar un monumento a Baphomet en Arkansas

Si miles de satanistas se salen con la suya, la capital del estado de Arkansas pronto albergará a su ídolo místico, una cabra alada, no lejos de un monumento existente de tres toneladas dedicado a los Diez Mandamientos.

En Minnesota, han presentado una demanda para erigir una estatua que llaman "abiertamente satánica, pero con buen gusto". En Arizona quieren bendecir una reunión del Concejo Municipal, como dicen que los teístas lo han hecho durante años.

En todo el país, el Templo Satánico , una iglesia atea reconocida por el IRS con unos 300 mil devotos, está librando una batalla legal argumentando la libertad religiosa, utilizando tácticas que han demostrado ser efectivas para los grupos cristianos. La iglesia, que predica tanto la empatía como la "libertad de ofender", ha presentado al menos siete demandas en otros tantos estados, desafiando los límites de lo que califica como expresión religiosa. Afirma que busca igualdad de trato en la plaza pública. Sus oponentes apuntan que solo está tropezando el cristianismo y lo califica como una lucha noble por la justicia.

Lucien Greaves, quien cofundó la iglesia en 2013, dice que espera que las demandas amplíen la igualdad religiosa y la libertad de expresión de una manera que beneficie a todos los estadounidenses, ya sea que aprueben su fe o no.

“La gente se ríe cuando nos ve luchando para colocar un monumento satánico en los mismos terrenos que los Diez Mandamientos, pero si tenemos éxito o fracasamos no es de menor importancia”, comentó Greaves, de 45 años, en una entrevista. Cuando los cristianos buscan colocar monumentos en espacios públicos, “eso no es todo lo que están pidiendo”, añadió. “Eso es solo un primer paso”.

El argumento de la iglesia en Little Rock, donde intervino en una demanda de secularistas que buscaban remover el monumento de granito a los Mandamientos, es que viola la Cláusula de Establecimiento de la Primera Enmienda al poner un sello gubernamental de aprobación a una religión sobre otras. Sin embargo, en lugar de que se eliminen los Mandamientos, la iglesia quiere poner su cabra con alas de ángel, Baphomet, para conmemorar a las personas asesinadas en la cacería de brujas (el tipo original).

Arkansas luchó para mantener el Templo Satánico fuera del traje, llamándolo un frente "notoriamente transparente" para el "trolling" (la burla). La presentación del estado incluso citó al archirrival de la iglesia, la Iglesia de Satanás, que ha dicho que los seguidores del Templo Satánico carecen de creencias religiosas genuinas y le dan al satanismo "un mal nombre". El Templo ofrece una “Guía de referencia de Kidz Kwik” para diferenciarlos. Una gran diferencia: no cree en la magia.

Algunos llaman a los principios de la iglesia humo y espejos. El grupo cristiano sin fines de lucro Alliance Defending Freedom, que está involucrado en el litigio de Belle Plaine, en Minnesota, sobre el elegante monumento satánico, señala un artículo de septiembre en el Federalist del abogado principal de la Alianza, Jordan Lorence, en el que acusa al Templo Satánico de desplegar "confusión y desorientación antirreligiosa" para defender el "racionalismo antirreligioso que exalta el yo".

Sin embargo, lo que es bueno para el ganso puede ser bueno para la cabra.

"Los tribunales han adoptado cada vez más un enfoque muy agresivo para adaptarse a las prácticas religiosas, en particular de los cristianos conservadores blancos, por lo que estos casos pueden poner a prueba la voluntad del poder judicial de aplicar los mismos estándares a un grupo religioso muy desfavorecido", dijo Elizabeth Reiner Platt, directora del Proyecto de Derechos y Religión en la Facultad de Derecho de Columbia.

Su archirrival, la Iglesia de Satanás, indica que el Templo Satánico le está dando al Satanismo 'un mal nombre'.

Greaves, un nativo de Detroit que ahora vive en Salem, Massachusetts, cuenta que es simple y completamente estadounidense.

“No se puede dar preferencia a un punto de vista religioso específico y también decir que somos una nación de libertad religiosa”, mencionó. “La libertad religiosa nunca tuvo la intención de aplicarse a un punto de vista”.

El Templo Satánico tiene siete principios. Entre ellos, los seguidores deben “actuar con compasión y empatía hacia todas las criaturas”. Pero la iglesia también predica que la “lucha por la justicia” debe “prevalecer sobre las leyes y las instituciones” y que “las libertades de los demás deben ser respetadas, incluida la libertad de delinquir”.

En particular, sus seguidores no adoran al adversario bíblico del dios cristiano. En cambio, lo elogian como “un ícono prometeico contra la tiranía”, según uno de sus documentos judiciales recientes. Greaves señala al Satanás descrito en “Paradise Lost” y otras obras tempranas que dice retratan a la figura como un “antihéroe revolucionario” que “se enfrentó a todo pronóstico”.

La iglesia no tiene miembros famosos ni grandes donantes corporativos, destacó Greaves, y su esperanza de un trabajo pro bono de abogados comprensivos no se cumplió. En cambio, depende de pequeñas donaciones de miembros de todo el mundo, que recibieron un impulso de un documental de 2019 sobre la iglesia, titulado con curiosidad 'Hail Satan?'. No hay ningún costo para unirse, pero las tarjetas de membresía y los certificados están disponibles por 25 dólares. Un bolso de mano con pentagrama te costará 12 dólares.

'Gimnasia mental'

El litigio ha tenido resultados mixtos. En septiembre, la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a escuchar la apelación de la iglesia después de que se desestimara su demanda que impugnaba una ley de aborto de Missouri. La demanda incluía una afirmación de que los seguidores del Templo Satánico están exentos de ciertas regulaciones sobre el aborto como grupo protegido por la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa, una hoja del libro de la derecha religiosa.

En Alaska, por otro lado, un juez de un tribunal estatal falló en 2018 a favor de un seguidor del templo satánico que desafió la política de oración para las reuniones de la Asamblea del condado de la península de Kenai. Los funcionarios del municipio cambiaron las reglas y permitieron una oración satanista en 2019, lo que provocó una huelga.

Greaves atribuye algunos de sus reveses legales a los jueces que se dedican a la “gimnasia mental” para evitar abordar la fuerza de los reclamos de libertad religiosa del grupo.

“No quieren verse atrapados en una situación en la que están gobernando a favor del Templo Satánico y molestando a la gente”, declaró.

Para los jueces, el diablo está en los detalles. ¿Aceptan los puntos de vista de la iglesia como auténticos o los interpretan como una mera forma de provocar a los cristianos?, preguntó Richard Garnett, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Notre Dame y director del Programa sobre Iglesia, Estado y Sociedad.

“Si todo el mundo estipula que esto es una religión y que los demandantes son sinceros, y el Gobierno ha abierto un foro de discursos supuestamente sobre una base religiosamente neutral, eso es bastante sencillo”, señaló Garnett. “No puedes discriminar porque no te gustan sus creencias”.

Cualquier victoria legal que obtenga el Templo Satánico podría tener un impacto significativo, consideró David Callaway , experto en libertad religiosa del Freedom Forum Institute, que describe su misión como fomentar las libertades de la Primera Enmienda para todos. Los fieles de minorías, incluidos los testigos de Jehová, los sijs y los musulmanes, han presentado casos que sientan precedentes que han sostenido o ampliado esos derechos.

“Los derechos de libertad religiosa siempre se han ampliado por medio de pequeños grupos que luchan por lo que a menudo son pequeñas adaptaciones, para poder practicar sus creencias en la mayor medida posible”, dijo Callaway, cuyo trabajo incluye asesorar a los sistemas escolares y a las empresas sobre la conciencia y la diversidad religiosas. “Si estás en la mayoría, no piensas a menudo en la necesidad de protecciones de libertad religiosa como lo hacen muchos grupos pequeños. Esa es su vida”.

Una esperanza y una oración

Matthew Kezhaya , uno de los principales abogados del Templo Satánico, es un seguidor de la fe. Cuenta que se acercó a Greaves para que lo representara en Arkansas, donde vive, porque pensó que la iglesia tendría dificultades para encontrar un abogado en el estado conservador.

“El Templo Satánico tiene la creencia genuina de que vivimos en una sociedad religiosamente pluralista y los cristianos no tienen el derecho exclusivo a la esfera pública”, puntualizó Kezhaya. “Tienen que compartir con Satanás".

El caso de Arizona, contra Scottsdale, fue ante la corte federal de apelaciones en San Francisco el jueves. Los satanistas esperan revivir la demanda, que busca el derecho a ofrecer su propia oración al inicio de una reunión del Ayuntamiento. El caso fue descartado el año pasado después de que un juez dictaminó que el Templo Satánico no había probado que sus creencias religiosas fueran un "factor de motivación sustancial" en la denegación de la solicitud por parte del administrador de la ciudad. Eso fue a pesar de miles de correos electrónicos de residentes instando a la ciudad a patear la iglesia y material de campaña del alcalde que se jactaba de que estaba “haciendo frente a los satanistas”.

No es solo la influencia cristiana la que la iglesia busca contrarrestar. En un caso de Boston presentado en enero, dijo que los musulmanes y judíos también estaban sobrerrepresentados en las oraciones en las reuniones del Concejo Municipal, porque son “seguros y familiares” para los miembros del Concejo.

Lucha contra el aborto

En su demanda más reciente, en Texas, el Templo Satánico busca que algunas regulaciones de aborto sean declaradas inconstitucionales aplicadas a uno de sus miembros, quien argumenta que las reglas, que incluyen exigirle una ecografía y ver los resultados, interfieren con sus creencias religiosas y una ceremonia destinada a limpiar sus sentimientos sobre el procedimiento.

La oficina del fiscal general de Texas no respondió a un correo electrónico en el que se solicitaban comentarios sobre la demanda. Las llamadas a las ciudades de Scottsdale, Belle Plaine y Boston y al secretario de estado de Arkansas no fueron devueltas.

Mientras el Templo Satánico espera un fallo sobre las oraciones del Concejo Municipal de Scottsdale, la cercana Phoenix ofrece un ejemplo de lo que podría suceder si los satanistas ganan. El Ayuntamiento de la capital de Arizona en 2016 descartó por completo su política de oración de apertura después de que la iglesia trató de participar. Ni siquiera tomó una demanda.

