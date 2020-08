A los países que les ha ido peor con COVID-19 son los que tienen falta de liderazgo: Francisco E. González

Francisco E. González, profesor asociado de la Universidad de Johns Hopkins, consideró que a los países con falta de liderazgo son a los que peor les ha ido ante la pandemia de COVID-19.

"Una de las similitudes clave de los países a los que les ha ido peor, independientemente de estatus económico, social, geopolítico, es la ausencia de liderazgo o el liderazgo populista que se niega a aceptar la realidad, a verla", detalló el académico en economía política en entrevista con Adela Micha para el programa En EF Y Por Adela.

"No solamente sería Donald Trump, esta López Obrador, está Bolsonaro en Brasil. Tres países con tasas de infección, tasas de mortalidad de las más altas en todo el mundo a seis meses, debido, primero a que otra cosa, de liderazgo. Ser líder no significa ser siempre popular, 'ahhh, me aman, me quieren', el liderazgo implica imponerle a una población lo que no quiere hacer, lo que no les gusta ahorita ni les va a gustar en tres meses o en seis meses, pero va a resultar en 200 o 300 mil vidas salvadas, eso no está en las cartas de la baraja del populismo", argumentó.

Indicó que no es necesario llegar a los extremos de China y Rusia donde se impusieron cercos a la población sino ver lo que han hecho países como Italia, Irán, Corea del Sur.

"Ni se recurrió al populismo, a decir 'todo esta bien, no se preocupen, va a pasar, voten por mi', y tampoco se recurrió a decir 'tienen dos horas para recluirse y sino abrimos fuego'. En muchos de estos lugares se recurrió a una estrategia que se llama de contención del virus, la idea es identificarlo, acorralarlo y extinguirlo", indicó.