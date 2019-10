A bordo del 'Ocean Viking', estos migrantes cuentan sus escapes de Libia

El Ocean Viking lleva a bordo 104 personas rescatadas el pasado viernes 18 de octubre, entre ellas 40 menores (31 no acompañados) y dos mujeres embarazadas.

Dada la negativa de las autoridades libias de ofrecer una alternativa segura a Trípoli para desembarcar a los rescatados, el barco ha solicitado a las autoridades marítimas de Malta e Italia que coordinen la designación de un lugar seguro al que llevar a estas personas.

Estas son las historias que el argentino Juan Pablo Sánchez, de Médicos Sin Fronteras (MSF) ha conocido durante su trabajo en el navío.

“En pocas horas los pacientes me han contado algunas historias terribles. Uno de ellos me contó que en el lugar en el que los encerraban mataron a su amigo, que estaba literalmente a su lado. Fue un momento aterrador. Un segundo paciente, que había perdido dos dientes, me explicó que se los habían arrancado los traficantes en Libia para mandárselos a su familia y pedir un rescate. Otro me dijo que a uno de sus amigos le hicieron lo mismo. Un hombre me dijo que le dispararon en el pecho pero que, como era un inmigrante, no se le permitió ir al hospital. Uno de sus amigos tuvo que extraerle la bala con un cuchillo", contó.

"Podemos reconocer claramente, sin tener que hacer un examen en profundidad, los rastros de la violencia física en sus cuerpos. Nos muestran cicatrices, he visto numerosas huellas de heridas penetrantes por arma de fuego o causadas por puñaladas. También he visto cicatrices y lesiones causadas por golpes. Recuerdo el caso de un paciente que tenía marcas de quemaduras en el pecho y que me contó que se las habían hecho para marcar su piel cuando lo vendieron. Mucha gente me dice lo mismo: que han sido tratados como un don nadie sin derechos humanos", relató.

Me acuerdo de un hombre que me contó que había ido a Libia a buscar trabajo. Como estaba en el país de forma irregular, no tenía literalmente derecho alguno. Trabajaba en la construcción. Su jefe no estaba satisfecho con su trabajo, y un día de repente comenzó a golpearlo con un machete. El hombre trató de protegerse con los brazos. Vi que tenía marcas de heridas en manos, brazos, hombros y cabeza. Podías ver las cicatrices por toda la parte superior del cuerpo”.

Estos son los testimonios de algunos de los rescatados:

“En febrero de 2019, intenté cruzar el mar por primera vez. Salimos de la costa unas 150 personas en un bote de goma. Estuvimos dos días en el mar. Tras un tiempo, nuestra balsa comenzó a perder aire. Pedimos auxilio a los libios. Enviaron un guardacostas y nos trajo de regreso a Libia. Una vez en tierra, nos llevaron a un centro de detención en Trípoli. Había varios cientos de personas allí: de Costa de Marfil, Malí, Guinea, Sudán y otros países. Las condiciones eran malas. Luego nos dividieron en grupos y nos transfirieron a otros centros de detención. En abril pude huir de donde estaba encerrado. Logré escapar solo, sin ayuda. Incluso llegué a escuchar los disparos al aire detrás de mí. Todavía tengo una cicatriz en la mano derecha a causa de las heridas por el alambre de espino. Entonces decidí intentar cruzar el Mediterráneo por segunda vez. Salimos en la noche, éramos un centenar de personas a bordo de una balsa neumática. Era aún de noche cuando el motor se detuvo. Estuvimos dos horas a la deriva, en la oscuridad. Estábamos todos desesperados. Luego, afortunadamente, el motor volvió a arrancar y finalmente avisamos el Ocean Viking”, hombre de 27 años de Camerún, rescatado el domingo 13 de octubre.

“Salí de mi casa en Malí junto con mi esposo a causa de la guerra. Entramos en pánico y nos fuimos primero a Argelia y luego a Libia. Poco después de entrar en Libia, fuimos capturados y enviados al centro de detención en Tajoura. Llevábamos allí varios meses cuando una bomba impactó en el centro. Mi esposo murió. Estaba justo al lado de él. Tras el bombardeo pude escapar de Tajoura con mi hermana, pero luego los traficantes nos atraparon de nuevo y nos encerraron en una casa de la que pudimos escapar con la ayuda de un hombre libio y cruzamos el mar”, mujer de Mali rescatada el domingo 13 de octubre.

