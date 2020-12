8 hechos que marcaron la historia en 2020

No hay duda alguna: el 2020 fue un año que será recordado como pocos debido a diversas situaciones políticas, económicas, tecnológicas y deportivas que se suscitaron en estos 12 meses.

Victorias presidenciales, visitas al espacio, fallecimientos que cimbraron a naciones enteras y emergencias sanitarias… todo eso y más tuvo lugar en este año, por lo que te presentamos ocho hechos que marcaron el 2020.

Cuartoscuro

Pandemia por COVID-19

Si bien los primeros casos de coronavirus fueron encontrados a finales del año pasado, fue en el 2020 en el que este se expandió de manera mundial.

Presuntamente, el COVID-19 se originó en un mercado de mariscos ubicado en Wuhan, China, en diciembre de 2019, y de ahí saltó fronteras para posicionarse en prácticamente todos los países del mundo.

El primera caso registrado en México se dio el 28 de febrero de 2020 en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), ubicado en la Ciudad de México.

Fue así como el patógeno causó que, en México, se aplicaran restricciones de viajes, se cerraran escuelas, negocios, restaurantes y se redujera considerablemente el turismo internacional y nacional.

Según datos de la Universidad Johns Hopkins, en el mundo van más de un millón 700 mil muertes por coronavirus y alrededor de 77 millones de casos confirmados de este.

Hasta el momento, dos vacunas contra el COVID-19 han sido aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) para su uso: la desarrollada por Pfizer y la elaborada por Moderna.

De hecho, el pasado miércoles llegó el primer lote de vacunas de Pfizer, que contiene tres mil dosis.

Este cargamento, que fue trasladado a una locación secreta para su resguardo, llegó en un avión de carga de DHL a las 9:01 horas.

La vacunación contra el coronavirus dará inicio en el país este jueves 24 de diciembre. Los primeros en ser vacunados serán los trabajadores de la salud que están en hospitales COVID.

En conferencia de prensa desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Martha Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, dijo que con esta llegada México se pone a la altura de los países más avanzados.

"México es el primer país de América Latina que recibe sus vacunas y de los 10 primeros países en el mundo que inician un programa de vacunación", comentó Delgado.

"Esto demuestra que México está a la altura de los países más avanzados. Recibimos vacunas que van a proteger primeramente al personal de salud y es un largo recorrido que se va a tener para la vacunación en todo el país", agregó.

Pfizer señaló que los contenedores donde se encuentran las vacunas tienen la tecnología necesaria para realizar su seguimiento y que llegue con bien a las autoridades sanitarias.

"Cada contenedor contiene chips y sensores térmicos para tener un monitoreo permanente de temperatura y geolocalización en tiempo real para garantizar que llegue a las autoridades en las condiciones idóneas", indicó Lizete de la Torre, directora de Asuntos Corporativos de Pfizer México.

La vacuna de Pfizer-BioNTech, que utiliza la nueva tecnología de ARN mensajero (igual que la de Moderna), es una de las más avanzadas.

Hasta ahora, la vacuna fue aprobada para su uso de emergencia en varios países, y ya se encuentra en aplicación en naciones como el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, entre otras.

Tomada de spacex.com/falcon9

SpaceX y NASA lanzan primer viaje comercial tripulado a la Estación Espacial

¡No! No estás leyendo las Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, pues en noviembre la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA por sus siglas en inglés) lanzó a cuatro astronautas a bordo de una cápsula SpaceX Dragon en la primera rotación regular de la tripulación de la compañía al laboratorio en órbita.

“Y espero la gente se dé cuenta de que este no es un lanzamiento más, es algo mucho más importante que eso”, dijo Michael Hopkins, comandante de la misión Crew-1, en una publicación de la NASA. “Espero que estemos preparando el escenario, que sea uno de esos primeros pasos para llevarnos a la Luna y a Marte”.

Para Space Exploration Technologies y su fundador, Elon Musk, el vuelo culminó casi dos décadas de esfuerzos para transportar personas y carga. El Dragon y el cohete Falcon 9 de SpaceX obtuvieron la aprobación de la NASA para misiones regulares con tripulación, lo que los convierte en los primeros vehículos que Estados Unidos ha certificado para transportar humanos desde que se sacó de servicio al transbordador espacial en 2011.

La tripulación de dicho lanzamiento estuvo compuesta por los astronautas de la NASA Shannon Walker, Victor Glover y Hopkins, además del astronauta japonés Soichi Noguchi. Se unieron a dos cosmonautas rusos, Sergey Kud-Sverchkov y Sergey Ryzhikov, y la astronauta de la NASA Kate Rubins. Ese trío llegó en octubre en la nave espacial Soyuz de Rusia.

Shutterstock

Joe Biden gana elección presidencial de EU

Joe Biden aseguró, el 14 de diciembre pasado, la presidencia de Estados Unidos después de que el Colegio Electoral confirmara su victoria, culminando un periodo tumultuoso provocado por la negativa de Donald Trump a reconocer que perdió con la ayuda de republicanos dispuestos a respaldar sus afirmaciones sin fundamento.

De esta manera, y tras obtener 306 votos del Colegio Electoral, el demócrata asumirá como el 46 presidente el próximo 20 de enero.

“Gané de forma contundente como Trump en 2016 y gobernaré para todos los estadounidenses. (…) La gente votó en números récord, voto cómo nunca en la historia de Norteamérica”, señaló Biden.

"Gané con los mismos votos electorales que Trump tuvo en 2016, él dijo en su momento que había sido por una 'avalancha' de votos, bajo sus propios estándares fue una victoria contundente en ese entonces y lo es ahora”, continuó.

Joseph Robinette Biden nació en Scranton, Pensilvania, el 20 de noviembre de 1942. De niño tartamudeaba y actualmente aún tiene dificultades para expresarse con fluidez.

En su infancia y adolescencia era conocido por su responsabilidad con los estudios y timidez. Fue jugador de futbol americano y estudió dos carreras diferentes: Derecho en Siracusa e Historia y Ciencias Políticas en Delaware.

Biden quiso ser candidato a la presidencia de Estados Unidos en 1998 y 2008, pero no consiguió lograrlo en esos años. En 2012, asimismo, se reunió con los candidatos presidenciales mexicanos, incluido el actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

De hecho, López Obrador reconoció, el 15 de diciembre pasado, a Biden a través de una carta.

"Estimado señor Biden: le escribo este texto para felicitarlo por el triunfo que le otorgó el pueblo y le han refrendado las autoridades electorales", señala la misiva.

Cuartoscuro

Sismo magnitud 7.5 en Oaxaca

Un sismo de 7.5 grados en la localidad de Crucecita, cerca de Huatulco, Oaxaca, dejó diez muertos y varios heridos en junio de este año.

La alerta sísmica se disparó alas 10:29 de la mañana anunciando el fuerte sismo que generó la caída de viviendas en las comunidades de San Juan y San Francisco Ozolotepec en la Sierra Sur del estado.

Entre los muertos está un trabajador de Petróleos Mexicanos, quien falleció cuando se cayó de una estructura en la Refinería Antonio Dovalí Jaime de Salina Cruz, y un anciano de 96 años identificado como Bonifacio Reyes murió bajo de la barda de su vivienda.

El sismo se sintió también en otras entidades como Chiapas y la Ciudad de México.

AP

Fallece Diego Armando Maradona

Diego Armando Maradona, el hombre que hizo posible lo imposible con un balón de futbol, murió en noviembre de un paro cardíaco en su vivienda a las afueras de Buenos Aires. Tenía 60 años.

El excampeón mundial y actual técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata, había sido dado de alta médica el 11 de noviembre en una clínica de Buenos Aires, ocho días después de someterse a una operación de un edema craneal.

El ídolo sudamericano nació el 30 de octubre de 1960 en Buenos Aires, Argentina.

Fue parte de la elección organizada por la FIFA para determinar al mejor futbolista del Siglo XX junto a Pelé.

Maradona jugó en Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla and Newell’s Old Boys durante su carrera en clubes.

Debido a su deceso, el Gobierno de Argentina decretó tres días de luto nacional.

"Nos llevaste a lo más alto del mundo. Nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos. Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar toda la vida", escribió el mandatario argentino, Alberto Fernández, en su cuenta de Twitter.

Por su parte, la estrella del futbol brasileño Edson Arantes do Nascimento, Pelé, lamentó su partida a través de redes sociales.

"Qué triste noticia. Perdí a un gran amigo y el mundo perdió una leyenda. Aún queda mucho por decir, pero por ahora, que Dios dé fuerzas a los miembros de la familia. Espero podamos jugar algún día a la pelota en el cielo", escribió en su cuenta de Twitter.

AP

Urías y González ganan Serie Mundial con los Dodgers

Los mexicanos Julio Urías y Víctor González ya pueden sentarse en la misma mesa que Fernando “El Toro” Valenzuela, pues en octubre ganaron la Serie Mundial de la Major League Baseball (MLB, por sus siglas en inglés) con los Dodgers.

El equipo de Los Ángeles venció 3-1 a Rays de Tampa Bay, para un global de 4 triunfos a 2 en la serie por el título.

En el séptimo juego, Urías brilló en 'la lomita', retirando en fila a los siete bateadores que enfrentó, de los cuales ponchó a cuatro.

Antes, otro mexicano, Víctor González, también tuvo una brillante actuación en el centro del diamante retirando a los cuatro toleteros que enfrentó, ponchando a tres de ellos. El nayarita fue el pitcher ganador del juego decisivo.

Los otros 12 connacionales que alcanzaron este logro fueron Horacio Piña, con Athletics; Enrique Romo, con Pirates; Fernando Valenzuela, con Dodgers; Aurelio López, con Tigers; Jorge Orta, con Royals; Erubiel Durazo, con Athletics; Benjamín Gil, con Angels; Alfredo Aceves, con Yankees; Jaime García y Fernando Salas, con los Cardinals, y Ramiro Peña y Sergio Romo.

Con el título ya mencionado, los Dodgers rompieron una sequía de 32 años, pues su último campeonato de Serie Mundial era el conseguido en 1988.

navair.navy.mil

El Pentágono publica videos de OVNIS

El Pentágono publicó en marzo tres videos cortos en los que se muestran tres objetos voladores no identificados (OVNIS), los cuales fueron capturados por aviones de la armada estadounidense y los cuales ya habían sido dados a conocer por personas durante años.

Una de las grabaciones es de noviembre de 2004 y las otras dos de enero de 2015, las cuales ahora son reconocidas por el Departamento de Defensa estadounidense.

"Después de una revisión exhaustiva, el departamento ha determinado que la publicación autorizada de estos videos no clasificados no revela ninguna información sensible, y no afecta las investigaciones posteriores de incursiones militares en el espacio aéreo por fenómenos aéreos no identificados", dijo la portavoz del Pentágono, Sue Gough, a Fox News.

"El Departamento está publicando los videos para aclarar cualquier idea errónea del público sobre si las imágenes que han estado circulando eran reales o no, o si hay más en los videos", agregó Gough.

Sin embargo, los fenómenos aéreos observados en los videos permanecen caracterizados como 'no identificados'.

El fenómeno de 2004 ocurrió a 100 millas del Océano Pacífico y fue grabado por dos pilotos de la Armada estadounidense cuando estos se encontraban en una misión para investigar objetos que habían sido vistos por un crucero de la propia Armada dos semanas antes.

Los pilotos observaron un avión de forma ovalada flotando a 50 pies sobre el nivel del mar el cual se movió rápidamente y desapareció cuando los pilotos se acercaron a este.

"Se aceleró como nada que haya visto", dijo un piloto a New York Times.

Cuando se dirigían a un punto de encuentro a 60 millas de distancia, un barco les comunicó por radio que el objeto había estado allí y que había recorrido la distancia en menos de un minuto.

Los otros dos videos también capturaron objetos que se movían rápidamente por el aire.

Todos los archivos, incluidas las bitácoras de registro de los objetos voladores, se encuentran en el sitio de la armada.

AP

Explosión en Beirut, Líbano

Líbano registró en septiembre una explosión en el puerto de Beirut. El incidente se registró en la tarde del martes 4 de agosto, en el puerto de la capital del Líbano, que además es la entrada principal de las importaciones del país.

El estallido a inicios de este mes fue causado por el almacenamiento de 2 mil 750 toneladas de nitrato de amonio, un material usado para la fabricación de fertilizantes y explosivos.

Murieron 180 personas, unas 6 mil resultaron heridas y unas 300 mil quedaron sin vivienda.

La magnitud del estallido fue similar a la de un sismo de magnitud 4.5, de acuerdo con sismólogos jordanos. El estallido es el incidente singular más destructivo en la historia del Líbano, y dejó pérdidas de entre 10 mil millones y 15 mil millones de dólares.

Con información de AP y Bloomberg