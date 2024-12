Jerome Powell se queda al frente de la Fed: Donald Trump no tiene intenciones de reemplazarlo

El presidente electo Donald Trump dijo que no tiene planes de reemplazar al presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, una vez que regrese a la Casa Blanca, y afirmó: “No lo veo”.

Powell, cuyo mandato como presidente de la Fed expira en mayo de 2026, dijo a los periodistas el mes pasado que no se haría a un lado anticipadamente si Trump pidiera su renuncia.

“Creo que si se lo pidiera, lo haría”, dijo Trump el domingo en Meet the Press de NBC, su primera entrevista televisiva en cadena desde que ganó las elecciones estadounidenses en noviembre. “Pero si se lo pidiera, probablemente no lo haría”.

Powell dejó en claro a los pocos días de la elección que está listo para defender la independencia de la Fed frente a la presión política, insistiendo en que el presidente entrante no tiene el poder de despedirlo a él ni a otros altos líderes de la Fed.

Trump ya ha dicho que debería tener voz y voto en la política monetaria y en la fijación de los tipos de interés. “Creo que tengo derecho a decir: ‘Creo que deberías subir o bajar un poco’. No creo que se me deba permitir ordenarlo”, dijo Trump en una entrevista con Bloomberg News en octubre. “Pero creo que tengo derecho a hacer comentarios sobre si los tipos de interés deberían subir o bajar”.

Trump también ridiculizó el papel del presidente de la Reserva Federal como “el mejor trabajo en el gobierno”, diciendo: “Te presentas a la oficina una vez al mes y dices: ‘Veamos, lanza una moneda’”.

En la transcripción de la entrevista de la NBC publicada el domingo, Trump estaba respondiendo a una pregunta sobre la declaración de Powell en la que se negaba a dimitir si se lo pedían. Si bien Trump nombró a Powell, exploró la posibilidad de despedirlo o degradarlo durante su primer mandato en el cargo después de que la Reserva Federal aumentara las tasas de interés varias veces.

Un portavoz de la Fed se negó a hacer comentarios sobre las últimas declaraciones de Trump.

Powell, ha dicho que no espera tensiones con la administración entrante. En una conferencia de prensa el 7 de noviembre, le preguntaron si dejaría su puesto si Trump se lo pidiera. “No”, dijo Powell.

Amenazas arancelarias a México y Canadá

Trump renovó su amenaza de imponer aranceles a los socios comerciales de Estados Unidos si fuera necesario, destacando la balanza comercial con México y Canadá y tratando de sugerir que el comercio de Estados Unidos con ambos países equivale a subsidiar sus economías.

“¿Por qué subsidiamos a estos países? Si vamos a subsidiarlos, que se conviertan en un estado”, dijo. “Estamos subsidiando a México y estamos subsidiando a Canadá y estamos subsidiando a muchos países en todo el mundo”.

Cuando se le preguntó sobre el amplio consenso entre los economistas de que los aranceles aumentan los precios para los consumidores y si podía garantizar que las familias estadounidenses no pagarían más, Trump dijo: “No puedo garantizar nada. No puedo garantizar el mañana”.

Trump agitó los mercados el mes pasado cuando amenazó con una nueva ronda de gravámenes, diciendo que impondría aranceles del 10 por ciento a los productos de China y del 25 por ciento a todos los productos de México y Canadá si los países no hacían más para prevenir el flujo de drogas ilegales y migrantes indocumentados a través de las fronteras estadounidenses.

Las primeras amenazas específicas del presidente electo contra los socios comerciales de Estados Unidos desde su victoria electoral fueron un duro recordatorio de su afán por emplear aranceles para avanzar en su agenda económica que se remonta a su primer mandato en la Casa Blanca.

En sus últimos comentarios, Trump no mencionó esas dos demandas, lo que sugiere una posible presión más amplia sobre Canadá y México en materia de comercio.

“Y todo lo que quiero hacer es tener un campo de juego nivelado, rápido, pero justo”, dijo Trump a NBC.

Trump mantuvo su advertencia a los aliados de Estados Unidos en la OTAN de que “tienen que pagar sus cuentas”, haciéndose eco de una postura que causó fricciones transatlánticas durante su primer mandato. Se negó a comprometerse incondicionalmente a mantener a Estados Unidos en la OTAN durante su segundo mandato.

“Si están pagando sus cuentas y si creo que nos están tratando de manera justa, la respuesta es, sin lugar a dudas, que me quedaría con la OTAN”, afirmó.

Durante la campaña electoral de febrero, Trump provocó alarma en Europa y críticas del presidente Joe Biden al decir que una vez le dijo a un líder europeo que abandonaría a los miembros de la OTAN ante una invasión rusa si no cumplían con sus compromisos de gasto en defensa.