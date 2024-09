Líbano ‘sufre’ nuevo ataque: Reportan explosiones mientras velan a víctimas muertas por bípers

BEIRUT.- Hubo varias explosiones este miércoles durante el funeral de tres miembros de Hezbollah y un menor de edad muertos por explosiones de buscapersonas, según periodistas de Associated Press en el lugar.

Hubo un muerto y más de 100 heridos, informó el Ministerio de Salud libanés.

El canal de televisión de Hezbollah, Al Manar, reportó explosiones en varios lugares de Líbano, y un funcionario de Hezbollah dijo a The Associated Press que walkie-talkies usados por el grupo estallaron. El funcionario habló a condición de anonimato al no estar autorizado para hablar públicamente del tema.

En un primer momento no se informó de víctimas. Hezbollah juró venganza por los ataques.

Hashem Safieddine, director del Consejo Ejecutivo de Hezbollah, dijo el miércoles que la agrupación responderá con “un castigo especial”.

El grupo, aseveró, está “en una nueva confrontación con el enemigo”.

Las nuevas explosiones ocurren en medio de gran confusión e indignación en Líbano por los estallidos de los bípers el martes, que parecían ser una compleja operación israelí contra Hezbollah. Por lo menos 12 personas murieron, entre ellas dos menores de edad, y unas 2 mil 800 resultaron heridas.

Entretanto, empezaron a surgir detalles del operativo. Una compañía con sede en Hungría fue la responsable de fabricar los bípers que explotaron en Líbano y Siria en una aparente operación israelí contra Hezbollah, dijo el miércoles otra firma cuya marca se utilizaba en los dispositivos.

Los bípers utilizados por cientos de miembros de la milicia Hezbollah explotaron el martes de forma casi simultánea en Líbano y Siria. Al menos 12 personas murieron, incluidos dos niños, y casi 3 mil resultaron heridas.

Hezbollah y el gobierno libanés acusan a Israel de lanzar los ataques

Hezbollah y el gobierno libanés culparon a Israel por lo que parecía ser un sofisticado ataque a distancia.

Un funcionario estadounidense dijo que Israel había informado a Estados Unidos el martes cuando hubo concluido la operación, en la que se detonaron pequeñas cantidades de explosivos ocultas en los dispositivos. La persona habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a comentar la información de forma pública.

Hezbollah y las fuerzas israelíes han cruzado fuego casi a diario desde el 8 de octubre, al día siguiente de que un letal ataque liderado por Hamás en el sur de Israel provocara una gran contraofensiva israelí y la guerra que continúa en Gaza. Desde entonces, cientos de personas han muerto en los ataques Líbano y decenas en Israel, y decenas de miles de personas se han visto desplazadas a ambos lados de la frontera.

El ataque del martes, y el hecho de que Hezbollah responsabilizara a Israel, renovó los temores a una guerra abierta entre los dos rivales. Pese a los ciclos periódicos de escalada, los dos bandos han evitado cuidadosamente un conflicto pleno hasta ahora, aunque líderes israelíes han advertido en las últimas semanas que podrían incrementar las operaciones contra Hezbollah en Líbano.

Israel empezó el miércoles a llevar más tropas a su frontera con Líbano como medida de precaución, según un funcionario con conocimiento de los movimientos militares que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a los medios.

Los bípers AR-924 utilizados por los milicianos fueron fabricados por BAC Consulting KFT, con sede en la capital de Hungría, según un comunicado publicado el miércoles por Gold Apollo, una firma taiwanesa que autorizó el uso de su marca en los dispositivos.

BAC parecía ser una empresa pantalla.

“Según el acuerdo de cooperación, autorizamos a BAC a utilizar nuestra marca comercial para ventas de productos en regiones designadas, pero el diseño y la manufactura de los productos son únicamente responsabilidad de BAC”, según un comunicado de Gold Apollo.

El presidente de la compañía, Hsu Ching-kuang, dijo a los periodistas el miércoles que su empresa tiene un acuerdo con BAC desde hace tres años, aunque no presentó una prueba del contrato.

BAC Consulting Kft., una sociedad limitada, se registró en mayo de 2022, según registros corporativos. Tiene un capital de 7.840 euros, según los registros, y obtuvo unos ingresos de 725 mil 768 dólares en 2022 y 593 mil 972 dólares en 2023.

En la sede en un edificio en un barrio residencial de Budapest, periodistas de Associated Press vieron los nombres de varias compañías, incluida BAC Consulting, en trozos de papel en una ventana.

Una mujer que salió del edificio y declinó dar su nombre dijo que el lugar ofrece direcciones de sede a varias compañías.

BAC está registrada a nombre de Cristiana Rosaria Bársony-Arcidiacono, que en su página de LinkedIn se describe como asesora estratégica y desarrolladora de negocios. Entre otros puestos, Bársony-Arcidiacono indica en la web que ha servido en la junta directiva del Earth Child Institute, un grupo dedicado a la sostenibilidad. El grupo no menciona a Bársony-Arcidiacono como miembro de su junta en su sitio web.

AP ha intentado contactar con Bársony-Arcidiacono a través de su página de LinkedIn y no ha podido establecer una conexión entre ella o BAC y los bípers que explotaron.

El ataque en Líbano comenzó el martes por la tarde, cuando los bípers en las manos o bolsillos de sus propietarios empezaron a calentarse y después explotaron, dejando escenas salpicadas de sangre y testigos en pánico.

Parecía que muchos de los afectados eran miembros de Hezbollah, ya fueran combatientes o civiles, pero en un primer momento no estaba claro si también personas que no formaran parte de la milicia llevaban los dispositivos que estallaron.

Entre los muertos había trabajadores de salud y dos niños, según el Ministerio de Salud. En el poblado de Nadi Sheet, en el valle Bekaa, docenas de personas se congregaron para llorar la muerte de una niña, Fatima Abdullah, de 9 años. El Ministerio de Salud había dicho antes que tenía 8 años.

Su madre, vestida de negro y con un pañuelo amarillo de Hezbollah, lloraba junto a otras mujeres y niños en torno al pequeño ataúd de la niña antes de su entierro.

Hezbollah advierte continuar con sus ataques contra Israel

Hezbollah dijo en un comunicado el miércoles por la mañana que continuaría sus ataques habituales contra Israel “como en los últimos días”, dentro de lo que describe como su apoyo a su aliado, Hamás, y a los palestinos en Gaza.

“Este camino es continuo y separado del difícil ajuste de cuentas que el enemigo criminal debe esperar por su masacre del martes que cometió contra nuestro pueblo, nuestras familias y nuestros combatientes en Líbano”, afirmó. “Este es otro ajuste de cuenta que llegará, Dios mediante”.

En hospitales en Beirut el miércoles, el caos de la noche anterior había remitido en su mayor parte, aunque los parientes de los heridos seguían esperando.

El ministro libanés de Salud, Firas Abiad, dijo a la prensa durante una visita a hospitales el miércoles por la mañana que muchos de los heridos sufrían “heridas graves en los ojos” y otros habían sufrido amputaciones de miembros. No se permitió la entrada de periodistas a salas de hospitales ni grabar a los pacientes.

El ministro de salud dijo que los heridos se habían repartido entre todos los hospitales de la zona para evitar que un solo centro se viera sobrecargado, y añadió que Turquía, Irak, Siria y Egipto se habían ofrecido a ayudar a atender a los pacientes.

El miércoles por la mañana, un avión militar iraquí aterrizó en Beirut con 15 toneladas de medicamentos y equipamiento médico, dijo Abiad.

Los expertos creen que el material explosivo se colocó en los buscas antes de que fueran entregados y utilizados, en una sofisticada infiltración en la cadena de suministro.

El AR-924, anunciado como “robusto”, contiene una batería recargable de litio, según los detalles que se anunciaban en el sitio web de Gold Apollo, antes de que aparentemente fuera eliminado del sitio tras el ataque del martes.

También indicaba que la batería duraba hasta 85 días. Eso podría ser crucial en Líbano, donde los cortes de electricidad son habituales en medio de la debacle económica que afecta desde hace años a la pequeña nación mediterránea. Además, los bípers funcionan en una red móvil diferente de la de los celulares, lo que los hace más resilientes ante emergencias, uno de los motivos por los que hospitales de todo el mundo aún los utilizan.

En el caso de Hezbollah, los milicianos también veían los dispositivos como una forma de eludir lo que se cree es una intensa vigilancia electrónica israelí de las redes celulares en todo el país.

“El teléfono que tenemos en la mano —yo no tengo un teléfono en la mano— es un dispositivo de escucha”, advirtió el jefe de Hezbollah Hassan Nasrallah, en un discurso en febrero.

Más tarde añadió: “Les digo que el teléfono en sus manos, en las manos de su esposa, y en las manos de sus hijos, es el agente. Es un agente mortal, no uno cualquiera. Es un agente mortal que proporciona información específica y fiable. Por lo tanto, hacerle frente requiere una gran seriedad”.