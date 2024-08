Trump amenaza con aranceles si no cierran frontera: ‘Se acabó la relación comercial con México’

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos que quiere volver a la Casa Blanca, amagó con terminar la relación comercial con México a menos de que cierren la frontera y no se permita el paso de migrantes.

Mientras en la Convención Nacional Demócrata de Estados Unidos la vicepresidenta Kamala Harris obtuvo el respaldo de su partido para ser la candidata oficial a la Presidencia, Trump ofreció este martes 20 de agosto un mensaje en Michigan, uno de los estados que definirán la elección presidencial debido a que aún no está definida la preferencia ciudadana.

En dicho mensaje habló de la relación con México, y dijo que él no hubiera permitido la situación que se vive actualmente, ya que acusó que el país quiere 2 mil millones de dólares para hacer una negociación respecto a la crisis migrante que se vive en la frontera.

“México se está aprovechando de nuestro país. Quieren billones de dólares solo para hablar. Ellos no dirían eso conmigo. Dicen ‘queremos 2 mil millones de dólares antes de que siquiera empecemos’. Eso no pasaría conmigo. Les diría: ‘Ah, ¿en serio?, ¿de verdad? Pues se terminó la relación comercial con México’”, dijo Trump.

El exmandatario incluso bromeó con la posibilidad de que, al frenar las relaciones comerciales con México, el país le diría que ellos le darían los 2 mil millones de dólares para que Estados Unidos acepte negociar y retomar la relación comercial.

La nueva polémica de Donald Trump se relaciona con la cantidad de migrantes que entran al país, y aseguró que de ganar las elecciones se va a encargar de enviar a las personas que entren por la vía ilegal de regreso a sus países.

“Enviaré a todos los migrantes ilegales de Kamala de regreso a sus países. ¿Y así quiere ser presidenta? Ella es la vicepresidenta, ella podría hacerlo (cerrar la frontera con México). Le pudo haber dicho a México: si no van a cerrarla no vamos a comerciar con ustedes, no haremos tratos con ustedes y no vamos a dejar que vendan sus autos en Estados Unidos”, reclamó Trump.

Los comentarios de Trump llegan de cara a las negociaciones del T-MEC que se tienen previstas para 2026, mismas que serán entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y el de quien gane las elecciones en Estados Unidos de noviembre próximo.

En ese sentido, los comentarios del expresidente Trump fueron un ‘aviso’ de lo que haría para forzar a México a cerrar la frontera con Estados Unidos y no permitir más la llegada de migrantes, a quienes ha acusado de ser responsables de la crisis de violencia que vive el país.

Finalmente, criticó que México le quitó a Estados Unidos un 32 por ciento de su industria automotriz y que actualmente se están construyendo algunas de las plantas más grandes de autos en México y todo por responsabilidad de China.

“Ellos creen que construirán estas fábricas y después enviar sus autos a Estados Unidos sin pagar impuestos. Eso no va a pasar. Pondremos un arancel del 100 al 200 por ciento. No vamos a permitir que eso pase”, puntualizó Trump.

La promesa de Trump sobre imponer aranceles a México hizo que incluso la fábrica de Tesla fuera pausada a la espera de los resultados de las elecciones, ya que su CEO, Elon Musk, dijo que no tendría sentido invertir en construir los autos en Nuevo León si van a imponerse los aranceles.