Kamala va por votantes de la Generación Z: ¿Cómo planea conquistar al electorado joven?

Cameron Elgart, un músico de 23 años que vive en Idaho, estaba consternado ante la perspectiva de otra carrera presidencial que enfrentaría a Joe Biden y Donald Trump. Planeaba no presentarse a las elecciones de noviembre.

Después de apoyar a Biden en 2020, Elgart dijo que el presidente había perdido su voto por su gestión de la guerra en Gaza. Ahora que la vicepresidenta Kamala Harris se postula en lugar de Biden, ha cambiado de opinión sobre mantenerse al margen.

“Hay muchas más cosas que me gustan de Kamala”, dijo Elgart, destacando la experiencia de la candidata demócrata como fiscal y su juventud, a sus 59 años, en comparación con Biden, que tiene 81. “Es simplemente una candidata más adecuada para los jóvenes”.

Más de la mitad de los votantes de los estados clave de entre 18 y 34 años dijeron que es más probable que participen en las elecciones de noviembre ahora que Biden ha abandonado la carrera, según la última encuesta de Bloomberg News/Morning Consult. Alrededor del 38 por ciento dijo que su salida los hacía mucho más propensos a emitir su voto, mientras que el 16 por ciento dijo que los hacía algo más propensos a votar.

Sólo el 3 por ciento de los encuestados de ese grupo de edad dijo que la medida de Biden los hacía mucho menos propensos a participar.

El grupo demográfico de menores de 30 años ha estado a favor de los demócratas durante décadas y la Generación Z —definida vagamente como aquellos nacidos entre fines de la década de 1990 y principios de la de 2010— ayudó a impulsar al partido a la victoria en 2020 y en las elecciones intermedias de 2022. Sin embargo, los líderes demócratas estaban preocupados de que la impopularidad de Biden redujera la participación de los jóvenes e inclinara la carrera hacia Trump, el candidato republicano para la tercera elección presidencial consecutiva.

Desde que anunció su candidatura, Harris ha mostrado fortaleza en áreas en las que Biden parecía débil, recuperando terreno en varias encuestas y atrayendo un torrente de fondos de campaña. En Internet, las cuentas de redes sociales de la campaña han acumulado rápidamente seguidores y los memes virales han refrescado la imagen de Harris entre los jóvenes votantes que la conocían como la suplente de Biden.

La cuenta de TikTok de la campaña de Harris (que anteriormente pertenecía a Biden) ha visto aumentar su número de seguidores de 440 mil a más de 2.7 millones desde que Biden se retiró. Harris también lanzó su propia cuenta personal, que ha obtenido aproximadamente 3.6 millones de seguidores.

“Está por todas partes en TikTok”, dijo Zoe Sather, una joven de 19 años que vive en Arizona y planea votar por Harris. “Ese es un recurso que todos los jóvenes usan”.

El revuelo en torno a Harris está dando nuevas esperanzas a los líderes juveniles demócratas que estaban preocupados de que sus posibilidades de ganar se arruinaran si votantes como Elgart se quedaban en casa. El Sunrise Movement, un grupo de cambio climático liderado por jóvenes que había pedido que Biden se retirara, dijo que ha visto una afluencia de voluntarios interesados en ayudar con la divulgación y espera duplicar sus contactos con los votantes. NextGen America, un grupo de defensa de los jóvenes que impulsa una iniciativa de registro de votantes a gran escala, ha visto un aumento en las respuestas a sus campañas de mensajes de texto y correo electrónico.

“La energía ha cambiado por completo”, dijo Antonio Arellano, de 33 años, vicepresidente de comunicaciones de NextGen America. “No habíamos visto esta energía desde la candidatura del presidente Barack Obama en 2008″.

Cabe destacar que el cambio está revitalizando a los grupos que intentan aumentar la participación de los jóvenes en los estados clave. Benjamin Orjada, de 30 años, que dirige la sección de Michigan de los Jóvenes Demócratas de Estados Unidos, dijo que los voluntarios de los que no había tenido noticias desde el desastroso desempeño de Biden en el debate de junio regresaron después del cambio en la parte superior de la lista.

Adam Lacasse, de 23 años, presidente de los Demócratas Universitarios de Michigan, dijo que el bajo entusiasmo había dificultado tanto los esfuerzos por involucrar a los votantes que hubo discusiones sobre cambiar de rumbo para centrarse en las elecciones más abajo.

“Todo cambió por completo en el momento en que Biden se retiró y apoyó a Kamala”, dijo Lacasse.

¿Por qué Harris tiene mayor acercamiento entre la Generación Z?

Harris, hija de inmigrantes jamaicanos e indios, tiene una herencia que resuena entre la Generación Z, la generación en edad de votar más diversa racial y étnicamente del país. Y aunque se desempeñó como fiscal general de California y senadora de los Estados Unidos antes de convertirse en vicepresidenta, los votantes más jóvenes la ven como una ruptura con la vieja guardia de Washington. Si es elegida, sería la primera mujer en ocupar el cargo de presidenta de los Estados Unidos.

“En política, la gente quiere ver a alguien que los represente, que represente el futuro”, dijo Rotimi Adeoye, de 27 años, presidente de los Jóvenes Demócratas de Pensilvania.

Algunos votantes jóvenes están pasando por alto la conexión de Harris con las políticas de Biden, en particular su apoyo a la campaña militar de Israel contra Hamás, un grupo terrorista designado por Estados Unidos, después del ataque del 7 de octubre. Harris ha adoptado un tono más comprensivo sobre el sufrimiento de los palestinos y ha sido más crítica de la conducta militar de Israel que Biden en las primeras etapas del conflicto.

“Kamala se encuentra en este espacio único”, dice Annie Wu Henry, una estratega política digital de 28 años que ha trabajado para candidatos mayoritariamente progresistas. “Si bien es parte de la administración Biden-Harris y puede atribuirse el mérito y ser parte de algunos de los triunfos políticos”, explicó, “también tiene cierta distancia con respecto a algunas de las cosas que quizás no entusiasman tanto a la gente”.

Mientras tanto, la campaña de Harris ha estado trabajando duro para renovar su imagen. Ha utilizado clips virales de discursos de Harris, muchos de ellos circulados por primera vez por cuentas de la oposición republicana, como material para bromas internas en las redes sociales. Un fragmento en el que Harris hace referencia a una frase que usó su madre —”’¿Crees que te acabas de caer de un cocotero?’”— ha inspirado a sus seguidores a publicar emojis de cocos y palmeras. Su equipo también se abalanzó sobre un respaldo codificado de la cantante británica Charli XCX.

“Los votantes jóvenes que quizá desconozcan el historial o la plataforma de la vicepresidenta están interesándose y conociéndola”, dijo Arellano de NextGen America.

¿Qué esperan los líderes juveniles de la candidatura de Harris?

Algunos líderes juveniles dijeron que están esperando la amplitud total de las propuestas políticas de Harris y su elección como vicepresidente.

Gen-Z for Change, antes conocida como TikTok for Biden, no le dio su apoyo al hombre a quien inicialmente se creó para ayudar a elegir, pero a pocas horas de que Harris ingresara a la contienda, la organización sin fines de lucro la respaldó en una declaración.

El respaldo fue una afirmación más amplia de la decisión de Biden de hacerse a un lado en lugar de una aprobación total de Harris, según la directora ejecutiva adjunta Victoria Hammett, quien dijo que la campaña se ha comunicado con la organización.

“La Generación Z piensa de manera crítica sobre los temas y esa plataforma será la más importante”, dijo Hammett, de 25 años. “En 2020, la vicepresidenta Harris tuvo una sólida plataforma progresista que creemos que atrae a muchos votantes de nuestra generación”.

March for Our Lives, un movimiento de defensa de la reforma de las armas que se formó tras los tiroteos en las escuelas, dio su primer apoyo político a Harris, quien dirige la Oficina de Prevención de la Violencia con Armas de la Casa Blanca. Pero David Hogg, un cofundador del grupo de 24 años, advirtió que una compañera de fórmula con opiniones de centroderecha podría calmar parte del entusiasmo entre los jóvenes.

“Son varios los que me preocupan”, dijo Hogg, quien personalmente apoyó al gobernador de Minnesota Tim Walz, pero se negó a decir a quién se opone para el puesto. “Temo que podamos perder parte del voto de los jóvenes si se elige a un gobernador a la derecha de Kamala, por ejemplo, y no podemos permitir que eso suceda”.

Es probable que Harris revele su elección como vicepresidente en los próximos días.