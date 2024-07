Kamala Harris, a nada de ser candidata: Alcanza cifra de delegados para la nominación

Kamala Harris tiene delegados comprometidos más que suficientes para hacerse con la candidatura presidencial demócrata, luego de una extraordinaria campaña de dos días en la que la vicepresidenta consolidó el respaldo de su partido para desafiar a Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre.

Harris selló su estatus como posible nominada este lunes 22 de julio por la noche, después de cruzar el número mágico de mil 976 delegados comprometidos, según un recuento no oficial de Associated Press. Si bien los delegados que expresaron su apoyo no están obligados a respaldar su nominación, el logro –y la falta de una oposición creíble– subraya el control de la vicepresidenta sobre la candidatura demócrata.

El presidente Joe Biden eligió a Harris, quien fue su rival en las primarias de 2020 y que se convirtió en su compañera de fórmula, como heredera, aparente poco después de anunciar el domingo que se haría a un lado luego de semanas de crecientes peticiones para que se hiciera a un lado después de un pobre desempeño en el debate el mes pasado.

Harris rápidamente obtuvo respaldo, incluido el del expresidente Bill Clinton y la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Obtuvo el apoyo de gobernadores demócratas que se rumoreaba que eran posibles candidatos: Gavin Newsom de California, JB Pritzker de Illinois y Gretchen Whitmer de Michigan. Harris también se benefició del entusiasmo de los donantes, acumulando una cifra récord de 81 millones de dólares en las primeras 24 horas después de anunciar su candidatura.

“Mi intención es salir y ganar esta nominación y ganar”, dijo Harris a los trabajadores el lunes en la sede de su campaña en Wilmington, Delaware. “Así que en los próximos días y semanas, yo, junto con ustedes, haré todo lo que esté a mi alcance para unir a nuestro Partido Demócrata, para unir a nuestra nación y ganar esta elección”.

¿Joe Biden buscará ser vicepresidente de Kamala Harris?

Biden, quien está en cuarentena en su casa en la playa en Delaware después de dar positivo por COVID, convocó a la reunión de campaña para decir que “trabajaría como el infierno” para su candidatura a vicepresidente.

“No estaré en la lista, pero todavía estaré completamente comprometido”, dijo Biden. “Haré lo que Kamala quiera o necesite que haga”.

El presidente había ganado el 99 por ciento de los delegados comprometidos para la Convención Nacional Demócrata de agosto a través de una serie de primarias y caucus estatales a principios de año, y su respaldo sirvió como punto de reunión para el partido.

La vicepresidenta se hizo cargo de la campaña de Biden, que pasó a llamarse ahora “Harris para Presidenta”, dándole acceso a su fondo de guerra de 96 millones de dólares. Dijo el jueves que el liderazgo de la campaña, la presidenta Jennifer O’Malley Dillon y la gerente Julie Chávez Rodríguez, permanecerían en sus puestos.

Los delegados formalizarán sus votos en las próximas semanas. El lunes temprano, los líderes del partido describieron un proceso de votación virtual para designar oficialmente a un candidato antes del 7 de agosto.

Harris ahora recomendará un compañero de fórmula a esos mismos delegados, quienes ratificarán la lista en la convención nacional del partido en Chicago la semana del 19 de agosto, si no a través de una votación virtual similar a principios de mes.

Se ha especulado en torno a un grupo de funcionarios electos varones blancos, muchos de los cuales provienen de estados en disputa. Eso incluyó una cabalgata de gobernadores (Josh Shapiro de Pensilvania, Roy Cooper de Carolina del Norte, Andy Beshear de Kentucky y Tim Walz de Minnesota), así como el senador Mark Kelly de Arizona. Whitmer le dijo a la filial de CBS en Lansing que no estaba interesada en la publicación.

El exfiscal general Eric Holder y su firma, Covington & Burling LLP, están trabajando para examinar a posibles compañeros de fórmula, según una persona familiarizada con el proceso.

En otra señal de cuán rápida y ampliamente se extendió el movimiento de Harris, la AFL-CIO anunció el lunes que su consejo ejecutivo la había “respaldado unánimemente”.

Harris tiene vulnerabilidades, incluido un mandato marcado por una frecuente rotación de personal y dudas persistentes sobre su aptitud para la política minorista. Una encuesta reciente de CBS News/YouGov mostró que Harris tuvo un mejor desempeño que Biden, pero aún está por detrás de Trump a nivel nacional.

Celebrará su primer mitin de campaña como candidata presidencial de 2024 el martes en Milwaukee.