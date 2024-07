Rusia ordena detener a Yulia Navalnaya, viuda de Navalny, por ‘participar en grupo extremista’

Un tribunal ruso ordenó este martes la detención en ausencia de la viuda del líder opositor ruso Alexei Navalny, en el marco de una amplia campaña del Kremlin contra la oposición.

El tribunal de distrito de Basmanny, en Moscú, decidió detener a Yulia Navalnaya, que vive en el extranjero, acusada de presunta participación en un grupo extremista.

Navalny, el más acérrimo enemigo político del presidente ruso, Vladimir Putin, murió en febrero en una prisión del Ártico mientras cumplía una condena de 19 años por cargos de extremismo que Navalny consideraba con fines políticos.

Las autoridades dijeron que se enfermó después de un paseo, pero no dieron más detalles. Navalny fue encarcelado tras regresar a Moscú en enero de 2021 desde Alemania, donde estaba recuperándose del envenenamiento con un agente nervioso en 2020, del que culpó al Kremlin.

¿Por qué Nalvanaya se ha vuelto ‘blanco’ del gobierno ruso?

Yulia Navalnaya ha acusado a Putin de la muerte de su esposo y ha prometido continuar con sus actividades. Las autoridades rusas niegan su implicación en el envenenamiento y la muerte del líder opositor.

Su portavoz, Kira Yarmysh, en una publicación en la red social X, describió el fallo del tribunal como un reconocimiento de los “méritos” de Navalnaya.

Según los aliados de Alexei Navalny, a su madre le mostraron un certificado médico que decía que su hijo murió por “causas naturales”. Ellos y los líderes occidentales han culpado de la muerte al Kremlin, acusaciones que los funcionarios rusos han rechazado vehementemente.

Navalny fue enterrado el 1 de marzo de 2024 en un suburbio de Moscú en un funeral que atrajo a miles de dolientes en medio de una fuerte presencia policial.

Su equipo ha dicho que las conversaciones con funcionarios rusos y occidentales sobre un intercambio de prisioneros que involucra a Navalny estaban en marcha y llegaron a las etapas finales pocos días antes de su muerte repentina e inexplicable. La asociada de Navalny desde hace mucho tiempo, Maria Pevchikh, acusó a Putin de “deshacerse” de Navalny para no intercambiarlo, pero no ofreció ninguna prueba para respaldar sus afirmaciones, que no pudieron ser confirmadas de forma independiente.

En 2020, Alexei Navalny comenzó a escribir sus memorias. Se espera que el libro, titulado ‘Patriot’ y que el editor Alfred A. Knopf llama la “última carta al mundo” del fallecido líder opositor ruso, saldrá a la venta en octubre de este año.

“Este libro es un testimonio no solo de la vida de Alexei, sino de su compromiso inquebrantable con la lucha contra la dictadura, una lucha por la que dio todo, incluida su vida. A través de sus páginas, los lectores llegarán a conocer al hombre que amé profundamente, un hombre de profunda integridad y coraje inquebrantable. Compartir su historia no solo honrará su memoria, sino que también inspirará a otros a defender lo que es correcto y nunca perder de vista los valores que realmente importan”, ha dicho Navalnaya.