Moisés Ninco, embajador de Colombia en México, fue nombrado con irregularidades, acusa Procuraduría

Las autoridades de Colombia investigan a funcionarios del gobierno de Gustavo Petro por el nombramiento de Álvaro Moisés Ninco Daza como embajador del país en México, pues señalan que hay una serie de irregularidades que son sancionables.

La Procuraduría General de la Nación del país sancionó con 10 meses de suspensión a Arturo Luis Luna Tapia, exministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, y a César Augusto Manrique Soacha, director del Departamento Administrativo de la Función Pública, ya que ellos eran quienes debían evaluar la hoja de vida de Ninco Daza, e incurrieron en irregularidades con el nombramiento de Daza.

El motivo de dichas irregularidades del embajador colombiano en México es que “la experiencia del postulado (Moisés Ninco Daza) no alcanzaba el grado de sobresaliente”, por lo que tanto Manrique como Tapia estaban obligados a no avalar su hoja de vida, o al menos motivar razonadamente la consideración del gobierno para que evaluaran si era apto para el cargo.

“El Ente de control encontró probado que Luna Tapia y Manrique Soacha decidieron emitir su voto favorable para recomendar al presidente de la República compensar excepcionalmente los requisitos y que Ninco Daza pudiera ser nombrado en el cargo que ejerce en la actualidad”, dijo la Procuraduría de Colombia.

El Ministerio Público también resaltó los errores en la evaluación de su hoja de vida, ya que además de que no demostraba experiencia sobresaliente en ninguna disciplina, ocupación, arte u oficio, no se podía catalogar como líder estudiantil o juvenil, ya que tiene una corta carrera que carece de reconocimiento o distinción.

Con ello, las autoridades señalan que los funcionarios que evaluaron la hoja de vida de Ninco Daza con irregularidades vulneró los principios de moralidad e igualdad “que deben inspirar la función estatal”, además de que fue una “falta de disciplina” grave.

El embajador se pronunció respecto a los hechos, y dijo que eran represalias de la titular de la Procuraduría, Margarita Leonor Cabello Blanco:

“Si hubiera hecho parte del partido Centro Democrático, la Procuradora Cabello no me sancionaría, pero como hice parte de la gestación y fundación del Movimiento Colombia Humana y del Pacto Histórico, me sanciona. Dice ella que ‘no puedo ser catalogado como líder juvenil o estudiantil.’”

Ante la polémica, el presidente Gustavo Petro, así como otros integrantes de su Gobierno, respaldaron a Moisés Ninco Daza en su lugar como embajador de Colombia en México.

“La procuradora no es la que puede catalogar a un líder estudiantil de si es líder o no. Conocí a Moisés como líder estudiantil y por eso lo nombré embajador ante México”, dijo Petro, quien además aseguró que los funcionarios de gobierno pasados están acostumbrados a que los cargos diplomáticos se entreguen a “hijos de la oligarquía”, además de que “no aguanatan” que el país sea representado por “negros, indigenas, trabajadores, ni jóvenes”.