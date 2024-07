Joe Biden ve ‘su derrota’: Admite que será difícil salvar su candidatura presidencial, revela NYT

Esta noticia le fascinará a Donald Trump. El candidato Joe Biden reconoció ante un aliado clave que tal vez no podría salvar su candidatura por la presidencia de Estados Unidos ya que tendría que convencer al público en los próximos días, así lo reveló este martes el diario The New York Times.

Hasta ahora Biden se había mantenido públicamente firme en continuar con la campaña de reelección por la Casa Blanca, a pesar de las críticas provenientes del propio Partido Demócrata tras su ‘desastroso’ desempeño en el debate presidencial de EU que ocurrió la semana pasada con su rival, el expresidente republicano Trump.

Aunque la identidad del aliado no fue revelada por el diario, enfatizó que Joe Biden todavía está profundamente inmerso en la lucha por la reelección, entiende que sus próximas apariciones en televisión y en actos públicos tienen que ir bien.

Ante dicha situación, se espera que Biden participe en una entrevista con George Stephanopoulos de ABC News, el viernes, y también mítines en Pensilvania y Wisconsin, dos de los estados clave que podrían definir al ganador de las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre.

La persona habló bajo condición de anonimato con el propósito de discutir ‘una situación delicada’, explicó The New York Times. Es el primer indicio que se hace público de que el presidente Biden está considerando seriamente si podrá recuperarse después de una actuación devastadora en el escenario del debate en Atlanta.

Además, un alto asesor de Joe Biden, que también habló bajo condición de anonimato, afirmó que el presidente es “muy consciente del desafíos político que enfrenta”.

Biden ha sido duramente criticado por su actuación en el debate ya que proyectó una imagen envejecida, con voz ronca y dificultades para concluir algunas de sus frases, aumentando las dudas entre los votantes y miembros del Partido Demócrata sobre su capacidad para seguir gobernando y enfrentarse a Trump en las elecciones de noviembre.

El presidente, de 81 años, reconoció que ‘casi se queda dormido’ en el debate con Trump y atribuyó el cansancio a los viajes que había realizado solo días antes a Italia para la cumbre del G7 y a Francia para el 80 aniversario del desembarco de Normandía.

¿Quién podría sustituir la candidatura de Biden?

El Partido Demócrata considera varias alternativas para sustituir la candidatura de Biden, tales como:

La vicepresidenta Kamala Harris.

El secretario de Transporte Pete Buttigieg.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer.

El gobernador de California Gavin Newsom.

Todas estas figuras se podrían desempeñar de mejor manera contra Donald Trump, explica el memorando de encuestas filtrado por el sitio de noticias Puck.

El brazo de investigación de Future Forward, un destacado comité de acción superpolítica demócrata, no respondió de manera inmediata las preguntas sobre el memorando filtrado, debido a que no contenía información sobre la metodología utilizada, tal como el tamaño de la muestra o los márgenes de error del encuestador.