Campamento por Gaza en Harvard se levanta, aunque la universidad no cortó su vínculo con Israel

Los manifestantes pro Palestina en la Universidad de Harvard están desalojando su campamento de varias semanas sin lograr su demanda principal: obligar a la escuela a cortar sus vínculos financieros con Israel.

Se ha convertido en un patrón. Los manifestantes en Northwestern y Brown también desmontaron recientemente sus tiendas y mesas, apaciguados por las promesas de las escuelas de considerar sus peticiones. Los manifestantes inicialmente vieron esto como un progreso en sus campañas de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) para impulsar las donaciones de las universidades a desinvertir del Estado israelí y de los fabricantes de armas.

Ahora se enfrentan a una dura realidad: sus escuelas no van a hacerlo.

“No nos hacemos ilusiones: no creemos que estas reuniones sean victorias de desinversión”, escribió el grupo Harvard Out of Occupied Palestina en una publicación de Instagram . “Estos acuerdos paralelos tienen como objetivo apaciguarnos y alejarnos de la divulgación y la desinversión totales”.

Harvard Beware: The Liberated Zone is Everywhere 🇵🇸 🧵 1/7 pic.twitter.com/FxOAiXEOXs — Harvard Out of Occupied Palestine (@HarvardOOP) May 14, 2024

Harvard acordó considerar solicitudes para reintegrar a los estudiantes que fueron suspendidos por participar en protestas, pero continuará con procedimientos disciplinarios que podrían resultar en amonestaciones oficiales o expulsiones, según un portavoz de la universidad.

El presidente Alan Garber “celebrará una reunión” entre los manifestantes y el presidente del comité que supervisa la responsabilidad de los accionistas, así como otros líderes universitarios, dijo el portavoz. Harvard responderá preguntas sobre su dotación y no discutirá la desinversión.

Si bien los administradores de escuelas de todo Estados Unidos, incluidas la Universidad de Minnesota, Rutgers y Sacramento State, aceptaron escuchar las súplicas de los activistas, la idea de vender participaciones en activos israelíes o acciones de defensa fue imposible dada la naturaleza opaca de muchos donaciones y sus inversiones, el rechazo de los donantes y el posible conflicto con las leyes anti-BDS en muchos estados.

“Dijimos un rotundo no” a la idea de desinvertir, escribió el presidente de Northwestern, Michael Schill, en un artículo de opinión del Chicago Tribune el 9 de mayo, menos de dos semanas después de que la escuela enviara una declaración comprometiéndose a considerar las opiniones de los estudiantes sobre el asunto. Los funcionarios de Brown han asegurado al menos a un donante importante que la universidad en última instancia no se deshará de Israel, a pesar del compromiso público de revisar sus peticiones, informó el New York Times.

Campamento donde estudiantes del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) protestan contra la guerra en Gaza, el 7 de mayo de 2024, en Cambridge, Massachusetts. (AP)

La cuestión es fundamental para los manifestantes que creen que cortar los vínculos financieros con Israel presionará al país para que detenga su operación militar en Gaza que ha matado a decenas de miles de personas después del ataque del 7 de octubre contra el Estado israelí por parte de Hamás. El grupo militante mató a unas mil 200 personas y todavía mantiene rehenes. Desde entonces, Israel endureció el bloqueo a la Franja de Gaza existente desde 2007, cerrando todos los cruces fronterizos, y ha asesinado a más de 34 mil personas palestinas en ese lugar, entre ellos unos 15 mil niñas y niños palestinos.

En Northwestern en Evanston, Illinois, los manifestantes estudiantiles ven el acuerdo que alcanzaron con la universidad en virtud del cual divulgará sus participaciones como un primer paso crucial, según Paz Baun, estudiante de ciencias políticas que ayudó a organizar las manifestaciones.

“Obtuvimos información”, dijo. “Incluso hace seis meses, no pensábamos que la divulgación fuera posible. Estoy muy orgulloso de nosotros porque obtuvimos la divulgación de las inversiones financieras porque es un punto de apoyo en el camino hacia la desinversión”.

El acuerdo exige que Northwestern responda las preguntas de “cualquier parte interesada interna sobre participaciones específicas, actualmente o en el último trimestre, según su leal saber y entender y en la medida legalmente posible” en un plazo de 30 días.

Desde la perspectiva de Nothwestern, es posible que no tuviera mucho margen de maniobra. La universidad no quería dejar el campamento indefinidamente y quería evitar una confrontación violenta con las autoridades, según personas familiarizadas con el asunto. La policía de Evanston también rechazó una solicitud de intervención de la universidad, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información no es pública.

Jennie Stephens, profesora de ciencias y políticas de sostenibilidad en la Universidad Northeastern de Boston, dijo que los acuerdos que las universidades están alcanzando con los manifestantes son más que simbólicamente importantes. Estableció paralelismos con movimientos anteriores para lograr que las universidades se desinvirtieran en Sudáfrica durante el apartheid o vendieran sus tenencias de acciones de combustibles fósiles.

“Al comienzo de esos esfuerzos, las instituciones simplemente ignoraban o decían que eso era imposible y no participaban”, dijo en una entrevista. “Pero con la presión creciente y la presión constante y la evidencia de que la presión no va a parar, las conversaciones cambian y las universidades comenzaron a reunirse con los estudiantes y a considerarlo”.

Según el acuerdo de Brown, cinco estudiantes se reunirán con los administradores este mes para presentar argumentos a favor de la desinversión. La escuela también dijo que un comité asesor haría una recomendación sobre la desinversión, y su órgano rector votará sobre esa medida en octubre.

“La universidad no ha respaldado la propuesta de desinversión”, dijo un portavoz de Brown. “Ya sea a favor o en contra de la desinversión, la votación aportará claridad a un tema que es de interés desde hace mucho tiempo para muchos miembros de nuestra comunidad”.

Cientos de estudiantes gritan consignas propalestinas este lunes en el campamento estudiantil establecido en el MIT en Cambridge, Massachusetts. (EFE)

Algunas universidades y colegios pequeños están avanzando con la desinversión. El Union Theological Seminary de Nueva York ha dicho que se deshará de empresas que tienen vínculos con la guerra en Gaza. En Irlanda, el Trinity College Dublin acordó desinvertir en ciertas empresas israelíes a cambio de que los manifestantes pusieran fin a su campamento.

Pero la mayoría de las escuelas no se han comprometido a deshacerse de ningún acuerdo con Israel.

En el Occidental College de Los Ángeles, los líderes de la protesta pro-palestina quitaron su campamento el 8 de mayo después de que la junta directiva de la escuela acordara realizar una votación sobre sus llamados a desinvertir en cuatro empresas que, según decían, tenían vínculos con Israel. La votación sobre Lockheed Martin, Caterpillar, Boeing y Elbit Systems se realizará antes del 6 de junio, según el acuerdo firmado por los administradores de Occidental y dos líderes de la protesta.

La universidad también acordó conceder amnistía a los estudiantes que participaron en la protesta y revelar ciertas partes de su cartera de inversiones.

Matthew Vickers, portavoz del grupo Estudiantes por la Justicia en Palestina en Occidental, dijo que los manifestantes fueron deliberados al atacar sólo unas pocas empresas, en lugar de exigir una desinversión total de Israel, considerándola una demanda más razonable.

Dijo que los manifestantes estarán atentos a la votación del próximo mes y estarán listos para reanudar las manifestaciones si no sale como quieren.

En ese caso, “definitivamente regresará alguna forma de protesta”, dijo Vickers.