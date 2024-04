Caso ‘Rolex’: ¿Por qué allanaron la casa de la presidente de Perú, Dina Boluarte?

La presidenta de Perú, Dina Boluarte ha estado nuevamente bajo el ojo público luego de que el pasado viernes autoridades peruanas allanaran la casa de la mandataria por un supuesto enriquecimiento ilícito relacionado con el uso de relojes de lujo de la marca ‘Rolex’.

Boluarte es investigada luego de que fuera vista en público portando relojes costosos desde que comenzó su gobierno como vicepresidente y ministra de Desarrollo e Igualdad.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la noche del pasado viernes 29 de marzo, cuando autoridades peruanas realizaron el allanamiento de la casa de la presidenta y el Palacio de Gobierno como parte de una investigación por corrupción.

La Fiscalía peruana indaga a Boluarte de forma preliminar por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de declarar en agravio del Estado por el uso de tres relojes de lujo cuyo origen la presidenta no ha aclarado hasta ahora.

El sábado, Boluarte en un mensaje público tras los allanamientos aseguró que la Fiscalía actuó de forma “inconstitucional” y que “viene siendo atacada sistemáticamente”, generando, según ella, “inestabilidad política, social y económica”. Agregó que su defensa le recomendó “que no haga todavía ninguna declaración” pública hasta que lo haga ante el Ministerio Público.

En los allanamientos no se ubicó ni se produjo la entrega de los relojes Rolex por parte de la presidenta.

Según la BBC, las indagatorias comenzaron a raíz de un reportaje del portal La Encerrona publicado el 14 de marzo en donde periodistas analizaron miles de fotos de la mandataria asistiendo a diversos eventos en donde se le observa portar relojes, que podrían estar valuados en miles de dólares.

¿Qué dice el reporte que acusa a Boluarte de portar relojes de lujo?

Periodistas del medio digital reportaron que la presidenta fue vista portando cerca de 15 relojes de lujo de diferentes marcas, entre ellas la marca ‘Rolex’.

Fue en febrero de este año que los comunicadores en exhaustiva revisión observaron miles de fotografías de las actividades públicas de Boluarte archivadas por el propio gobierno, donde armaron una base de datos y se percataron que la mandataria, desde sus comienzos como ministra de Desarrollo e Inclusión Social en 2021, ha lucido lujosos relojes.

Según Marco Sifuentes, director del medio de comunicación La Encerrona, en sus primeras apariciones Boluarte habría lucido un reloj Michael Kors, con un valor mayor a los 200 dólares. No obstante, cuando asumió la presidencia del país, la funcionaria comenzó a ser vista con modelos más caros.

“Nosotros corroboramos que uno de ellos era un Rolex, valorado en por lo menos 14 mil dólares, porque teníamos muchas imágenes de alta calidad. No quisimos decir que los demás eran Rolex, teníamos dudas sobre otros tres, pero medios peruanos afirman que son de la misma marca luego de consultar con expertos”, dice Sifuentes.

La políticas del país sudamericano señalan que los funcionarios de gobierno deben presentar una declaración jurada sobre los bienes que superen el valor de 10 mil 300 soles (2.774 dólares), según explicó el periodista peruano Martín Riepl.

Sin embargo, el portal web confirmó que la mandataria no había informado sobre los relojes a la Cancillería.

“Pedimos información a la Cancillería, que se encarga del protocolo, a ver si había comprado algún reloj, también al despacho presidencial, pero nos dijeron que no. También le pedimos explicaciones a Dina Boluarte, pero no nos respondió. En sus declaraciones juradas no hay un asomo de estos aparatos. Si fueron regalos, también tenía que haberlos declarado”, detalló Sifuentes.

Pese a que la mandataria a tenido cada vez menos apariciones públicas, el pasado 16 de marzo, dijo que el supuesto Rolex al que hace referencia La Encerrona era una posesión de “antaño”, que había comprado con su esfuerzo.

“Lo que yo quiero decirle, no a la noticia tendenciosa, sino al Perú entero, es que trabajo desde mis 18 años y lo que tengo es fruto de mi esfuerzo y de mi trabajo. El artículo en particular es de antaño, lo uso muy eventualmente”, indicó Dina Boluarte.

Por su parte, Sifuentes asegura que la contestación de la presidenta no es “satisfactoria”, porque los relojes “son modelos de esta década”.

Boluarte, una abogada de 61 años, asumió el poder el 7 de diciembre de 2022, tras la destitución de Pedro Castillo, con un sueldo menor a 4 mil 200 dólares, y tras ello empezó a exhibir los relojes de lujo. * Con información de AP