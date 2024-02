Trump dice que Taylor Swift lo apoyará: ‘No podría ser desleal a quien le hizo ganar tanto dinero’

Donald Trump dijo que “no hay manera” de que la cantante Taylor Swift pueda respaldar al presidente Joe Biden para la reelección, diciendo que ella no podría ser “desleal al hombre que le hizo ganar tanto dinero”.

“Firmé y fui responsable de la Ley de Modernización de la Música para Taylor Swift y todos los demás artistas musicales”, dijo el republicano, favorito en su partido, en una publicación en su plataforma de redes sociales, Truth Social. “Joe Biden no hizo nada por Taylor y nunca lo hará”.

La multimillonaria estrella del pop mundial respaldó a Biden en las elecciones presidenciales de 2020, cuando se enfrentó por primera vez a Trump. Todavía tiene que respaldar a un candidato en la carrera de este año.

El mes pasado, la administración Biden instó a tomar medidas para eliminar las falsificaciones sexualmente explícitas de Swift que habían surgido en las redes sociales.

¿Taylor Swift podría influir en las elecciones presidenciales en EU?

Un respaldo de Swift puede influir en los votantes en lo que probablemente será una carrera presidencial reñida. Los datos de las encuestas muestran que Trump actualmente aventaja a Biden por 2 puntos porcentuales a nivel nacional en un hipotético enfrentamiento cara a cara, según el promedio de RealClearPolitics.

Taylor Swift tiene influencia política gracias a su base de seguidores leales conocidos como Swifties, que inyectan miles de millones en las economías locales viajando a sus conciertos con entradas agotadas en todo el mundo. Ha aumentado la audiencia del Sunday Night Football de NBC, gracias a la fascinación de los fanáticos por su relación con Travis Kelce, ala cerrada de los Kansas City Chiefs.

“Me gusta su novio, Travis, ¡aunque puede que sea liberal y probablemente no me soporta!” Trump dijo en Truth Social.

‘Swifties a la carga’: Incrementarán audiencia del Super Bowl con fiestas temáticas para apoyar a los Chiefs

Gina Crosley-Corcoran nunca ha estado en una fiesta del Super Bowl. Este año, será será anfitriona de una con temática de Taylor Swift.

Después de publicar una invitación en su grupo local de Facebook Swiftie, tendrá unas 20 personas en su casa en el área de Chicago. Ella planea gastar alrededor de 400 dólares en comida y el menú estará lleno de juegos de palabras líricos como “Now That We Don’t Taco Dip” y “Diamonds in My Fries”.

Para las decoraciones, modificó los logotipos de la Liga Nacional de Fútbol (NFL) para que digan “versión de Taylor”. Sin embargo, el mayor atractivo es la oportunidad de ver el juego rodeada de fanáticos de Swift que han abrazado la NFL desde que la estrella del pop comenzó a salir con el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce.

“La gente quiere venir con sus hijas o sus hermanas pequeñas o sus mejores amigos y simplemente estar con otros Swifties para ver el partido porque muchos de nosotros estamos realmente interesados en el fútbol ahora”, dijo Crosley-Corcoran, de 45 años, quien también tiene un Banda tributo a Taylor Swift. “No quiero estar cerca de un grupo de compañeros de fútbol que se enojarán porque Taylor Swift aparece en la televisión”.

Desde que la multimillonaria estrella del pop y Kelce confirmaron su relación el año pasado, los fanáticos de Swift han estado sintonizando los juegos de la NFL, algunos por primera vez, para echar un vistazo a la nueva pareja poderosa de Estados Unidos. Y como se espera que Swift asista al Super Bowl en Las Vegas cuando el Kansas City Chief se enfrente a los San Francisco 49ers el domingo, los fanáticos están planeando fiestas elaboradas para seguir.

Para una legión intensamente leal de fanáticos conocidos por derrochar en viajes, mercancías y disfraces (las economías locales vieron un aumento de mil 300 dólares por asistente al concierto durante la gira The Eras Tour de Swift en Estados Unidos), es natural que hicieran todo lo posible para ver el Super Bowl. Por supuesto, le están agregando su toque único. El menú clásico de alitas de pollo y cerveza se está actualizando con cócteles elegantes y purpurina.

‘Fútbol y purpurina’

Para Abby Peek, una fanática de Swift de 26 años y originaria de Kansas City, es lo mejor de ambos mundos. Recientemente se mudó a Oklahoma City y recibirá a seis amigos el domingo, incluidos algunos que volaron desde Nueva York.

El menú incluirá “Las alas nunca volverán a estar juntas” y “Ahora que no hacemos guacamole”. Habrá un cartón de bingo del Super Bowl con el tema de Swiftie. Y planea centrar la decoración en torno a una pulsera gigante de la amistad de los Chiefs, una oda a las pulseras que los fanáticos intercambian en los conciertos de Swift. Calcula que gastará alrededor de 350 dólares.

La mayoría de los invitados de Peek ven fútbol con regularidad. Aún así, espera que las fotos que publicará de la fiesta molesten a algunos fanáticos del fútbol acérrimos en Instagram. Para ellos, los “papás, Brads y Chads”, por así decirlo, toda la atención sobre Swift se la lleva el juego. Las publicaciones en las redes sociales quejándose de la frecuencia con la que las cámaras de la NFL muestran a Swift son rampantes. Incluso existen teorías de conspiración en Internet sobre las motivaciones detrás de su relación. Pero las Swifties, incluida Peek, se están recuperando de ello.

“Sólo estoy aquí para pasar un buen rato y tener una fiesta divertida con mis amigos”, dijo Peek. “Va a ser fútbol y purpurina, fútbol y bolas de discoteca”.

Asimismo, Olga Enríquez, una joven de 28 años de Clark, Nueva Jersey, busca unirse a la diversión. Nunca ha visto el Super Bowl (por lo general solo sintoniza el espectáculo de medio tiempo), pero este año gastará alrededor de 500 dólaares en organizar una fiesta.

Ella planea tener figuras de cartón de tamaño natural de Swift y Kelce, hacer un pastel que diga “En nuestra era del fútbol” y vestirse de rojo para apoyar a los Chiefs.

“Tenemos que apoyar al novio de Taylor (Swift)”, dijo. “A ninguno de nosotros le importaba realmente el fútbol, pero ella está saliendo con un jugador de fútbol y eso hizo que me interesara”.