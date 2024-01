Donald Trump ‘trae con qué': Esta es su reserva millonaria para sanciones por juicios en su contra

Donald Trump se enfrenta a un par de veredictos legales importantes en Nueva York que corren el riesgo de acabar con la mayor parte, si no la totalidad, del efectivo que el multimillonario dice tener a mano, un golpe potencial para el candidato presidencial cuya personalidad está ligada al éxito financiero y poder.

El viernes, un jurado ordenó a Trump pagar 83.3 millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll por difamarla en 2019 cuando negó su acusación de agresión sexual. Además de eso, se espera un veredicto esta semana en el juicio por fraude civil en Nueva York, que busca la devolución de 370 millones de dólares en “ganancias ilegales” que Trump supuestamente obtuvo mintiendo a los bancos sobre su riqueza para obtener mejores condiciones en los préstamos.

En una declaración el año pasado, Trump describió su reserva de efectivo como “sustancialmente superior” a 400 millones de dólares. El Índice de multimillonarios de Bloomberg sitúa sus activos líquidos en unos 600 millones de dólares , aunque la situación financiera exacta de Trump sigue siendo notoriamente opaca.

La perspectiva de recibir indemnizaciones por daños por un total de más de 450 millones de dólares en menos de una semana apunta a la posibilidad de que se produzca un problema de efectivo. Las dos demandas buscaban castigar económicamente a Trump. Si el juez del caso de fraude de Nueva York acepta la solicitud de 370 millones de dólares del fiscal general, ambos habrán logrado afectar la riqueza del multimillonario.

El momento no podría ser peor, ya que el probable candidato republicano para las elecciones presidenciales de noviembre ya enfrenta crecientes facturas legales después de haber sido acusado de 91 delitos penales en cuatro procesos penales. El efectivo de Trump y su riqueza general están separados de las finanzas de su campaña, que a todas luces siguen siendo sólidas, pero ese dinero no puede usarse para financiar estos veredictos.

¿Cómo van los gastos de campaña y personales de Trump?

Si bien Donald Trump puede usar fondos de campaña para pagar algunas de sus facturas legales (aquellas relacionadas con sus deberes políticos o debido a una investigación del Congreso, por ejemplo), no puede usarlos para gastos personales como daños, dijo la exfiscal federal Jennifer Rodgers.

“No hay ninguna excepción que cubra una indemnización por daños y perjuicios por un asunto que no lo involucra como candidato o funcionario”, dijo.

Alina Habba, abogada de Trump en ambos casos, dijo que las sanciones financieras fueron “claramente intencionadas y el epítome de un procesamiento selectivo contra el claro candidato republicano”.

Donald Trump ha hecho de sus problemas legales el centro de su discurso de recaudación de fondos ante sus seguidores y ha recaudado millones de dólares, algunos de los cuales ha utilizado para pagar sus facturas legales. La campaña de Trump informó haber gastado alrededor de 25.5 millones de dólares en honorarios de abogados durante los primeros seis meses de 2023, e informará las últimas cifras el miércoles.

Pero a Trump se le prohibiría pagar los daños y perjuicios con los fondos recaudados por su súper comité de acción política, Make America Great Again Inc., que a principios de este mes anunció un botín de 46 millones de dólares para los últimos seis meses de 2023. Daniel Weiner, director electoral y el gobierno en el Centro Brennan para la Justicia, dijeron que es posible que las reglas no detengan a Trump debido a “áreas grises” y la falta de aplicación.

“Se supone que los Super PAC no deben hacer donaciones a los candidatos, se supone que deben ser independientes”, dijo. “Violaría el espíritu de la ley utilizar dinero del Super PAC, recaudado para apoyar al candidato, para pagar sus deudas”.

El imperio inmobiliario de Trump

Trump tiene un patrimonio neto de 3 mil 100 millones de dólares según el Índice de multimillonarios de Bloomberg, la mayor cantidad de efectivo y el menor apalancamiento que en cualquier momento de la última década. La mayor parte de su fortuna está invertida en bienes raíces, incluidos edificios residenciales y de oficinas en Manhattan, varios campos de golf y el famoso Mar-a-Lago Club en Palm Beach, Florida.

Una multa de 450 millones de dólares en el peor de los casos derivada del juicio por fraude civil y los veredictos de Carroll consumirían casi el 15 por ciiento de su patrimonio neto estimado. En una declaración como parte de la demanda presentada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, el expresidente dio un extenso testimonio sobre su riqueza, incluido su dinero en efectivo.

“Tenemos mucho efectivo”, dijo Trump en abril de 2023. “Creo que tenemos sustancialmente más de 400 millones de dólares en efectivo, lo cual es mucho para un desarrollador”, agregó. “Los promotores normalmente no tienen efectivo. Tienen activos, no efectivo. Creo que tenemos más de 400 y estamos aumentando sustancialmente cada mes. Desafortunadamente, mi mayor gasto probablemente sean los honorarios legales”.

Sin duda, el multimillonario tiene cientos de millones de dólares en activos que podría aprovechar para reponer su reserva de efectivo. Trump está viendo un auge en los ingresos de sus propiedades en Florida y ha pagado sus préstamos vendiendo su hotel en Washington. Una divulgación federal del año pasado mostró que desde 2022 hasta abril de 2023, la empresa de Trump con sede en Miami que posee campos de golf y un resort produjo 145.8 millones de dólares, Mar-a-Lago generó 52.3 millones de dólares y Trump Ruffin Tower en Las Vegas recibió 32 millones de dólares.