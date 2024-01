Experimento con la muerte: Alabama ejecuta a reo con máscara de gas nitrógeno; así fue el proceso

Alabama ejecutó a un asesino convicto con gas nitrógeno, a través de un método único en su tipo que una vez más puso a Estados Unidos a la vanguardia del debate sobre la pena capital. El estado dijo este jueves 25 de enero que el método sería humano, pero los críticos lo calificaron de cruel y experimental.

Las autoridades dijeron que Kenneth Eugene Smith, de 58 años, fue declarado muerto a las 20:25 horas en una prisión de Alabama después de respirar gas nitrógeno puro a través de una máscara facial para provocar falta de oxígeno. Fue la primera vez que se utilizó un nuevo método de ejecución en Estados Unidos desde que se introdujo la inyección letal, ahora el método más utilizado, en 1982.

El estado había intentado previamente ejecutar a Smith, quien fue declarado culpable de un asesinato a sueldo en 1988, en 2022, pero la inyección letal se canceló en el último minuto porque las autoridades no pudieron conectar una vía intravenosa.

La ejecución se produjo después de una batalla legal de último minuto en la que los abogados de Smith sostuvieron que el estado lo estaba convirtiendo en sujeto de prueba para un método de ejecución experimental que podría violar la prohibición constitucional de castigos crueles e inusuales. Los tribunales federales rechazaron el intento de Smith de bloquearlo, y el último fallo se produjo el jueves por la noche de la Corte Suprema de Estados Unidos.

La jueza Sonia Sotomayor, que junto con otros dos jueces liberales disintieron, escribió: “Al no haber podido matar a Smith en su primer intento, Alabama lo ha seleccionado como su ‘conejillo de indias’ para probar un método de ejecución nunca antes intentado. El mundo está mirando”.

¿Cómo fue la ejecución de Kenneth Eugene Smith con una máscara de nitrógeno?

Smith fue ejecutado en una prisión del sur de Alabama. Las autoridades le pusieron una máscara respiratoria en la cara y reemplazar el aire que respira con gas nitrógeno puro, lo que provocó su muerte por falta de oxígeno. Fue el primer uso de un nuevo método de ejecución desde la introducción hace cuatro décadas de la inyección letal, ahora el más utilizado en Estados Unidos.

Smith fue atado a una camilla en la cámara de ejecución, la misma donde estuvo atado durante varias horas durante el intento de inyección letal, y se le colocó un “respirador con suministro de aire de máscara completa” sobre su rostro. Después de que se le dio la oportunidad de hacer una declaración final, el alcaide, desde otra habitación, activó el gas nitrógeno. Se administró a través de la mascarilla durante al menos 15 minutos o “cinco minutos después de una indicación plana en el electrocardiograma, lo que sea más largo”, según el protocolo estatal.

En las horas previas a la ejecución prevista, Smith se reunió con familiares y su consejero espiritual, según un portavoz de la prisión.

Comió una comida final de chuletón, croquetas de patata, tostadas y huevos untados con salsa para carne A1, dijo su asesor espiritual, el reverendo Jeff Hood, por teléfono.

“Está aterrorizado por la tortura que podría sobrevenir. Pero también está en paz. Una de las cosas que me dijo es que finalmente saldrá”, dijo Hood.

El Estado tenía hasta las 6:00 horas del viernes 26 de enero para llevar a cabo la ejecución.

“Los ojos del mundo están puestos en este inminente apocalipsis moral. Nuestra oración es que la gente no vuelva la cabeza. Simplemente no podemos normalizar la asfixia mutua”, dijeron Smith y el reverendo Jeff Hood en un comunicado el jueves.

El estado ha predicho que el gas nitrógeno provocará la pérdida del conocimiento en segundos y la muerte en minutos. Un fiscal estatal dijo al Tribunal de Apelaciones del Circuito 11 que será “el método de ejecución más indoloro y humano conocido por el hombre”. Pero algunos médicos y organizaciones han dado la alarma sobre el plan del estado.

Los abogados de Smith pidieron a la Corte Suprema de Estados Unidos que detuviera la ejecución para revisar las afirmaciones de que el nuevo método viola la prohibición constitucional de castigos crueles e inusuales y merece un mayor escrutinio legal antes de usarse con una persona.

“Hay poca investigación sobre la muerte por hipoxia de nitrógeno. Cuando el Estado está considerando utilizar una forma novedosa de ejecución que nunca se ha intentado en ningún lugar, el público tiene interés en garantizar que el Estado haya investigado el método adecuadamente y haya establecido procedimientos para minimizar el dolor y el sufrimiento de la persona condenada”, escribieron los abogados de Smith.

“Esa información es importante no sólo para Smith, quien tiene una razón adicional para temer a la camilla, sino para cualquiera que el Estado busque ejecutar después de él usando este método novedoso”, escribió Sotomayor.

“En dos ocasiones este Tribunal ha ignorado la advertencia de Smith de que Alabama lo someterá a un riesgo inconstitucional de sufrir dolor”, escribió Sotomayor. “Espero sinceramente que no se demuestre que tiene razón una segunda vez”.

La jueza Elena Kagan escribió un disenso por separado y se le unió el juez Ketanji Brown Jackson.

Smith es uno de los dos hombres condenados por el asesinato a sueldo de Elizabeth Sennett en 1988. Los fiscales dijeron que a él y al otro hombre se les pagó mil dólares cada uno para matar a Sennett en nombre de su esposo pastor, quien estaba profundamente endeudado y quería cobrar el seguro.

El fiscal general de Alabama, Steve Marshall, expresó su confianza el miércoles en que se permitirá que se lleve a cabo la ejecución.

“Mi oficina está lista para continuar la lucha por Liz Sennett. Dos tribunales han rechazado ahora las afirmaciones de Smith. Sigo confiando en que la Corte Suprema se pondrá del lado de la justicia y que la ejecución de Smith se llevará a cabo”, afirmó Marshall.

El hijo de la víctima, Charles Sennett Jr., dijo en una entrevista con WAAY-TV que Smith “tiene que pagar por lo que ha hecho”.

“Y algunas de estas personas dicen: ‘Bueno, él no necesita sufrir así’. Bueno, ¿no le preguntó a mamá cómo sufrir? dijo el hijo. “Simplemente lo hicieron. La apuñalaron... varias veces”.

La Comunidad de Sant’Egidio, una organización benéfica católica afiliada al Vaticano con sede en Roma, instó a Alabama a no llevar a cabo la ejecución, diciendo que el método es “bárbaro” e “incivilizado” y traería una “vergüenza indeleble” al estado. Y los expertos designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU advirtieron que creen que el método de ejecución podría violar la prohibición de la tortura.

Algunos estados están buscando nuevas formas de ejecutar a las personas porque las drogas utilizadas en las inyecciones letales se han vuelto difíciles de encontrar. Tres estados (Alabama, Mississippi y Oklahoma) han autorizado la hipoxia de nitrógeno como método de ejecución, pero ningún estado ha intentado utilizar el método no probado hasta ahora.

Gran parte de lo que se sabe sobre la muerte por gas nitrógeno proviene de accidentes industriales o intentos de suicidio. El Dr. Philip Nitschke, un experto en eutanasia que diseñó una cápsula suicida usando gas nitrógeno y compareció como testigo experto de Smith, dijo que el nitrógeno puede proporcionar una muerte pacífica e hipóxica, pero dijo que le preocupa la propuesta de Alabama de usar una máscara.

Nitschke dijo a The Associated Press que el vello facial de Smith, los movimientos de la mandíbula y los movimientos involuntarios al sentir el efecto del nitrógeno podrían afectar el sello. Si hay fugas, Smith podría seguir absorbiendo suficiente oxígeno, “para prolongar lo que podría ser un proceso lento y bastante macabro de no obtener suficiente oxígeno lentamente”, dijo Nitschke. Dijo que podía imaginar escenarios en los que la ejecución fuera rápida o gravemente mal.

Los abogados de Smith han expresado su preocupación de que Smith pueda morir ahogado con su propio vómito mientras fluye el gas nitrógeno. El estado hizo un cambio de último minuto en los procedimientos para decir que no se le permitirá comer en las ocho horas previas a la ejecución.

Sennett, de 45 años, fue encontrada muerta el 18 de marzo de 1988 en su casa con ocho puñaladas en el pecho y una a cada lado del cuello, según el forense. Su esposo, Charles Sennett Sr., se suicidó cuando la investigación se centró en él como sospechoso, según documentos judiciales. John Forrest Parker, el otro hombre condenado por el asesinato, fue ejecutado en 2010.