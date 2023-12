Greg Abbott ‘desata furia’ de grupos de derechos civiles; entablan demanda vs. ley antimigrante

Grupos de derechos civiles presentaron este martes una demanda contra el estado de Texas por una ley que permitirá a la policía detener a migrantes que crucen la frontera ilegalmente.

La demanda, presentada ante un tribunal federal en Austin, surge menos de 24 horas después de que el gobernador republicano Greg Abbott promulgó la ley en una ceremonia en la frontera, en Brownsville. La ley entra en vigor en marzo.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), su filial en Texas y el Texas Civil Rights Project, a nombre del condado de El Paso y dos grupos de ayuda a migrantes, afirman que la ley es anticonstitucional y viola la ley federal.

“Esta ley vulnera principios constitucionales fundamentales y viola la ley federal de inmigración mientras que perjudica a los tejanos, particularmente las comunidades afroamericanas e hispanas”, declaró en un comunicado Adriana Piñon, directora legal de ACLU of Texas.

¿Por qué la ley firmada por Abbott es anticonstitucional?

Greg Abbott El presidente López Obrador criticó la ley firmada por Abbott y adelantó que la impugnará. (Jordan Vonderhaar/Bloomberg)

El control de la inmigración es una responsabilidad federal. Pero la ley firmada por Abbott permite a cualquier oficial de la ley en Texas arrestar a personas sospechosas de haber ingresado al país ilegalmente.

Los detenidos podrán aceptar la orden del juez de salir de Estados Unidos o ser procesados bajo cargos de ingreso ilegal. Los migrantes que no abandonen el país podrían ser procesados nuevamente bajo cargos más severos.

Los opositores han calificado la ley como el intento más dramático de darle a las policías locales o estatales responsabilidades migratorias desde una ley en Arizona en 2010 que fue mayormente anulada por la Corte Suprema.

Los republicanos en Texas acusan que el Gobierno del presidente Joe Biden no está haciendo lo suficiente para asegurar la frontera sur de Estados Unidos, que se extiende por 3 mil 149 kilómetros con México.

En otras gestiones que han desafiado la autoridad del gobierno federal en el tema, Texas ha despachado en autobús a más 65 mil migrantes a otras ciudades desde agosto de 2022 y recientemente colocó alambrado cortante a las orillas del río Bravo, fronterizo con México, que ha atrapado y herido a algunos migrantes.

AMLO adelanta que México impugnará ley antimigrante

(Cuartoscuro)

En su conferencia de este 19 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a Abbott y afirmó que la nueva ley firmada por el gobernador de Texas forma parte de sus intentos por perfilarse rumbo a las elecciones de 2024.

“Se está haciendo ya un trámite en Relaciones Exteriores para impugnar esta ley. Y, además, nosotros vamos a estar siempre en contra de estas medidas”, dijo.

“Es un señor de malas entrañas, malo de ‘Malolandia’, pero no le va a funcionar porque algo parecido hizo el gobernador de Florida, DeSantis, y estaba en las encuestas arriba, no estaba arriba del expresidente Trump, pero sí estaba en segundo lugar, y empezó con esas medidas y se cayó (...) Vamos a intervenir porque además esas son facultades que tienen que ver con el Gobierno federal de Estados Unidos, esas no son atribuciones de los estados. Él está usurpando funciones y tiene que ver con política exterior”, agregó.