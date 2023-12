Biden implora a Israel por ofensiva militar en Gaza: ‘Que se centren en salvar vidas civiles’

El presidente Joe Biden instó a Israel a “ser más cuidadoso” en su campaña militar en la Franja de Gaza, reiterando sus advertencias días después de decir que el primer ministro Benjamin Netanyahu corre el riesgo de perder el apoyo global.

“Quiero que se centren en cómo salvar vidas civiles, no dejar de perseguir a Hamas”, dijo Biden a los periodistas el jueves.

Los comentarios del presidente marcaron un nuevo impulso de Estados Unidos para persuadir a Israel de que reduzca el alcance de sus ataques militares y adopte una visión para una Gaza de posguerra que incluya la posibilidad de un Estado palestino. Biden habló mientras el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, viaja a Israel, Cisjordania y Arabia Saudita para exponer los objetivos de su administración.

Sullivan se reunió con Netanyahu el jueves temprano y lo presionó para que cambiara a “operaciones de menor intensidad en algún momento en el futuro cercano”, dijo el portavoz John Kirby en una conferencia de prensa. El principal asesor de seguridad de Biden planea reunirse el viernes en Ramala con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abás, según un funcionario estadounidense.

Biden ha hecho llamamientos cada vez más urgentes a Israel para que ejerza moderación en su ofensiva en Gaza tras el ataque de Hamás del 7 de octubre. Miles de ciudadanos palestinos han sido asesinados en los ataques de represalia de Israel, lo que ha provocado crecientes llamados a un alto el fuego en Estados Unidos y en el extranjero.

En la incursión de Hamás del 7 de octubre fueron asesinadas unas mil 200 personas israelíes. Desde entonces, Israel ha lanzado bombardeos constantes diarios sobre la Franja de Gaza, gobernada por Hamás, donde han sido asesinadas más de 18 mil personas, la gran mayoría niñas y niños, y mujeres. También han muerto mil 200 personas palestinas en Cisjordania, donde no hay presencia de Hamás, en ataques de militares israelíes y colonos. También han muerto 63 periodistas y trabajadores de medios en Gaza por los bombardeos.

El presidente describió el martes la campaña de bombardeos de Israel como “indiscriminada” y dijo que si bien Estados Unidos y sus aliados europeos siguen respaldando a Israel, “están empezando a perder ese apoyo”.

Biden también criticó al gobierno derechista de Netanyahu por reprender los llamados a apoyar una solución de dos Estados para el conflicto con los palestinos, diciendo que el primer ministro estaba erosionando aún más el respaldo internacional a Israel y obstaculizando los esfuerzos de normalización con el mundo árabe.

Antes de viajar a Israel, Sullivan se reunió con el príncipe heredero saudí Mohammed Bin Salman. Estados Unidos había estado discutiendo un amplio acuerdo para que los saudíes establecieran lazos formales con Israel a cambio de garantías de seguridad de Estados Unidos y garantías de los israelíes sobre la preservación de las posibilidades de un Estado palestino.

Esas conversaciones se desviaron por el ataque de Hamás, al que solo Estados Unidos y la Unión Europea consideran un grupo terrorista.

Convencer a Israel de avanzar hacia una solución de dos Estados después de la guerra será una tarea difícil para Biden, no solo por la oposición de Netanyahu. El presidente israelí, Isaac Herzog, cuyo papel es en gran medida ceremonial, dijo el jueves que considerar la idea mientras el dolor de la nación por el ataque del 7 de octubre aún está fresco es un fracaso.

“Lo que quiero instar es a que no se limite a decir ‘solución de dos estados’. ¿Por qué? Porque aquí hay un capítulo emocional que hay que tratar. Mi nación está de luto. Mi nación está traumatizada”, dijo Herzog en una entrevista con The Associated Press.