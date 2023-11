Tregua en Gaza: Hamás libera a 13 rehenes israelíes y 4 tailandeses

Hamás liberó a 13 israelíes y cuatro extranjeros el sábado por la noche en la segunda ronda de intercambios bajo un acuerdo de alto el fuego, dijo el ejército israelí, después de que el grupo militante inicialmente retrasó el intercambio durante varias horas y afirmó que Israel había violado los términos de un acuerdo de tregua.

Poco después de la medianoche, el ejército israelí dijo que los rehenes liberados, entre ellos cuatro tailandeses, habían sido trasladados a Israel. Posteriormente, fueron llevados a hospitales para observación y reunión con sus familias.

Israel iba a liberar a 39 palestinos más tarde el sábado como parte del acuerdo que finalmente se concretó después de los esfuerzos de mediación internacional.

Entre los rehenes israelíes liberados el sábado por Hamás se encontraban siete niños y seis mujeres, anunció la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu. La mayoría de los rehenes liberados eran del Kibbutz Be’eri, una comunidad que los militantes de Hamás devastaron durante su ataque transfronterizo del 7 de octubre, dijo un portavoz del kibutz. Los niños tenían edades comprendidas entre 3 y 16 años, y las mujeres entre 18 y 67 años.

Fue un momento agridulce para los residentes de Be’eri. Un portavoz del kibutz dijo que todos los rehenes liberados tenían un familiar muerto en el ataque del 7 de octubre o habían dejado a un ser querido en cautiverio en Gaza.

La madre de uno de los rehenes liberados, Hila Rotem, de 12 años, permanece en cautiverio, dijo el portavoz.

Otra, Emily Hand, es una niña cuyo padre creyó que estaba muerta durante semanas antes de descubrir que estaba retenida como rehén.

¿Por qué Hamás retrasó la liberación de rehenes?

El retraso de último minuto había creado un tenso enfrentamiento en el segundo día de lo que debería ser un alto el fuego de cuatro días. Al caer la noche, cuando los rehenes deberían haber salido de Gaza, Hamás alegó que las entregas de ayuda permitidas por Israel no cumplían con lo prometido y que no llegaba suficiente cantidad al norte de Gaza, el foco de la ofensiva terrestre de Israel y la principal zona de combate. Hamás también dijo que no se liberó a suficientes prisioneros veteranos en el primer canje del viernes.

“Esto está poniendo en peligro el acuerdo”, dijo en Beirut Osama Hamdan, un alto funcionario de Hamás. Pero Egipto, Qatar y el propio Hamás dijeron más tarde que se habían superado los obstáculos, y Hamás enumeró a seis mujeres y 33 adolescentes que, según dijo, se esperaba que fueran liberados por los israelíes. Dos mujeres, Maysoun Jabali e Israa Jaabis, fueron encarceladas en 2015 tras ser declaradas culpables de llevar a cabo ataques contra israelíes. Jaabis sufrió graves quemaduras durante el incidente.

Si bien persistía la incertidumbre en torno a algunos detalles del intercambio, también había cierto optimismo, en medio de escenas anteriores de familias alegres reuniéndose en ambos lados.

El primer día del alto el fuego, Hamás liberó a 24 de los aproximadamente 240 rehenes tomados durante su ataque del 7 de octubre contra Israel que desencadenó la guerra, e Israel liberó a 39 palestinos de prisión. Los liberados en Gaza fueron 13 israelíes, 10 tailandeses y un filipino.

En total, Hamás liberará al menos a 50 rehenes israelíes e Israel a 150 prisioneros palestinos durante la tregua de cuatro días: todas mujeres y menores.