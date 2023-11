25N: ¿Quiénes eran las hermanas Mirabal, asesinadas por el dictador Rafael Leonidas Trujillo?

El 25 de noviembre se instauró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, así se acordó en el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, en Bogotá, Colombia.

La decisión se tomó en honor a Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, tres hermanas nacidas en la República Dominicana que fueron asesinadas por el régimen militar que controló la isla entre 1930 y 1961.

¿Qué se sabe de las hermanas Mirabal?

Según Gaceta UNAM, las hermanas Mirabal nacieron en Ojo de Agua, un pequeño poblado perteneciente a la provincia de Salcedo, en República Dominicana.

Eran hijas del matrimonio formado por Mercedes Reyes Camilo y el hacendado Enrique Mirabal, quienes tuvieron cuatro hijas.

El destino de la familia cambió en 1949 cuando fueron invitados a una recepción en honor del general Rafael Leonidas Trujillo. Fue durante la velada que la belleza de la segunda hermana capturó los ojos del dictador y éste comenzó a cortejarla sin mucho éxito, invitando a la joven a un par de ceremonias más.

Trujillo continuó sus avances que fueron rechazados por la joven, quien, además de desairarlo, tomó la iniciativa de exigir al gobernante que terminara el acoso judicial en contra de Pericles Franco, uno de los fundadores del Partido Socialista Popular encarcelado en diversas ocasiones y amigo íntimo de Minerva.

Ante las negativas de la joven, Trujillo ordenó vigilar celosamente a la familia y mandó apresar al padre, pronto Minerva y varias de sus amigas terminaron de igual manera tras las rejas, fueron liberadas después unas semanas. Enrique Mirabal, en cambio, fue apresado y liberado varias veces en los años posteriores, hasta que enfermó y murió en diciembre de 1953.

Minerva contrajo matrimonio con Manolo Tavares, un estudiante de derecho opositor al régimen, en 1955. Los levantamientos sociales acontecidos en América Latina a finales de la década de los 50, en especial la revuelta organizada en contra de Fulgencio Batista en Cuba, provocaron la creación de un movimiento en contra de la dictadura de Trujillo en la isla.

El gobierno opresor encabezado por Trujillo no tardó en apresar a todos los involucrados en la creación de la Agrupación 14 de junio, a la cual pertenecieron las hermanas.

Minerva, María Teresa y Patria fueron capturadas cuando regresaban a casa después de una visita a sus parejas en la cárcel. Interceptadas por un grupo de agentes, fueron golpeadas brutalmente, ejecutadas y arrojadas a un barranco al interior del jeep en que fueron emboscadas.

25N: Violencia afecta a 1 de cada 3 mujeres en el mundo

La violencia contra las mujeres y niñas continúa siendo uno de los delitos más impunes a nivel global, la violación de los derechos humanos más extendida, y un obstáculo para el avance de los derechos de la mujer, denuncian organizaciones internacionales y grupos de mujeres.

Según Naciones Unidas, la violencia afecta a casi una de cada tres mujeres en el mundo.

“¿Hay algún otro crimen tan extendido e ignorado? Si las víctimas de violencia de género fueran víctimas de terrorismo, tendríamos una respuesta mucho más robusta”, expresó la vicepresidenta del Partido Popular Europeo (PPE), Frances Fitzgerald, esta semana durante un debate parlamentario.

La Unión Europea (UE) calcula que el 22 por ciento de las mujeres ha sufrido violencia física o sexual por parte de sus parejas, y que el 43 por ciento ha padecido violencia psicológica. Estos datos, si bien son altos, son de 2014 y no reflejan toda la realidad, ya que la mayoría de los casos no son denunciados.

Esta experta del EWL asegura que la directiva debe tener una “perspectiva de género” para reconocer las causas y consecuencias de la violencia: “Es fundamental que tenga fortaleza y que sea un instrumento de cambio a largo plazo”, sentencia.

“Solo sí es sí. El sexo sin consentimiento es una violación y tiene que estar integrada dentro de la directiva”, remarcó la líder de los socialdemócratas del Parlamento Europeo, la española Iratxe García, durante la sesión plenaria celebrada esta semana en Estrasburgo.

“Necesitamos una propuesta que incluya la violencia de género, que es mucho más que un delito de odio: Es la violación de los derechos humanos más extendida en el mundo y representa el máximo cruel exponente de la desigualdad entre hombres y mujeres”, sentenció García.

Con información de EFE y Gaceta UNAM.