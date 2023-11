¿Trump se defiende solo? Entrega papel en juicio por fraude para mostrar pruebas a su favor

Mientras estaba sentado en el estrado de los testigos en un tribunal de Nueva York la semana pasada, Donald Trump metió la mano en su bolsillo, sacó un trozo de papel e intentó entregárselo al juez.

Trump explicó que el documento mostraba la exención de responsabilidad estándar que utilizó en los registros financieros que envió a los prestamistas, esencialmente diciendo que no pueden confiar en que él diga la verdad.

Es probable que estas exenciones de responsabilidad surjan una y otra vez en el caso de su defensa, que comenzó esta semana en el juicio por fraude civil en su contra.

El juez, que se negó a aceptar el documento que Trump intentó entregarle en el tribunal, ya rechazó una y otra vez el argumento de la exención de responsabilidad, señalando que será una estrategia perdedora para el expresidente y su negocio inmobiliario.

Nueva York alega que Trump ‘infló' su patrimonio

Un elemento central del caso son las declaraciones de situación financiera que Trump hizo que sus contadores de Mazars USA LLP enviaran a los prestamistas detallando sus activos y sus valores.

El estado de Nueva York alega que infló su patrimonio neto hasta en 3 mil 600 millones de dólares al año para obtener mejores condiciones en préstamos y seguros, obteniendo 250 millones de dólares en “beneficios ilegales” de 2011 a 2021.

Trump insiste en que la “cláusula de declaración sin valor” incluida en esos documentos es prueba suficiente de que no se cometió fraude y que las instituciones financieras hicieron su propia diligencia debida.

El argumento ha surgido continuamente en el caótico juicio sobre las acusaciones de que defraudó al Deutsche Bank AG y a otros bancos al inflar el valor de sus activos.

“Dice, muy claramente, ‘hagan su propia diligencia debida’”, testificó Trump el 6 de noviembre. “No den por sentado nada de esta declaración. Podrías mirar la declaración, pero debes hacer tu propio análisis y diligencia debida”. Y añadió: “Si hay algún error, la cláusula de exención de responsabilidad lo cubre”.

Defensa ‘inútil’

Pero el juez dijo que las advertencias repetitivas sobre la confiabilidad de sus estados financieros no son legalmente vinculantes.

“La confianza del acusado en estas exenciones de responsabilidad ‘inútiles’ no tiene valor”, escribió el juez del tribunal estatal Arthur Engoron en septiembre, cuando encontró a Trump responsable de fraude en el caso.

El juicio se centra en las reclamaciones restantes de la demanda presentada por el estado de Nueva York, incluida la emisión de estados financieros falsos y la conspiración para falsificar registros comerciales.

Al concluir, el juez se pronunciará sobre la responsabilidad de esos reclamos y determinará las sanciones.

Engoron ha rechazado el argumento de Trump dos veces, y en ambas ocasiones fue confirmado por un tribunal de apelaciones estatal, una vez por su fallo en septiembre y otra vez por una moción de desestimación en enero.

El juez dijo que a los abogados defensores se les argumentó repetidamente que una exención de responsabilidad debería exonerar las mentiras en los documentos financieros, a pesar de que los documentos “ponen la responsabilidad de la precisión directamente sobre los hombros de los acusados”.

Las exenciones de responsabilidad no están diseñadas para usarse como lo ha hecho Trump, según John Moscú, exfiscal de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan.

En cambio, permiten a los prestatarios el derecho a realizar ajustes menores si hay un error en los documentos que han presentado, dijo.

“La cuestión en este caso es que el documento en su conjunto fue un intento de hacer que el banco creyera que las cifras eran esencialmente correctas”, dijo Moscú.

“Trump pensó que al decir ‘es broma’ en letra pequeña en la parte inferior, entonces estaba bien. El tribunal no estuvo de acuerdo. No conozco a ningún banquero que no esté de acuerdo con el tribunal en ese sentido”.