Policía de EU localiza en una funeraria 190 cuerpos sin cremarse desde 2019: Detienen a dueños

Los propietarios de una funeraria de Colorado fueron detenidos este miércoles 8 de noviembre en Oklahoma por cargos relacionados con el descubrimiento de 190 restos en descomposición en una de sus instalaciones, incluidos algunos que aparentemente llevaban cuatro años en el lugar.

En octubre, los investigadores ingresaron a la funeraria Return to Nature en el poblado de Penrose —en las Montañas Rocosas— y encontraron condiciones “repugnantes” y decenas de cuerpos apilados, según una declaración jurada federal que se encuentra bajo precinto en Colorado pero disponible en Oklahoma.

Algunos de los cadáveres tenían fecha de defunción de 2019, según el documento.

“Las autoridades policiales ahora saben que las cremaciones que se le dieron a cada familia no pudieron ser de su ser querido”, se lee en los documentos, en los que se acusa que los dueños de la funeraria, Jon y Carie Hallford, huyeron de Colorado para evitar ser enjuiciados.

Los Hallford fueron encarcelados y se les fijó una fianza de 2 millones de dólares con base en una orden de arresto en Colorado, en la que se los acusa de aproximadamente 190 cargos de abuso de un cadáver, cinco de robo, cuatro de lavado de dinero y más de 50 de falsificación, después de que fueron detenidos en Wagoner, al este de Tulsa. El 9 de noviembre deberán comparecer en la corte de Muskogee por un cargo federal de darse a la fuga.

No se les pudo contactar para que comentaran, y en los registros penitenciarios no aparecen abogados que los representen. No se menciona un teléfono personal de ninguno de los dos, y el teléfono de la funeraria ya está fuera de servicio.

Durante una conferencia de prensa el miércoles en Colorado Springs para anunciar los cargos, el fiscal de distrito Michael Allen dijo que las autoridades no darán a conocer muchos detalles a fin de proteger la integridad de la investigación en marcha. Indicó que los documentos contienen información que es “absolutamente impactante”.

Varias familias han dicho a The Associated Press que el FBI les informó en privado que sus seres queridos estaban entre los cuerpos en descomposición, lo que significa que las cenizas que recibieron no eran las de sus familiares. A esas familias se les solicitaron muestras de las cenizas que recibieron para que los investigadores puedan analizarlas.