Hospital Bautista de Al-Ahli en Gaza: Así funcionaba el centro donde murieron más de 500 personas

El mundo condenó el ataque contra el Hospital Bautista en la Franja de Gaza, mismo que fue atacado por un misil este martes 17 de octubre, dejando al menos a 500 muertos.

En la segunda semana del conflicto entre Israel y el grupo extremista Hamás, se presenció el ataque del hospital ubicado en Al-Ahli, donde habían cientos de personas heridas que eran atendidas por la guerra, así como otras que usaron el lugar para refugiarse.

Tanto Israel como Hamás negaron haber sido responsables de tal ataque y se acusaron mutuamente, esto días después de que Israel avisara a la población de la Franja de Gaza que iban a realizar ataques en la región norte y que por ello debían huir al sur.

El Ministerio de Salud de Gaza señaló a Israel de ser responsable de las muertes del medio millar de palestinos en Gaza debido a su ofensiva de ataques aéreos, mismos de los que advirtió con días de anticipación.

El ejército israelí culpó a la Yihad Islámica, un grupo militante palestino más pequeño y radical que a menudo colabora con Hamás. Las fuerzas militares dijeron que combatientes de la Yihad Islámica habían disparado una andanada de cohetes cerca del hospital y que la “inteligencia de múltiples fuentes” indicaba que el grupo era responsable.

Además, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se sumó a las acusaciones de los ataques “bárbaros”, y dijo que fueron a manos de Hamás contra “sus propios hijos”.

Luego de horas, el asunto no ha sido esclarecido, e incluso el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, uno de los principales aliados de Israel, no ha señalado a Hamás del ataque, y dijo que su gobierno no tiene “todos los hechos” sobre lo que ocurrió en el hospital de Gaza.

La portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, tampoco aseguró tener al responsable del ataque: “A medida que aprendamos más, eso informará las conversaciones”. Dijo que Estados Unidos espera que Israel, al igual que otros aliados o socios, “respeten la ley de la guerra”.

Mientras esto pasa, diferentes países de todo el mundo, así como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, y demás organizaciones, condenaron los hechos.

Esto sabemos del Hospital Bautista de Al-Ahli en la Franja de Gaza

El Hospital Nacional Bautista de Gaza se ubica en la calle Omar Al Mukhtar, Al Saha, al norte de la Franja. Se trata de una institución de salud que brinda atención médica a todas las personas que vivan en el lugar considerado por expertos como una enorme “cárcel al aire libre” donde viven poco más de dos millones de personas.

El edificio, que operaba hasta este martes, ofrecía servicios para el tratamiento de dolores agudos y crónicos con tecnología moderna y sin cirugías. En el lugar se atendía a personas con dolores en artículaciones y espalda a través de fisioterapia.

El Ministerio de Salud de Gaza explicó este martes que el hospital funcionaba actualmente para albergar a personas desplazadas por el conflicto con las fuerzas de ocupación israelí. Además, tras la crisis por la guerra, los médicos realizaban operaciones a pacientes en el suelo y en pasillos del inmueble.

“El hospital fue refugiado por miles de personas desplazadas que fueron evacuadas a la fuerza de sus hogares por la ocupación... La mayoría de los mártires son mujeres y niños”, dijo la dependencia de Gaza.

Israel habría amenazado al Hospital Bautista de Gaza en días anteriores

El Ministerio de Salud de Gaza dijo este martes, tras el bombardeo al hospital que dejó un saldo de 500 muertos, que Israel ya había amenazado días antes con atacar la instalación médica.

“La ocupación israelí amenazó al Hospital Bautista varias veces como el resto de los hospitales. El Hospital Al-Amdani fue atacado hace dos días como un mensaje inicial”, escribió la dependencia en sus redes sociales.

Hospitales colapsan en Gaza ante ataques y corte de suministros de Israel

El Ministerio de Salud además informó que el hospital Al Karama quedó fuera de servicio este martes 17 de octubre, luego de que los ataques de Israel provocaran la caída de edificios vecinos y que sus escombros quedaran cerca del edificio.

Los ataques israelíes también dañaron partes del Hospital Europeo de Gaza y el Hospital Emirates, debido a que “las fuerzas de ocupación israelíes apuntan sus las entradas en la carretera Salah Al-Din”.

La problemática no es solo esa, ya que la dependencia informó este martes que los hospitales de la Franja de Gaza entraron en fase de colapso real, esto debido a los cortes de energía y escasez de combustible, por lo que llamaron a “todos los propietarios de gasolineras y cualquier persona que tenga algún litro de combustible disponible” para apoyar a los centros de salud.

