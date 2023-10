El ‘lado oscuro’ del eclipse solar anular: ¿Por qué es una ‘prueba de fuego’ para energías renovables?

Los operadores de redes de energía estadounidenses se enfrentan a su mayor experimento controlado para hacer frente a las grandes oscilaciones que la energía renovable sufrirá durante el ‘anillo de fuego’ del próximo sábado 14 de octubre.

Los cielos se oscurecerán, eliminando rápidamente hasta 28 mil 300 gigavatios de generación solar. Eso es el equivalente a que uno de cada nueve hogares estadounidenses se quede temporalmente a oscuras.

Ningún operador de red espera cortes de energía y muchos están reforzando el suministro de respaldo. Pero el eclipse solar anular de este mes brindará a los operadores información sobre qué recursos necesitarán antes del eclipse solar total del próximo año.

El eclipse anular que tendrá lugar el próximo sábado hará que la mayor parte, pero no toda, la generación solar a su paso no esté disponible porque el sol no quedará completamente oscurecido por la luna.

El eclipse se moverá en diagonal a lo largo de EU desde Oregón hasta Texas, y la generación de energía solar a lo largo de su trayectoria se verá afectada. El impacto será escalonado según las zonas horarias.

¿Cuánta energía le quitará el eclipse solar anual a EU?

(Daniel Acker/Bloomberg)

La red de California puede ver hasta 14 mil 500 megavatios de energía solar inactivos alrededor de las 9:30 horas, tiempo local en comparación con un día de cielo despejado. Unos 20 minutos más tarde, en Texas, unos 11 mil 900 megavatios de generación solar podrían quedar inactivos.

“Es una sombra de casi 10 mil kilómetros por hora que se moverá por todo el país”, dijo el CEO del Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas, Pablo Vegas. “A medida que esa sombra se mueva a través de las granjas solares de Texas, es una rampa rápida que vamos a tener que gestionar”.

Se espera que California y otras partes del país vean más nubes que durante el eclipse de 2017, lo que significa que de todos modos no habrá tanta energía solar en línea. El evento también se llevará a cabo durante un sábado de otoño, cuando la demanda suele ser menor que en invierno o verano o cualquier día laborable. El impacto del eclipse solar se basa en estimaciones preliminares.

“La buena noticia es que sabemos exactamente lo que va a pasar”, dijo Barbara Clemenhagen, vicepresidenta de inteligencia de mercado de Customized Energy Solutions, señalando que los eclipses pueden tener importantes impactos en la carga.

¿Por qué California y Texas estarán ‘en problemas’ durante el eclipse anular?

El eclipse solar anular cruzará EU desde Oregón hasta Texas. (Bloomberg)

Como era de esperar, la generación solar sale del modo de suspensión tan pronto como los primeros rayos de sol golpean los paneles y luego aumenta dramáticamente durante las siguientes dos o tres horas.

El Operador Independiente del Sistema de California, que supervisa la red del estado, estima que la producción solar caerá a un ritmo de 85 megavatios por minuto de cara al pico del eclipse, según datos de la red. Luego volverá a aumentar a una velocidad de 120 megavatios por minuto a medida que pase el eclipse porque el sol será más fuerte.

En Texas, el pico del eclipse estará cerca del final del aumento de la energía solar, alrededor de las 11:50 horas, según el Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas, o Ercot, como se conoce al operador de la red estatal. La energía solar a escala de red puede caer a un mínimo de alrededor de 2 mil 200 megavatios en la hora que termina al mediodía, o alrededor de 9 mil 900 megavatios menos que la producción solar esperada durante la misma hora un domingo.

California y Texas tienen las mayores redes de generación de energía solar de EU. Los operadores de redes en ambos estados están acostumbrados a realizar la compleja danza de gestionar la intermitencia de las energías renovables, lo que incluye tener flotas de unidades de carbón y gas natural que pueden entrar en funcionamiento muy rápidamente, una cantidad cada vez mayor de almacenamiento en baterías e incluso la capacidad de pedir a los hogares y empresas que reduzcan su consumo de energía.

Todos ellos estarán en juego durante el eclipse. La ISO de California dijo que planea utilizar recursos impulsados por baterías, energía hidráulica y gas para ayudar a satisfacer la demanda.

El eclipse tendrá un doble impacto que será especialmente dramático en esos dos estados porque no solo tienen una importante cantidad de energía solar a gran escala, sino también grandes cantidades de energía solar en los tejados.

La caída en la generación solar en los tejados podría aumentar la demanda en más de 4 mil 800 megavatios en California cerca del punto culminante del eclipse y en 2 mil megavatios en la red principal de Texas, según estimaciones basadas en datos públicos. Estos números no tienen en cuenta las baterías de propiedad del consumidor que puedan funcionar durante el evento.

La ISO de California también estimó que la velocidad del viento podría disminuir de 3 a 10 kilómetros por hora durante el eclipse, lo que reduciría la generación de viento en aproximadamente 10 por ciento.