Inundaciones en Libia: Cifra de víctimas sube a 11 mil y continúa la búsqueda de 10 mil desaparecidos

Las autoridades libias impidieron el viernes la entrada de civiles a la ciudad oriental de Derna, devastada por las inundaciones, para que los rescatistas puedan buscan entre el lodo y los escombros de los edificios a las 10 mil 100 personas que siguen desaparecidas luego de que la cifra oficial de víctimas aumentara a 11 mil 300.

El desastre provocado por el colapso de dos represas durante una potente tormenta, que causaron una enorme inundación en la ciudad mediterránea a primera hora del lunes, puso de manifiesto la intensidad del meteoro, pero también la vulnerabilidad del país rico en petróleo. Desde 2014, Libia está dividida en gobiernos rivales asentados en el este y el oeste, que están respaldados por diversas milicias y patrocinadores internacionales.

Derna estaba siendo evacuada y solo se permitía el acceso de los equipos de búsqueda y rescate, anunció el jueves en la noche Salam al-Fergany, director general del Servicio de Ambulancias y Emergencias en el este de Libia.

El desastre ha generado una inusual unidad con las agencias gubernamentales del dividido país apresurándose para ayudar a las zonas afectadas. Los primeros convoyes con ayuda llegaron a Derna el martes en la noche. El operativo se han ralentizado por la destrucción de varios puentes que conectan con la ciudad.

La Media Luna Roja libia dijo que, hasta el jueves, en Derna se habían registrado 11 mil 300 fallecidos y 10 mil 100 desaparecidos. La tormenta mediterránea Daniel se cobró también la vida de unas 170 personas en otras partes del país.

El ministro de Salud del este, Othman Abduljaleel, indicó que por el momento los entierros se están llevando a cabo en fosas comunes a la afueras de Derna y en ciudades y localidades próximas.

Abduljaleel señaló que los equipos de rescate estaban revisando los edificios en ruinas del centro de la ciudad y que había buceadores peinando la costa.

¿Qué pasó en Libia?

Poco después de que el meteoro azotase la ciudad el domingo por la noche, los residentes dijeron que escucharon potentes explosiones por el derrumbe de las represas en las afueras. La crecida desbordó el Wadi Derna, que atraviesa la ciudad, tirando edificios y arrastrando a la gente al mar.

Lori Hieber Girardet, directora del departamento de información de riesgos de la Oficina de Reducción del Riesgo de Desastres de Naciones Unidas, dijo a The Associated Press el jueves que tras años de caos y conflicto, las “instituciones gubernamentales no están funcionando como deberían”.

Como resultado, dijo, “la atención que debería haberse prestado a la gestión de desastres, a la gestión del riesgo de desastres no es la adecuada”.

La ciudad de Derna está gobernada por el ejecutivo del este del país, respaldado por el poderoso comandante militar Khalifa Hiftar.