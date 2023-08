Encuesta revela que ‘gringos’ están cansados de Biden y Trump: Son ‘viejos y corruptos’

Los estadounidenses realmente están de acuerdo en algo en esta época de cruda discordia en EU: Joe Biden está demasiado viejo para ser un presidente eficaz en un segundo periodo y que Donald Trump -de 77 años de edad- debería madurar, además de ser señalado de “corrupto” y “deshonesto”.

Esos son algunos de los principales términos que usan los estadounidenses cuando se les pide que describan al demócrata en la Casa Blanca y al republicano mejor posicionado para enfrentarlo en las elecciones del próximo año.

Retratos poco halagadores de Biden y Trump emergen claramente en una nueva encuesta realizada por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, que hizo una pregunta abierta sobre lo que viene a la mente cuando la gente piensa en ellos.

En cuanto a Biden, la mayor parte de los adultos estadounidenses -incluidos demócratas y republicanos- mencionó su edad. El 77 por ciento de los encuestados dijo que Biden está demasiado viejo para ser eficaz durante cuatro años más.

Mientras tanto, Trump -que ha sido acusado en cuatro casos con un total de 91 cargos criminales- provoca palabras como “corrupto” y “torcido” (nombrado por el 15 por ciento), junto con “malo” y otros comentarios generalmente negativos.

No muy lejos están palabras como “mentiroso” y “deshonesto” (8 por ciento). Sin embargo, otro 8 por ciento ofreció comentarios generalmente positivos como “bueno”.

“Parece que necesita ser un abuelo amable de alguien pequeño y no alguien al volante del poder”, dijo Justin Campbell, un demócrata de 27 años y guardia de seguridad en el área de Brookhaven en Mississippi, sobre Biden. Sin embargo, fue aún más negativo sobre Trump, diciendo que el expresidente “actúa como un niño de guardería cuando la gente le dice ‘no’”.

Tales sentimientos son comunes. El 26 por ciento de los encuestados usa palabras como “viejo” o “anticuado” para describir a Biden, y otro 15 por ciento menciona cosas como “lento” y “confundido”.

Los comentarios negativos sobre Trump no se centran en la edad, sino en su posición moral y conducta, junto con cosas como “bocazas” y “enojado” (6 por ciento), “loco” y “peligroso” (6 por ciento) y “narcisista”. Alrededor del 5 por ciento usa palabras como “fuerte” y “capaz”.

Rami Marsha, un CEO de 58 años de una empresa manufacturera en Agoura Hills, California, es un demócrata registrado que votó por Trump en 2016 y por Biden en 2020, pero dice que probablemente dejaría su boleta en blanco si ambos se vuelven a enfrentar en 2024.

“Creo que (Biden) podría estar teniendo algo de demencia, y no creo que tenga el poder de dirigir el país”, dijo. Pero fue igualmente contundente sobre Trump: “Ya he tenido suficiente de él”.

Ese es un sentimiento bastante común. La encuesta muestra que solo el 24 por ciento de los estadounidenses en general quieren ver a Biden postularse nuevamente, mientras que el 30 por ciento dice lo mismo sobre Trump, y la mayoría dice que son reacios a apoyarlos si son nominados nuevamente.

Además, el 62 por ciento de los estadounidenses dicen que tienen una opinión desfavorable de Trump; el 52 por ciento dice lo mismo sobre Biden.